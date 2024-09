Le Mercedes W124 Cabriolet fête ses 33 ans : retour sur l’un des cabriolets les plus élégants (et robustes) de l’histoire

Le 12 septembre 1991, Mercedes-Benz dévoilait au Salon de l’Automobile de Francfort le W124 Cabriolet, un modèle qui allait marquer l’histoire de la marque à l’étoile. 33 ans plus tard, ce cabriolet reste une référence en termes d’élégance, de fiabilité et d’ingénierie automobile. Retour sur ce modèle emblématique qui a su traverser les époques.

Une lignée prestigieuse

Le W124 Cabriolet s’inscrit dans la lignée des berlines W124, prédécesseurs de l’actuelle Classe E. Ces modèles étaient réputés pour :

Leur niveau technologique avancé

Leur ingénierie de pointe

Leur luxe et leur confort exceptionnels

Mercedes-Benz avait investi massivement dans le développement de cette gamme, parfois même au-delà des attentes du marché de l’époque.

Le retour du cabriolet quatre places chez Mercedes

La présentation du W124 Cabriolet à Francfort en 1991 fut une véritable surprise pour plusieurs raisons :

Premier cabriolet quatre places de Mercedes depuis 1972

Une configuration rare dans la gamme de la marque

Un positionnement luxueux plutôt que sportif, contrairement aux tendances actuelles

Une capote d’exception

L’un des éléments clés du W124 Cabriolet était sa capote, fruit d’un travail d’ingénierie poussé :

27 pièces de connexion et 27 joints

Poids total de 80 kg

Isolation acoustique et thermique supérieure aux standards de l’époque

Système d’ouverture/fermeture électrique en 20 secondes

Arceau de sécurité se déployant en 0,3 seconde en cas de retournement

Ces caractéristiques ont contribué à faire du W124 Cabriolet une référence en termes de confort et de sécurité pour les cabriolets de l’époque.

Un poids maîtrisé malgré les contraintes

La transformation en cabriolet a nécessité des adaptations importantes :

Renforcements structurels pour conserver la rigidité

Ajout d’éléments pour réduire les vibrations

Surpoids total de 230 kg par rapport à la version coupé

Malgré ces contraintes, Mercedes est parvenu à conserver des performances et une tenue de route dignes de sa réputation.

Motorisation et production

À son lancement, le W124 Cabriolet était équipé :

D’un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres

Développant une puissance de 220 ch

La production totale s’est élevée à 23 952 exemplaires, ce qui en fait un modèle relativement rare et recherché aujourd’hui.

Un héritage de fiabilité

Le W124 Cabriolet a hérité des qualités de fiabilité exceptionnelle de la gamme W124 :

De nombreux exemplaires circulent encore aujourd’hui, plus de 30 ans après leur fabrication

Les modèles bien entretenus sont très prisés des collectionneurs

Sa robustesse en fait un choix apprécié pour un usage quotidien, même à l’heure actuelle

Quelques compromis nécessaires

Comme tout cabriolet, le W124 imposait quelques compromis à ses utilisateurs :

Un volume de coffre réduit à 80 litres lorsque la capote est repliée

Un poids supérieur à celui de la version coupé, impactant légèrement les performances et la consommation

Ces aspects n’ont cependant pas empêché le succès commercial et l’aura dont jouit encore ce modèle aujourd’hui.

En conclusion, le Mercedes W124 Cabriolet, 33 ans après sa présentation, reste un modèle emblématique qui incarne parfaitement la philosophie de Mercedes-Benz : luxe, confort, ingénierie de pointe et fiabilité à toute épreuve. Son élégance intemporelle et sa robustesse en font un classique moderne, apprécié tant des collectionneurs que des amateurs de belles automobiles. Ce cabriolet témoigne d’une époque où Mercedes-Benz n’hésitait pas à repousser les limites de la technologie et du raffinement, créant ainsi des véhicules qui traversent les décennies sans prendre une ride.