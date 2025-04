Le marché français des voitures d’occasion en mars 2025

En mars 2025, le marché français des voitures d’occasion a maintenu sa dynamique positive, malgré un léger recul de 0,8 % des transactions par rapport à février. Avec 439 348 unités vendues, le secteur affiche une croissance de 3,4 % depuis le début de l’année, contrastant avec le repli du marché des véhicules neufs.

L’impact des évolutions fiscales sur le marché de l’occasion

Les récentes modifications du bonus écologique et le durcissement du malus au 1er mars ont influencé les comportements d’achat. La réduction du bonus pour les véhicules électriques et l’abaissement du seuil de déclenchement du malus de 118 à 113 g/km de CO₂ ont augmenté le coût des voitures neuves, incitant de nombreux acheteurs à se tourner vers le marché de l’occasion. (Qui n’a pas été tenté, au moins une fois, de craquer pour une belle occasion plutôt que de s’endetter sur un modèle flambant neuf ?)

La préférence pour les véhicules Crit’Air 1 et électrifiés

Les véhicules d’occasion classés Crit’Air 1, principalement des modèles essence immatriculés à partir de janvier 2011, ont représenté 38 % des transactions en mars, enregistrant une hausse de 9 %. Par ailleurs, les ventes de véhicules électriques d’occasion ont bondi de 39 %, bien que leur part de marché reste modeste, approchant les 3 %. Les Français semblent de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux, même lorsqu’ils optent pour une voiture de seconde main.

L’allongement des délais de revente des véhicules électriques d’occasion

Selon le baromètre VEO Avère France-Mobilians, en collaboration avec AAA DATA, les véhicules électriques d’occasion mettent en moyenne 147 jours à se vendre, contre 101 jours pour les véhicules thermiques. Les modèles âgés de 3 à 5 ans se vendent plus rapidement, en moins de 120 jours, tandis que les plus récents, de moins de 3 ans, nécessitent environ 50 jours de plus. Les petits modèles du segment A trouvent preneur plus rapidement que ceux des segments supérieurs. De plus, les délais de revente sont plus courts en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

La stabilisation des prix des voitures d’occasion

En janvier 2025, le prix moyen d’un véhicule d’occasion s’établissait à 30 415,9 €, enregistrant une légère hausse de 0,9 % par rapport au mois précédent, mais une baisse de 2,2 % sur un an. Après un pic en 2022, les prix semblent se stabiliser, bien qu’ils restent 31 % plus élevés qu’en janvier 2020. Une bonne nouvelle pour les acheteurs qui souhaitent acquérir un véhicule récent sans se ruiner !

Le retour à la normale des stocks de véhicules d’occasion

En janvier 2025, les distributeurs français disposaient de 462 017 véhicules d’occasion de moins de sept ans, soit une diminution de 5,1 % par rapport à décembre 2024. Le niveau de stock est revenu à des standards plus habituels, avec une liquidité améliorée : il faudrait 2,6 mois pour écouler l’offre actuelle, contre 2,9 mois en 2023 et 3,3 mois en 2024. Les concessionnaires peuvent souffler, fini les parkings bondés de voitures en attente d’un nouveau propriétaire !

En somme, le marché français des voitures d’occasion en mars 2025 a bénéficié des ajustements fiscaux et d’une offre diversifiée, notamment en véhicules électrifiés, répondant aux attentes des consommateurs en quête de solutions économiques et écologiques. Alors, prêt à sauter le pas et à dénicher la perle rare sur le marché de la seconde main ?