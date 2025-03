Le légendaire moteur diesel 2AD de Toyota : un bloc réputé indestructible

Bien que Toyota soit aujourd’hui reconnue comme le leader incontesté des motorisations hybrides, la marque japonaise a également brillé dans l’univers du diesel. Le moteur 2AD, connu sous l’appellation D4D, s’est forgé une réputation presque mythique grâce à sa robustesse exceptionnelle et sa longévité remarquable.

Ce bloc diesel a accompagné la gamme Toyota pendant plus d’une décennie (avez-vous déjà vu autant de Corolla diesel d’ancienne génération encore en circulation?). Sa conception ingénieuse lui a permis de traverser les années sans perdre de sa superbe, tout en s’adaptant aux normes environnementales de plus en plus strictes.

Les caractéristiques techniques du moteur 2AD

Ce quatre cylindres diesel à aspiration naturelle appartient à la famille AD, commercialisée entre 2005 et 2019. Disponible en versions 2,0 et 2,2 litres, ce bloc présente une architecture DOHC (double arbre à cames) avec 16 soupapes, une vanne EGR, un système d’injection électronique directe à rampe commune et une distribution par chaîne.

Sa conception associe une culasse en aluminium et un bloc-cylindres également en aluminium, équipé de chemises en fonte. Ces dernières sont issues du moteur essence Toyota AZ, une astuce technique qui renforce sa résistance.

Initialement conçu pour respecter la norme Euro 4, ce moteur a évolué pour répondre aux exigences Euro 5. Cette mise à niveau a introduit un filtre à particules, une compression réduite et un système d’injection amélioré.

L’évolution en trois générations

La saga du moteur 2AD s’articule autour de trois générations majeures qui ont marqué son histoire :

Le 1AD-FTV : les débuts prometteurs

Premier de la lignée, ce bloc de 2,0 litres développait initialement 126 ch à 3 600 tr/min et un couple maximal de 300 Nm entre 2 000 et 3 200 tr/min. Une première évolution a porté ce couple à 310 Nm, disponible entre 1 800 et 2 400 tr/min. La seconde mise à jour, intégrant le filtre à particules, a permis d’obtenir le couple maximal dès 1 600 tr/min.

Le 2AD-FTV : plus de cylindrée, plus de puissance

Cette version a vu sa cylindrée augmenter à 2,2 litres, avec une puissance portée à 136 ch tout en conservant le couple de 310 Nm. Son évolution la plus notable a permis d’atteindre 150 ch et 340 Nm de couple.

Le 2AD-FHV : l’apogée technique

Ultime déclinaison du bloc, ce moteur a cohabité avec une version de 150 ch, mais dans sa forme la plus aboutie, il délivrait 177 ch et un impressionnant couple de 400 Nm. (Un régal pour les amateurs de conduite souple et économique sur les longs trajets!)

Les modèles Toyota équipés du moteur 2AD

À une époque où les motorisations hybrides n’étaient pas aussi répandues qu’aujourd’hui, le diesel occupait une place majeure dans la gamme Toyota. Le moteur 2AD a ainsi équipé plusieurs modèles phares :

L’Auris, qui n’était autre que le Corolla rebaptisé sur certains marchés, a profité de ce bloc réputé. Le Corolla Verso, monospace compact de la marque, l’a également adopté. L’Avensis, dans ses deuxième et troisième générations, était proposée avec cette motorisation. Enfin, le RAV4 a aussi bénéficié de ce moteur.

Aujourd’hui, seuls les Hilux et Land Cruiser perpétuent la tradition diesel chez Toyota, avec des versions micro-hybrides qui font leur apparition cette année.

Si vous croisez un Toyota diesel d’ancienne génération sur la route, vous avez sans doute affaire à l’un de ces blocs mythiques – une mécanique qui a largement contribué à placer la marque en tête des classements de fiabilité automobile mondiale.