Le Honda 0 SUV fait son apparition avec Max Verstappen au volante

Le futur Honda 0 SUV électrique a fait sa première apparition publique au Japon, encore sous camouflage, avec le triple champion du monde de Formule 1 au volante. Cette présentation marque une étape majeure dans le développement de la nouvelle gamme électrique du constructeur japonais.

Une nouvelle génération de véhicules électriques en approche

Honda avance à grands pas dans le développement de sa nouvelle famille de véhicules 100% électriques. Baptisée Série 0, cette gamme innovante est prévue pour arriver sur le marché en 2026. Déjà présentée lors du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas en janvier 2024, elle fera l’objet d’une nouvelle présentation au même salon en 2025.

La marque nippone a déjà dévoilé deux prototypes : le Honda 0 Saloon (berline) et le Honda 0 SUV. Ces deux modèles incarnent la nouvelle vision du constructeur en matière de design, de technologie et de motorisation électrique. (On sent bien que Honda mise gros sur cette nouvelle gamme pour faire oublier son retard dans l’électrification!)

Une présentation remarquée avec le champion de F1

Le SUV électrique de la Série 0 a fait sensation lors du Grand Prix du Japon de Formule 1 sur le circuit de Suzuka. À cette occasion, Honda a célébré six années de collaboration fructueuse avec l’équipe Red Bull Racing – un partenariat qui a engrangé 63 victoires, quatre titres mondiaux des pilotes et deux titres des constructeurs.

Le prototype a pris part à une démonstration lors de l’événement Red Bull Showrun x Powered by Honda à Tokyo. Bien que masqué par un épais camouflage aux tons noirs et violets ornés de motifs géométriques, le véhicule était bien visible. Ce camouflage représente visuellement la nouvelle approche de Honda pour ses véhicules électriques : « Fin, Léger et Intelligent ».

Le SUV s’est montré aux côtés des F1 de Red Bull Racing, dont la RB16B et la RB7 arborant la nouvelle livrée pour la saison 2025. La RA272 était aussi présente – cette F1 à moteur V12 qui avait offert à Honda sa première victoire en Grand Prix au Mexique en 1965.

Mais ce qui a vraiment attiré l’attention, c’est le pilote choisi pour prendre le volant du prototype : Max Verstappen en personne. Les pilotes Yuki Tsunoda, Liam Lawson et Isack Hadjar étaient également présents lors de cet événement.

Un lancement prévu pour 2026

Honda a confirmé que le 0 SUV sera le premier modèle de la Série 0 à entrer en production. Il repose sur la nouvelle architecture dédiée aux véhicules électriques de la marque et s’inspire du prototype Space-Hub présenté au CES de Las Vegas 2024.

Ce SUV électrique applique l’approche « Fin, Léger et Intelligent » pour offrir un habitacle spacieux avec une excellente visibilité et une grande modularité. L’intérieur du prototype illustre la volonté de Honda de proposer une nouvelle valeur à ses futurs véhicules électriques, en créant un véritable « espace de vie » pour les passagers.

À l’instar de la version berline, le SUV intégrera des technologies de pointe qui incarnent la vision de Honda pour sa nouvelle famille de véhicules électriques. Le modèle de série « offrira un espace en constante évolution grâce à une personnalisation poussée et une expérience utilisateur digitale, rendue possible par le système d’exploitation ASIMO de Honda ».

Des innovations techniques prometteuses

Les détails techniques du futur Honda 0 SUV restent limités pour le moment. Nous savons qu’il fait partie des sept lancements prévus par la marque d’ici 2030. Il intègre un pack de batteries ultra-fin (6% plus mince que les solutions actuelles) et un nouveau concept de propulsion baptisé « e-Axle » (e-Essieu). Ce système permettra d’abaisser le centre de gravité tout en maintenant une faible inertie.

Les nouvelles batteries ne seront pas seulement plus fines, mais aussi plus durables dans le temps. L’objectif fixé par Honda est ambitieux : garantir que la batterie ne perde pas plus de 10% de sa capacité après 10 ans d’utilisation. Voilà qui pourrait rassurer les acheteurs inquiets de la longévité des batteries!

Nous découvrirons davantage de détails sur cette nouvelle génération de véhicules électriques dans les mois à venir, avant son lancement commercial en 2026. Le modèle arrivera d’abord aux États-Unis, puis au Japon et en Europe.

Cette nouvelle gamme électrique marquera-t-elle un tournant pour Honda sur le marché européen? La question reste entière, mais la présence de Max Verstappen au volant du prototype laisse présager que la sportivité et les performances seront au rendez-vous.