Le grand retour du Nissan GT-R : bientôt une version hybride qui promet de fracasser les chronos

La nouvelle est tombée et elle va ravir les amateurs de sportives japonaises : le Nissan GT-R va faire son grand retour dans une toute nouvelle génération. La mythique sportive nippone, surnommée affectueusement « Godzilla », reviendra avec une motorisation hybride pour continuer à dominer ses rivales sur circuit. Son objectif ? Reprendre sa couronne sur le légendaire circuit du Nürburgring.

Une renaissance hybride pour le monstre japonais

Lors d’un événement à New York, Ponz Pandikuthira, directeur du design de Nissan Amérique, a levé le voile sur l’avenir du GT-R. La bonne nouvelle pour les puristes ? La voiture conservera bien un moteur thermique, mais sera désormais épaulée par une technologie hybride pour répondre aux normes environnementales actuelles tout en maintenant des performances exceptionnelles.

Cette approche hybride n’est pas un choix, mais une nécessité. Les restrictions sonores et les normes d’émissions rendent impossible le maintien d’un GT-R exclusivement thermique. À l’inverse, une version 100% électrique ne permettrait pas d’enchaîner plusieurs tours intensifs sur circuit sans perte de puissance – un critère absolument non négociable pour une voiture portant l’emblématique badge GT-R.

Dans les traces du concept Hyper Force

Le futur GT-R s’inspirera fortement du prototype Hyper Force que la marque a dévoilé récemment. Pour les nostalgiques, rappelons-nous de l’impact qu’avait eu la génération R35 à sa sortie en 2008, lorsqu’elle avait littéralement humilié la Porsche 911 sur le Nürburgring, semant la panique chez les ingénieurs allemands.

L’enjeu pour Nissan est de taille : développer une plateforme hybride spécifique capable de maintenir le poids de la voiture dans des limites raisonnables tout en offrant des performances dignes de l’héritage GT-R. Les systèmes hybrides rechargeables actuels sont simplement trop lourds pour une supercar de ce calibre.

La technologie des batteries solides comme clé du succès

Une partie de la réponse pourrait se trouver dans les batteries à état solide (ASSB – All Solid-State Battery) sur lesquelles Nissan travaille activement, avec un lancement prévu pour 2028. Cette technologie de pointe permettrait d’obtenir des batteries nettement plus légères et efficientes que les solutions actuelles.

Si ces batteries tiennent leurs promesses, le nouveau GT-R pourra associer propulsion électrique et performances extrêmes sans compromis sur la masse – un équilibre impossible à atteindre avec les systèmes hybrides rechargeables d’aujourd’hui. (On parle quand même d’une sportive qui devra affronter des monstres comme la Porsche GT3 RS sur leur terrain de jeu favori!)

« Nous prendrons le temps nécessaire pour faire les choses correctement », a affirmé Pandikuthira, refusant de s’enfermer dans un calendrier trop strict. Néanmoins, l’objectif serait de présenter la voiture d’ici 3 à 4 ans, ce qui nous amène vers l’horizon 2029-2030.

Un avenir prometteur pour les sportives Nissan

Le nouveau PDG de Nissan, Ivan Espinosa, qui se définit lui-même comme un vrai passionné d’automobiles, a mis la préservation des modèles sportifs au cœur de ses priorités. Et les résultats sont déjà visibles : la nouvelle Nissan Z enregistre des ventes extraordinaires avec une augmentation de 221% au premier trimestre aux États-Unis, dépassant même la Toyota GR Supra.

Fort de ce succès, le constructeur japonais souhaite soutenir ses deux modèles emblématiques – la Z et le GT-R – même si cela implique une production en volume limité. Mieux encore, la firme de Yokohama étudie la possibilité d’ajouter un troisième modèle sportif à sa gamme.

Vous vous demandez peut-être ce qu’il advient de l’actuel R35 GT-R ? Ce modèle mythique a déjà tiré sa révérence en Europe depuis 2021, aux États-Unis depuis 2024, et maintenant au Japon. Mais comme l’affirme Pandikuthira avec conviction : « Le GT-R reviendra, sans aucun doute ».

Un retour sous le signe du défi

Quand ce nouveau modèle arrivera enfin sur nos routes, son objectif sera clair : reconquérir sa couronne sur la Nordschleife et laisser à nouveau la concurrence dans son sillage. Avec la Porsche GT3 RS, la GT2 RS et d’autres supercars toujours plus affûtées dans sa ligne de mire, le futur GT-R devra être à la hauteur de sa réputation de « tueur de géants ».

Face aux nouveaux défis technologiques et environnementaux, Nissan semble avoir trouvé la voie pour faire perdurer la légende GT-R. En associant technologie hybride avancée et héritage d’une des sportives les plus respectées au monde, le constructeur japonais prépare un retour qui s’annonce fracassant.

La question n’est plus de savoir si le GT-R reviendra, mais plutôt à quel point il révolutionnera encore une fois le monde des supercars quand il pointera à nouveau le bout de son nez. Et vous, êtes-vous prêt à accueillir le retour du monstre sacré japonais?