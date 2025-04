Le grand retour de la Mazda RX se prépare avec un moteur Wankel de 365 chevaux

Comme l’annonçait le concept Iconic SP de 2023, Mazda travaille d’arrache-pied sur la renaissance d’une légende automobile : le coupé sportif RX équipé du mythique moteur rotatif Wankel. La firme d’Hiroshima n’a visiblement pas l’intention d’abandonner les voitures sportives, bien au contraire.

Un moteur rotatif nouvelle génération

En plus de la cinquième génération du MX-5 déjà en préparation, Mazda développe activement le successeur de la RX-8. Tous les indices suggèrent qu’il sera doté d’un tout nouveau moteur rotatif Wankel à deux rotors, presque prêt pour la production.

Ce nouveau bloc a été conçu pour répondre aux normes antipollution les plus strictes, comme les Euro 7 en Europe et LEV IV aux États-Unis. Rappelons que Mazda avait cessé la production du Wankel en 2012, face aux difficultés pour respecter les standards environnementaux de l’époque.

« Nous sommes presque prêts techniquement et il ne reste plus qu’à établir un solide plan commercial pour la production », explique Ryuichi Umeshita, conseiller technique en chef de Mazda.

« Nous avons reconstitué l’équipe de développement du moteur rotatif avec une seule mission : réussir à se conformer aux réglementations sur les émissions », a déclaré Masahiro Moro, PDG de l’entreprise d’Hiroshima.

Un design inspiré du concept Iconic SP

La nouvelle génération du RX puisera sans aucun doute son inspiration dans le Mazda Iconic SP Concept, dévoilé au Japan Mobility Show 2023. Ce prototype représentait une renaissance rétro-futuriste du RX-7, avec des phares escamotables inspirés de ce modèle mythique.

Le concept était équipé d’un système d’extension d’autonomie (range-extender), où le moteur rotatif rechargeait les batteries, pour une puissance maximale de 365 chevaux (268 kW).

(J’ai toujours rêvé de voir revenir les phares escamotables, ces petits détails qui donnaient tant de caractère aux sportives des années 80-90!)

Hybride ou prolongateur d’autonomie?

Mazda n’exclut pas l’utilisation d’une architecture hybride plus conventionnelle, avec une connexion mécanique directe entre le moteur et les roues. Cette option serait privilégiée si la version de production vise le segment des super-sportives.

« Si nous allons dans cette direction, nous ne parlerons peut-être pas d’une boîte manuelle, mais d’un système de transmission automatique plus avancé », a précisé Umeshita. La question reste donc entière : le nouveau RX sera-t-il équipé d’un prolongateur d’autonomie ou s’agira-t-il d’un coupé hybride?

Le moteur Wankel pourrait fonctionner comme prolongateur d’autonomie (comme dans le MX-30 R-EV) ou dans une configuration hybride, avec une transmission réelle aux roues pour une réponse plus directe et un plus grand plaisir de conduite.

La seconde option renforcerait le caractère sportif du véhicule et permettrait à Mazda d’offrir des éléments manuels dans le contrôle des changements de vitesse, même avec une boîte automatique. (Avouez que sentir le frisson du Wankel qui monte dans les tours tout en gardant une certaine maîtrise sur les rapports, ça fait rêver, non?)

Le retour d’une légende

Rappelons que Mazda a déjà réintroduit le moteur rotatif en 2023, bien qu’à très petite échelle, dans le MX-30 R-EV sous la forme d’un petit bloc de 830 cm³ développant 74 chevaux (54 kW).

Avec ce nouveau moteur à deux rotors destiné aux marchés américain et européen, le constructeur s’apprête à faire revivre la gloire des modèles RX, comme la RX-7, qui a conquis les cœurs comme peu de sportives japonaises ont su le faire, ou la RX-8, dernière voiture équipée d’un moteur rotatif avant l’arrêt de production en 2012.

Il ne reste plus qu’à voir si le marché suivra : « Si notre public nous soutient et qu’il existe un véritable intérêt commercial, nous sommes prêts à lancer la production », affirme Mazda.

Les passionnés de moteurs rotatifs et d’automobiles sportives attendent avec impatience cette renaissance qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire moderne de Mazda. Entre tradition et innovation, le futur RX s’annonce comme un modèle qui pourrait redéfinir ce que signifie être une sportive dans l’ère de l’électrification.