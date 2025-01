Le futur Audi Q9 se dévoile : un mastodonte de luxe en préparation pour 2026

Ce que vous devez retenir L’arrière se distingue par un traitement original des feux, qui s’étendent sur les côtés de la carrosserie.

Le marché visé est clairement mondial, avec un accent particulier sur les zones géographiques où les grands SUV de luxe rencontrent un vif succès .

Entre luxe extrême et prouesses technologiques, le Q9 s’annonce comme une synthèse parfaite du savoir-faire d’Ingolstadt en matière de SUV haut de gamme.

L’univers des SUV de luxe s’apprête à accueillir un nouveau géant. Audi travaille activement sur son futur vaisseau amiral, le Q9, un modèle qui promet de redéfinir les standards du segment premium. Cette nouvelle création, attendue pour 2026, vise directement les BMW X7 et Mercedes GLS, ses futurs rivaux naturels.

Un design imposant et raffiné

Les premières esquisses numériques révèlent une silhouette impressionnante qui respecte l’ADN stylistique de la marque aux anneaux. La face avant arbore la signature distinctive Singleframe, encadrée par des phares ultra-fins à LED. Les flancs musclés sont rythmés par trois larges surfaces vitrées, tandis que les immenses jantes en alliage renforcent sa prestance sur route.

L’arrière se distingue par un traitement original des feux, qui s’étendent sur les côtés de la carrosserie. Le bouclier noir intègre des sorties d’échappement doubles, surmonté d’un becquet de toit qui souligne le dynamisme de l’ensemble. La lunette arrière, volontairement basse, optimise l’habitabilité de la troisième rangée de sièges.

Un intérieur high-tech et spacieux

L’habitacle du Q9 s’annonce révolutionnaire avec un cockpit entièrement numérique composé de quatre écrans : instrumentation, système multimédia central, écran passager et interface dédiée à la climatisation. L’espace à bord sera royal avec des configurations 6 ou 7 places au choix.

Une motorisation entre tradition et modernité

Avec une longueur dépassant les 5 mètres, ce mastodonte sera probablement l’un des derniers modèles Audi à recevoir des motorisations thermiques. La gamme devrait s’articuler autour de blocs essence et diesel six et huit cylindres, complétée par des versions hybrides rechargeables particulièrement performantes. Ces dernières pourraient développer entre 470 et 740 chevaux, s’inspirant des technologies déjà éprouvées sur le Porsche Cayenne.

Le marché visé est clairement mondial, avec un accent particulier sur les zones géographiques où les grands SUV de luxe rencontrent un vif succès : Chine, États-Unis et Moyen-Orient. (Un choix stratégique quand on sait que ces marchés représentent les plus importantes marges bénéficiaires pour les constructeurs premium).

L’arrivée de ce nouveau porte-étendard dans la gamme Audi marquera indéniablement une nouvelle étape dans l’histoire de la marque. Entre luxe extrême et prouesses technologiques, le Q9 s’annonce comme une synthèse parfaite du savoir-faire d’Ingolstadt en matière de SUV haut de gamme.