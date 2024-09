Le Ford Sierra Cosworth RS500 ressuscité : un restomod d’exception pour collectionneurs fortunés

Quatre entreprises britanniques s’apprêtent à réaliser le rêve de nombreux passionnés de sportives des années 80 en ressuscitant la mythique Ford Sierra Cosworth RS500. Ce restomod, baptisé Carbon Piranha, promet d’être plus léger et plus puissant que l’original, s’inscrivant dans la tendance actuelle de modernisation des icônes automobiles.

Le restomod : nouvelle tendance chez les collectionneurs

Le phénomène du restomod, consistant à moderniser des voitures classiques tout en préservant leur esprit d’origine, gagne en popularité, notamment auprès d’une clientèle fortunée. Ce projet de Ford Sierra Cosworth RS500 en est un parfait exemple, illustrant cette nouvelle manière de dépenser dans l’automobile de collection.

Le Ford Sierra Cosworth RS500 : une icône des années 80

Rappelons brièvement l’histoire de ce modèle emblématique :

Lancé en 1986, le Sierra RS Cosworth était déjà une version sportive du Sierra

En 1987, Ford créa une édition spéciale limitée à 500 exemplaires : le RS500

Caractéristiques du RS500 :

Moteur 4 cylindres 2.0L, 16 soupapes, double arbre à cames

Turbocompresseur plus grand que la version standard

Puissance portée à 224 ch

Aérodynamique revue, notamment l’aileron arrière

Le projet Carbon Piranha : renaissance high-tech

Le projet, nommé Vision148, implique quatre entreprises britanniques spécialisées :

1. ASM Auto Recycling :

– Démontage du châssis n°148 des 500 RS500 d’origine

– Scan 3D de chaque pièce pour créer un jumeau numérique

2. Yasid Design :

– Studio de design londonien

– Conception de la nouvelle carrosserie en fibre de carbone

3. Digital Manufacturing Centre (DMC) :

– Basée à Silverstone

– Construction du véhicule final

– Utilisation de techniques de fabrication avancées pour réduire le poids

4. Cosworth :

– Développement du moteur

– Augmentation prévue de la puissance à plus de 300 ch

Caractéristiques attendues du Carbon Piranha

Bien que tous les détails ne soient pas encore connus, on peut s’attendre à :

Un poids inférieur à 1 000 kg (210 kg de moins que l’original)

Une puissance dépassant les 300 ch (contre 224 ch pour le RS500 d’origine)

Une carrosserie en fibre de carbone

Des technologies modernes intégrées tout en préservant l’esprit des années 80

Un projet s’inscrivant dans une tendance plus large

Le Carbon Piranha n’est pas un cas isolé. On observe une tendance croissante à la réinterprétation de modèles iconiques :

Récemment, un Renault 17 Restomod a été présenté

D’autres marques comme Porsche ou Lancia voient leurs modèles classiques réinventés

Un marché de niche pour collectionneurs fortunés

Ce type de projet s’adresse à une clientèle très spécifique :

Passionnés d’automobiles classiques

Collectionneurs à la recherche d’exclusivité

Personnes disposant de moyens financiers importants

Bien que le prix n’ait pas été communiqué, on peut s’attendre à un tarif très élevé, justifié par :

Le travail artisanal nécessaire

L’utilisation de technologies de pointe

La rareté du produit final

En conclusion, le projet Carbon Piranha illustre parfaitement la tendance actuelle du restomod dans l’industrie automobile. En ressuscitant la légendaire Ford Sierra Cosworth RS500 avec des technologies modernes, ces entreprises britanniques créent un pont entre le passé glorieux de l’automobile et les exigences techniques actuelles. Ce type de véhicule, alliant nostalgie et performances contemporaines, répond à une demande croissante de collectionneurs fortunés en quête d’exclusivité et d’originalité. Bien que réservé à une élite, ce projet témoigne de la passion toujours vivace pour les icônes automobiles des décennies passées.