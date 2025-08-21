Le Fiat Punto fait-il son retour en production ? Tout ce qu’il faut savoir

Ce que vous devez retenir Le directeur général de la marque italienne a avoué par le passé qu’il existait un projet pour ramener le Punto, mais cela avait été mis de côté pour d’autres modèles.

Le retour du Fiat Punto

Les rumeurs parcourent l’Italie sans relâche, bien qu’elles ne trouvent pas encore d’écho officiel : le Fiat Punto, un des modèles les plus emblématiques et appréciés de la marque Fiat au cours des dernières décennies, pourrait connaître une renaissance.

Depuis son retrait de la production en 2018, le Punto est resté au cœur des discussions et des spéculations. Le directeur général de la marque italienne a avoué par le passé qu’il existait un projet pour ramener le Punto, mais cela avait été mis de côté pour d’autres modèles. Toutefois, il n’a jamais complètement fermé la porte à cette possibilité.

Aujourd’hui, la situation semble changer, avec Fiat décidant peut-être de mettre de côté certains SUV et crossover (à l’exception de ceux déjà annoncés) pour se recentrer sur des modèles qui ont fait d’elle un symbole de l’automobile européenne. Et bien sûr, parmi ces modèles, on retrouve le Punto.

Quelles nouvelles pour le Fiat Punto ?

Si le nouveau Punto voit finalement le jour, il reposera sur la plateforme Smart Car de Stellantis, adoptant une identité esthétique inspirée du nouveau Grande Panda, qui servira de référence pour la future gamme de Fiat. D’ailleurs, il est intéressant de noter que la popularité du Grande Panda pourrait influencer le développement de nombreux futurs modèles.

Le Punto devrait mesurer légèrement plus de 4 mètres, conservant ainsi la célèbre silhouette hatchback. Cela lui permettra de rivaliser avec des concurrentes comme l’Opel Corsa ou la Peugeot 208, deux références dans le secteur des citadines.

Motorisations variées en perspective

En matière de motorisations, on prévoit des versions électriques et hybrides, mais une option à essence avec boîte manuelle ne serait pas à exclure. Cela rappelle fortement la stratégie adoptée avec le Grande Panda, attendu à la fin de l’année. La flexibilité dans les choix de motorisation pourrait séduire un large éventail de conductrices et de conducteurs.

Une tarification réfléchie

Quant à la politique tarifaire, elle devrait s’aligner sur celle de ses concurrents, avec l’ambition de redonner à Fiat une part de marché dans la catégorie des compactes, malgré l’essor des SUV. Néanmoins, cette catégorie reste très prisée en Europe, et le retour du Punto pourrait donc revitaliser cette segment.

Avec le nouveau Punto, qui se concrétiserait, ainsi que le projet du “Pandina” et le futur 500 Ibrida hybride qui arrive en novembre, Fiat pourrait redévelopper une offre variée de voitures adaptées à la ville. Qui sait, cela pourrait même créer une certaine émulation sur le marché des citadines ? (Après tout, une belle citadine peut faire des merveilles dans les rues animées des villes.)

Conclusion

Le retour du Fiat Punto pourrait marquer un tournant dans la stratégie de la marque italienne, en la réorientant vers ses racines. La réintroduction d’un modèle qui a tant compté pourrait non seulement raviver les souvenirs chez les anciennes conductrices, mais aussi attirer une nouvelle clientèle à la recherche d’une voiture compacte, moderne et efficace. Reste à voir si ces promesses se matérialiseront sur le marché.