Le DS N°8 : le fleuron du luxe français fabriqué en Italie

Le luxe automobile français s’exporte en Italie. L’usine de Melfi vient de lancer la production du DS N°8, un SUV coupé qui incarne la nouvelle génération de l’élégance française. Ce modèle 100% électrique, qui se place dans la lignée des silhouettes similaires au Peugeot 408 mais avec une garde au sol plus élevée, marque un tournant pour la marque premium de Stellantis.

L’usine de Melfi : un écrin italien pour le savoir-faire français

Stellantis a choisi son site historique de Melfi, en Basilicate, pour fabriquer son nouveau joyau. Cette usine italienne, inaugurée en 1994, représente un pilier de l’industrie automobile européenne. Le groupe y lance maintenant la production de l’un de ses modèles électriques les plus raffinés.

Cette même usine accueillera aussi la fabrication du futur Lancia Gamma, autre véhicule premium du groupe. Les deux modèles seront construits sur la plateforme STLA Medium, une architecture polyvalente conçue pour les motorisations électriques.

Un changement de stratégie face aux défis du marché

Ce lancement arrive à point nommé pour DS, dont les ventes ont chuté d’environ 25% en 2024, avec seulement 35 000 unités écoulées en Europe. La marque française joue gros avec ce nouveau modèle qui doit contribuer à redresser ses chiffres.

À la différence du DS 9, qui n’a pas rencontré le succès escompté, le N°8 mise sur une approche radicale : il sera exclusivement disponible en version électrique. Cette décision marque une rupture avec les autres marques du groupe qui proposent encore des options thermiques sur la même plateforme.

Une nouvelle identité pour la marque

Le DS N°8 inaugure aussi la nouvelle stratégie de dénomination de la marque. Fini les appellations classiques – ce nouveau système de nommage sera appliqué aux futurs modèles, y compris le prochain DS 3. La marque cherche ainsi à renforcer son image exclusive et son positionnement premium face à ses rivaux allemands.

Vous avez peut-être remarqué ce changement subtil mais significatif ? Il traduit l’ambition de DS de se réinventer tout en restant fidèle à son ADN de luxe à la française.

Technologies et performances : l’excellence électrique

Le DS N°8 s’inspire du concept Aero Sport Lounge présenté en 2020. Les ingénieurs ont mis l’accent sur l’aérodynamisme, atteignant un coefficient de traînée de seulement 0,24 – un chiffre impressionnant qui optimise l’autonomie.

Trois configurations de motorisation seront proposées :

La version d’entrée de gamme avec un moteur avant de 256 ch

La version intermédiaire « High Range » avec un moteur unique de 276 ch

La version haut de gamme dotée d’un second moteur sur l’essieu arrière, pour une puissance combinée de 370 ch

L’autonomie annoncée peut atteindre jusqu’à 750 km sur un cycle mixte pour la version la plus endurante, plaçant le DS N°8 parmi les références de sa catégorie en matière d’électrification. (Une vraie prouesse quand on sait que l’anxiété liée à l’autonomie reste un frein pour de nombreux acheteurs !)

L’art de voyager à la française

Olivier François, Directeur Général de DS Automobiles, a déclaré : « Le DS N°8 est une joyau où l’artisanat raffiné s’allie à la technologie élégante et au design charismatique. Un nouveau standard de ce que doit être le voyage électrique : sérénité, confort et performance avec une autonomie de 750 km, la plus grande de sa catégorie. »

La marque reste fidèle à sa philosophie en proposant un habitacle qui met à l’honneur les matériaux nobles et le savoir-faire artisanal français. DS continue de miser sur cette alliance entre luxe, technologie et développement durable.

Le DS N°8 arrivera prochainement sur nos routes françaises, tout droit sorti des chaînes de montage italiennes de Melfi. Les prix devraient débuter aux alentours de 55 000 € pour la version d’entrée de gamme et monter jusqu’à plus de 70 000 € pour les finitions les plus luxueuses.

Un avenir électrique pour la marque française

Avec le N°8, DS accélère sa stratégie d’électrification et affirme sa place dans le segment premium. Ce modèle incarne la vision d’une mobilité haut de gamme durable où le raffinement ne fait aucun compromis sur la responsabilité environnementale.

Vous êtes prêts à découvrir cette nouvelle définition du luxe automobile français ? Le DS N°8 pourrait bien redéfinir votre vision de l’électromobilité premium.