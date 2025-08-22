Le clone diesel chinois du Defender arrive en Europe – Quelle entreprise le fabrique ?

Ce que vous devez retenir Le nouvel arrivant sur le marché européen, le BAW 212, reste fidèle à ses racines tout en intégrant des éléments contemporains afin d’attirer un public varié.

Le BAW 212 : un SUV prêt à braver tous les terrains

Dans le paysage automobile actuel, la voiture est bien plus qu’un simple moyen de transport. Elle est un reflet de notre personnalité et de notre style de vie. Le BAW 212, qui devrait faire ses débuts au Salon de l’Automobile IAA Mobility 2025 à Munich, ne fait pas exception. Conçu non seulement pour offrir du confort en milieu urbain, mais surtout pour affronter des terrains difficiles, cet SUV fait déjà parler de lui.

Un héritage robuste

Ce modèle est connu pour sa longévité sur le marché, avec plus de six décennies d’existence. En effet, plus de 2,5 millions d’unités ont été vendues à travers plusieurs générations. Outre son utilisation civile, il a également trouvé sa place dans les rangs militaires, avec des modifications adaptées aux besoins stratégiques.

Son engouement grandissant en Europe est donc une belle évolution. Le nouvel arrivant sur le marché européen, le BAW 212, reste fidèle à ses racines tout en intégrant des éléments contemporains afin d’attirer un public varié.

Un design qui attire l’œil

Visuellement, la voiture adopte un style qui rappelle le Suzuki Jimny et le Jeep Wrangler. Ses lignes angulaires et sa silhouette robuste témoignent de sa capacité à affronter les défis. À l’intérieur, une touche de modernité a été ajoutée pour répondre aux attentes des conductrices et conducteurs d’aujourd’hui. Que ce soit à travers un tableau de bord épuré doté d’un écran central ou d’un indicateur numérique, tout a été pensé pour maximiser l’expérience.

Côté technique

Avec des dimensions de 4,70 m de long, 1,90 m de large et 1,93 m de haut, ce SUV est conçu pour les défis au-delà du bitume. Son empattement de 2,86 m assure une stabilité remarquable. Sous le capot, un moteur diesel de 2 litres délivre une puissance de 166 chevaux, associé à une boîte automatique à huit rapports. Cette combinaison fait du BAW 212 une voiture à la fois puissante et efficace.

Pour celles qui aiment sortir des sentiers battus, le modèle se dote d’un système de transmission intégrale « intelligent », garantissant de bonnes performances sur des terrains accidentés. De plus, il est possible d’ajouter des différentiels verrouillables électroniques sur les deux essieux pour une traction optimale en conditions difficiles.

Les valeurs de consommation officielle sont estimées à 8,5 litres aux 100 km, avec des émissions de CO2 à 244 g/km, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte actuel de la mobilité durable.

Capacités hors route

Le BAW 212 ne se contente pas d’être un véhicule au look accrocheur. Ses caractéristiques techniques confirment ses aptitudes en hors route : une angle d’approche de 40,3 degrés, un angle de fuite de 35,5 degrés et une garde au sol de 235 mm. Il peut franchir des gués de 659 mm de profondeur, et gravir des pentes jusqu’à 80 % de dénivelé. Cela ouvre la voie à de sérieuses aventures, que ce soit pour des escapades en montagne ou des sorties sur terrains difficiles.

Une entrée sur le marché européen

Le BAW 212 arrive sur le marché allemand, avec une date de lancement imminente coïncidant avec sa présentation à Munich. Même si aucune information concernant son prix n’a encore été dévoilée, ce modèle suscite déjà l’intérêt de nombreux amateurs de SUV robustes. La société derrière l’importation, disposée à apporter des modèles chinois en Europe, pourrait également envisager de s’étendre à d’autres marchés européens, mais rien n’est confirmé pour le moment.

En somme, le BAW 212 mérite l’attention de toutes celles qui cherchent une voiture alliant robustesse et modernité. Avec ses caractéristiques attractives et son héritage éprouvé, il s’annonce comme un acteur à surveiller dans le segment des SUV. Préparez-vous donc pour une nouvelle aventure automobile, car ce véhicule semble prêt à relever tous les défis!