Le CEO de Stellantis avertit : les usines européennes risquent de fermer si les taxes sur les voitures chinoises sont appliquées

Les pays de l’Union européenne ont voté en faveur de l’imposition de taxes sur les voitures électriques chinoises, mais cette décision pourrait avoir des répercussions inattendues sur les constructeurs européens. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, met en garde contre les conséquences potentielles sur l’industrie automobile européenne.

Des taxes sur les véhicules chinois pour protéger l’industrie européenne

Après des mois de délibérations, l’Union européenne a finalement décidé d’imposer des taxes sur les voitures électriques importées de Chine. Cette mesure vise à ralentir la progression rapide des marques chinoises sur le marché européen, qui a suscité de vives inquiétudes parmi les constructeurs locaux. Beaucoup voient dans ces marques chinoises des concurrents subventionnés par le gouvernement de Pékin, bénéficiant ainsi d’un avantage concurrentiel jugé « déloyal ».

Les pays de l’UE ont voté en faveur d’une taxe pouvant atteindre jusqu’à 45 % sur certains véhicules électriques chinois, afin de rééquilibrer la concurrence. Cette décision a été bien accueillie par certains acteurs de l’industrie européenne, mais elle comporte des risques non négligeables. Selon Carlos Tavares, PDG de Stellantis, ces taxes risquent de perturber le marché en créant un problème d’excès de capacité dans les usines européennes, ce qui pourrait conduire à la fermeture de certaines d’entre elles.

La menace de fermetures d’usines européennes

Carlos Tavares a exprimé sa préoccupation lors du Salon de l’Automobile de Paris en octobre 2024, affirmant que l’imposition de ces taxes pourrait avoir des effets secondaires indésirables pour les fabricants européens. Si les taxes freinent effectivement l’importation de voitures chinoises, cela pourrait conduire à une augmentation de l’excès de capacité dans les usines européennes, un problème déjà bien connu de l’industrie automobile.

D’après Tavares, l’une des solutions pour les marques chinoises serait d’ouvrir des usines directement en Europe, ce qui leur permettrait d’éviter les taxes tout en s’intégrant plus facilement dans le marché local. Toutefois, cette stratégie pourrait mettre en péril certaines usines de constructeurs européens, qui peinent déjà à maintenir des niveaux de production rentables face à la concurrence mondiale.

Des constructeurs chinois qui envisagent de produire en Europe

Certaines marques chinoises ne semblent pas intimidées par ces nouvelles taxes. BYD, un des plus grands fabricants de voitures électriques en Chine, a déjà annoncé la construction de sa première usine d’assemblage en Europe, précisément en Hongrie. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à s’implanter durablement en Europe en évitant les taxes douanières élevées.

Selon Tavares, les constructeurs chinois vont chercher à s’établir dans des pays où les coûts de production sont plus faibles, comme la Hongrie ou la Turquie. Cela leur permettra de contourner les obstacles tarifaires tout en restant compétitifs face aux constructeurs européens. Ces choix stratégiques sont logiques puisque des pays comme l’Allemagne, la France ou l’Italie présentent des coûts de production, notamment énergétiques, beaucoup plus élevés.

Des prix compétitifs malgré les taxes

Même avec ces taxes, certaines marques chinoises, comme BYD, restent confiantes dans leur capacité à proposer des véhicules à des prix attractifs en Europe. BYD prévoit de lancer cinq nouveaux modèles dans l’année à venir, avec des prix démarrant à environ 30 000 euros. Ces véhicules restent compétitifs par rapport à de nombreux modèles des constructeurs européens traditionnels, malgré les augmentations de coûts liées aux taxes.

Le fabricant chinois s’est déjà implanté dans plusieurs pays européens et semble optimiste quant à sa capacité à absorber le choc des nouvelles mesures douanières. En construisant des usines en Europe, BYD espère maintenir des prix abordables tout en répondant aux exigences locales en matière de production et de coûts.

Une bataille économique et politique

Malgré tout, cette nouvelle stratégie chinoise n’est pas sans créer des tensions. Stella Li, vice-présidente de BYD, a vivement critiqué les nouvelles taxes européennes lors du Salon de l’Automobile de Paris, affirmant que ces mesures ajoutent des coûts inutiles pour l’industrie automobile et créent une confusion dans le marché. Elle soutient que la concurrence devrait se faire sur un pied d’égalité et que les politiques protectionnistes risquent d’étouffer l’innovation et la compétitivité.

L’Union européenne, quant à elle, reste sur sa position de vouloir limiter les subventions massives de la Chine à son industrie automobile. Le but affiché est de protéger les emplois européens et de permettre à ses constructeurs de continuer à innover dans un marché qui se transforme rapidement avec l’électrification des véhicules.

Un avenir incertain pour les usines européennes

Alors que les taxes sur les voitures chinoises commencent à être mises en place, l’avenir des usines de production européennes reste incertain. Si les constructeurs chinois réussissent à contourner ces mesures en s’implantant localement, cela pourrait renforcer leur présence sur le marché tout en exacerbant la pression sur les fabricants européens.

D’autre part, les fermetures d’usines pourraient devenir une réalité si l’excès de capacité persiste et que les constructeurs européens ne parviennent pas à adapter leur production à cette nouvelle concurrence. Cette situation met en lumière les défis auxquels l’industrie automobile européenne doit faire face, alors qu’elle tente de se positionner dans un environnement de plus en plus compétitif et mondialisé.