le camion du Dakar qui a quitté les dunes pour soutenir la solidarité à Valence

Cette « bête » du Dakar a collaboré avec l’unité militaire d’urgence en région valencienne, dégageant divers véhicules sur son passage.

un élan de solidarité face à la catastrophe



La situation désastreuse que traverse la Communauté Valencienne depuis que le phénomène météorologique extrême a frappé la région fin octobre a révélé d’innombrables actes de solidarité. Des personnes venues de toute l’Espagne et même de l’étranger se sont mobilisées pour apporter leur soutien. Que ce soit par des dons, des matériaux ou leur présence physique sur le terrain, chacun a contribué à sa manière.

Les récits émouvants affluent, tant de la part d’anonymes que de personnalités du sport, de la musique ou de la télévision qui n’ont pas hésité à voyager jusqu’à Valence pour attirer l’attention sur cette catastrophe et aider les plus touchés. Parmi ces histoires, celle du camion du Dakar qui est passé des dunes à la solidarité ressort particulièrement.

une transition remarquable



Ce camion impressionnant, affichant plus de 600 chevaux et équipé de six roues motrices (6×6), est habituellement engagé pour des missions d’assistance au sein du Naturhouse Raid Team. Ce dernier est bien connu pour ses participations au Rallye Dakar dans la catégorie Classique. Sous l’impulsion d’un chef d’entreprise passionné par les rallyes, le véhicule a été réaffecté temporairement pour prêter main-forte suite aux événements tragiques ayant frappé Valence.

Ainsi, peu après les intempéries, deux pilotes expérimentés ont pris l’initiative de quitter leur base en Cantabrie pour rejoindre Valence. Ayant servi lors du Dakar en Arabie Saoudite où ils ont parfois dû venir en aide à d’autres camions piégés dans le désert, ils savaient qu’ils pourraient retirer des véhicules lourds tels que des bus.

une aide logistique précieuse



Avant de partir, le camion a été chargé avec des produits essentiels comme des denrées alimentaires ou des articles de nettoyage destinés aux villages isolés par les inondations. Dès leur arrivée dans les zones sinistrées, les équipiers se sont mis à disposition de l’unité militaire d’urgence pour accomplir des journées marathoniennes au service des habitants démunis.

L’action concertée entre le Naturhouse Raid Team et différents acteurs locaux a permis une intervention efficace. L’un des membres engagés dans cette mission confiait avant le départ : « Nous avons tout préparé et nous nous rendons là-bas pour aider autant que possible. »

le soutien continu du monde du rallye



L’engagement envers Valence ne s’est pas limité au seul camion du Naturhouse Raid Team. De nombreuses figures emblématiques du rallye telles que Cristina Gutiérrez, championne en titre du Rallye Dakar dans sa catégorie, ont apporté leur expertise dès les premiers jours malgré leurs agendas chargés.

D’autres spécialistes du tout-terrain comme Joan Barreda et Laia Sanz ainsi que divers pilotes issus d’autres disciplines ont également répondu présents. De nombreux anonymes ont eux aussi contribué généreusement afin d’aider ceux qui ont tout perdu lors de cet événement tragique.