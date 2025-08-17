Ce que vous devez retenir Cette route vise à relier des zones reculées de la province du Guizhou au réseau routier national et aux chemins de fer à grande vitesse de la Chine, facilitant ainsi la mobilité des habitantes et renforçant le secteur touristique.

Des ingénieures ont recours à des méthodes peu conventionnelles pour tracer de nouvelles routes, notamment en utilisant des explosifs pour surmonter les obstacles montagneux. Récemment, une telle technique a été mise en œuvre dans le cadre de la construction de la route Liuzhi-Anlong, qui s’étend sur 152 kilomètres. Cette route vise à relier des zones reculées de la province du Guizhou au réseau routier national et aux chemins de fer à grande vitesse de la Chine, facilitant ainsi la mobilité des habitantes et renforçant le secteur touristique.

Parmi les réalisations de ce projet, on trouve la célèbre passerelle Huajiang, perchée majestueusement dans le sud du pays. Non seulement elle se positionne comme la plus haute passerelle au monde, mais elle souligne également le mariage subtil entre la beauté naturelle et l’ingénierie avancée.

Située à 625 mètres au-dessus de la rivière Beipan Jiang, la passerelle mesure 2 890 mètres de long, soutenue par deux piliers immenses de presque 300 mètres de haut, espacés de 1 420 mètres. Ça fait rêver, non ? (Imaginer traverser ce paysage emblématique en voiture donne presque envie d’y conduire directement).

Pour parvenir à ce monument, les ingénieures ont décidé de faire sauter une partie du massif montagneux. Cela a permis de créer une ouverture nécessaire à la construction d’une route à quatre voies. Avant ce choix audacieux, une étude géologique a été réalisée, révélant que le rocher à cet endroit était suffisamment solide pour autoriser des explosifs contrôlés. Grâce à l’utilisation de dynamite et d’équipements lourds, cette ouverture a été achevée en seulement quelques mois.

Le but de cette stratégie était de garantir un trajet aussi direct que possible. Cette solution a également offert aux ingénieures un avantage notable en termes de délais de construction et de coûts de maintenance. Bien que ce type de méthode puisse susciter des débats, il faut reconnaître qu’elle résulte d’une planification minutieuse.

Il est intéressant de noter que l’utilisation d’explosifs pour ouvrir des voies n’est pas une nouveauté chinoise. En NORVÈGE, par exemple, cette technique est adoptée depuis des décennies pour construire des routes dans les fjords et les zones escarpées. Souvent, cela se fait en combinaison avec des tunnels et des ponts, créant un réseau routier adapté aux contraintes géographiques locales.

Cependant, alors que ce projet a été qualifié de merveille architecturale, tous ne partagent pas cet engouement. Des organisations environnementales expriment leur inquiétude concernant les conséquences possibles sur l’écosystème fragile de la région. La destruction de vignes montagneuses peut accélérer l’érosion et fragmenter des habitats essentiels. Ainsi, le débat autour de l’impact écologique de telles constructions est au cœur des préoccupations.

Que ce soit en admirant les paysages à couper le souffle depuis la passerelle ou en empruntant cette nouvelle route, il y a une fascination indéniable autour de ces projets d’infrastructure. Ils nous rappellent qu’il est parfois nécessaire de faire preuve d’audace pour relier des lieux et améliorer la vie des habitantes.