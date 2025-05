Qui aurait pensé que les autoradios-cassettes des années 80 reviendraient un jour dans nos voitures modernes ? Et pourtant, Pioneer vient de créer la surprise avec sa nouvelle création qui fait sensation sur Internet.

Cette source audio SXT-C10PS ressemble trait pour trait aux anciens postes radio de l’époque Reagan, mais cache dans ses entrailles toute la technologie contemporaine que l’on peut attendre d’un système multimédia actuel. Un pari audacieux qui répond visiblement à une vraie demande.

Quand l’esthétique vintage rencontre la technologie moderne

L’industrie automobile redécouvre les charmes de l’esthétique rétro. Après les carrosseries néo-vintage et les habitacles aux lignes épurées, voici que les équipementiers audio s’y mettent aussi. La simplicité des années 80 et 90 revient en force, et les boutons physiques retrouvent leurs lettres de noblesse dans nos tableaux de bord (heureusement, car manipuler des écrans tactiles en conduisant n’a jamais été une bonne idée).

Pioneer a saisi cette tendance et l’a poussée jusqu’au bout avec ce système audio d’un genre nouveau. Son design épuré évoque immédiatement les autoradios d’origine des voitures d’antan, sans pour autant faire l’impasse sur les fonctionnalités modernes.

Une réponse aux puristes de l’automobile

Pourquoi créer un tel produit ? La réponse est simple : beaucoup de propriétaires de voitures anciennes ou de modèles classiques souhaitent préserver l’authenticité visuelle de leur tableau de bord. Installer un écran tactile flambant neuf dans une voiture des années 80 ou 90, c’est un peu comme mettre des jantes alliage 20 pouces sur une Citroën 2CV.

Ce nouveau système permet donc de garder l’apparence d’origine tout en bénéficiant des avantages technologiques actuels. Une approche intelligente qui réconcilie nostalgie et praticité.

Des fonctionnalités cachées derrière une façade vintage

Ne vous fiez pas aux apparences : sous ses airs d’ancien temps, cette unité audio rétro embarque tout ce qu’il faut pour 2025. Le Bluetooth permet de connecter votre smartphone sans fil, tandis que le radio numérique DAB+ offre une qualité sonore bien supérieure aux anciennes modulations FM.

Mais le plus malin, c’est l’emplacement des connectiques modernes. Les ports USB et AUX se cachent astucieusement derrière le panneau avant qui imite une fente à cassette. Génial, non ? Vous branchez votre téléphone ou votre clé USB exactement là où vous auriez inséré une K7 dans les années 80.

Le contrôle à distance par smartphone

L’application Pioneer Smart Sync transforme votre téléphone en télécommande avancée. Vous pouvez ajuster tous les réglages audio depuis votre mobile, ce qui compense l’absence d’écran traditionnel. Une solution astucieuse qui préserve l’esthétique vintage tout en offrant une interface moderne.

Les appels mains-libres via Bluetooth fonctionnent parfaitement, garantissant votre sécurité au volant. Car oui, conduire avec un téléphone collé à l’oreille reste une très mauvaise idée, même avec un autoradio des années 80.

Des caractéristiques techniques qui tiennent la route

Côté performances, ce système ne fait pas dans la demi-mesure. Avec sa puissance de 4×50 watts, elle peut alimenter correctement la plupart des installations audio classiques. La mémoire interne intégrée permet de stocker vos réglages personnalisés.

Les amateurs de personnalisation apprécieront le choix de couleurs disponible pour l’éclairage des boutons et de l’afficheur. Vous pouvez ainsi adapter l’ambiance lumineuse à celle de votre habitacle.

Détail sécuritaire appréciable : la façade amovible peut se détacher pour dissuader les voleurs. Un classique des autoradios haut de gamme qui reste d’actualité, même avec un design vintage.

Disponibilité et tarification

Ce système audio néo-rétro arrivera sur le marché cet automne. Son prix ? 399 euros, ce qui le place dans le segment milieu de gamme des sources audio automobiles. Pas donné, mais le concept unique et la qualité Pioneer justifient cet investissement pour les amateurs.

Reste à voir si cette approche fera des émules chez d’autres fabricants. Une chose est sûre : Pioneer a trouvé un créneau original dans un marché saturé d’écrans tactiles tous identiques. Et vous, seriez-vous tenté par ce retour vers le futur automobile ?