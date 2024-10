L’Audi A3 TFSIe 2024 redéfinit les standards de l’hybride rechargeable avec une autonomie électrique exceptionnelle

Dans un contexte où l’électrification des gammes s’accélère, la nouvelle Audi A3 TFSIe fait sensation en atteignant une autonomie record de 141 kilomètres en mode tout électrique. Une prouesse technique qui positionne la compacte premium allemande comme une référence sur le segment des hybrides rechargeables.

Une motorisation hybride rechargeable de dernière génération

La nouvelle Audi A3 Sportback TFSIe se décline en deux versions distinctes, offrant des performances adaptées à différents profils d’utilisateurs. La version d’entrée de gamme, baptisée 40 TFSIe, combine un moteur thermique 1.5 TFSI evo2 de 150 chevaux avec un bloc électrique, pour une puissance cumulée de 204 chevaux et un couple maximal de 350 Nm. Cette configuration permet à la compacte allemande d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.

La déclinaison la plus puissante, nommée 45 TFSIe, pousse l’expérience encore plus loin avec une puissance combinée de 272 chevaux et un couple impressionnant de 400 Nm. Les performances s’en trouvent naturellement améliorées, avec un 0 à 100 km/h effectué en seulement 6,3 secondes et une vitesse maximale portée à 237 km/h.

Une batterie révolutionnaire au service de l’efficience

L’élément le plus remarquable de cette nouvelle génération réside dans sa batterie lithium-ion, dont la capacité a été considérablement augmentée. Avec une capacité brute de 25,7 kWh, dont 19,7 kWh exploitables, cette nouvelle batterie permet d’atteindre une autonomie électrique de 141 kilomètres en cycle WLTP. Une valeur qui place l’Audi A3 TFSIe parmi les meilleures élèves de sa catégorie.

Le système de recharge a également été modernisé, intégrant pour la première fois sur un modèle hybride rechargeable de la marque aux anneaux la possibilité d’une recharge rapide en courant continu jusqu’à 50 kW. Cette innovation permet de récupérer 80% de la capacité de la batterie en seulement 30 minutes. Pour la recharge en courant alternatif, la puissance maximale est fixée à 11 kW en triphasé, nécessitant 2 heures et 30 minutes pour une charge complète.

Un positionnement premium affirmé

La nouvelle A3 TFSIe s’inscrit dans la pure tradition Audi avec des finitions haut de gamme. La version 40 TFSIe se dote de série d’une dotation Advanced comprenant des jantes alliage de 17 pouces et le système Audi drive select, permettant de personnaliser le comportement routier du véhicule selon les préférences du conducteur.

La version 45 TFSIe adopte quant à elle la finition Black competition, reconnaissable à ses jantes de 18 pouces signées Audi Sport et ses nombreux éléments de carrosserie noir brillant. L’habitacle n’est pas en reste avec une sellerie spécifique et des inserts en aluminium brossé qui renforcent l’ambiance sportive et raffinée.

Tarification et positionnement sur le marché français

Sur le marché français, la gamme A3 TFSIe s’échelonne à partir de 46.230 euros pour la version 40 TFSIe, tandis que la déclinaison 45 TFSIe débute à 54.430 euros. Ces tarifs positionnent la compacte premium allemande face à une concurrence composée notamment des BMW Série 1 et Mercedes Classe A hybrides rechargeables.

La marque d’Ingolstadt confirme également l’arrivée prochaine d’une version allstreet de l’A3 en configuration hybride rechargeable, élargissant ainsi l’offre pour répondre à une demande croissante pour les véhicules surélevés. Cette variante devrait faire son apparition dans les concessions françaises à l’automne 2024.