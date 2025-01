L’Aston Martin Vantage Roadster 2025 : la puissance à ciel ouvert

Ce que vous devez retenir Un an après le lancement de la nouvelle génération Vantage, cette version découvrable vient enrichir la gamme avec des caractéristiques remarquables.

Une nouvelle ère pour le cabriolet britannique

L’Aston Martin Vantage Roadster fait son entrée fracassante sur le marché automobile de luxe. Cette nouvelle itération du célèbre cabriolet britannique repousse les limites en matière de performance et d’ingénierie. Un an après le lancement de la nouvelle génération Vantage, cette version découvrable vient enrichir la gamme avec des caractéristiques remarquables.

Une prouesse technique et mécanique

Le plus impressionnant réside dans la conception même du véhicule. Les ingénieurs d’Aston Martin ont réalisé un tour de force : le cabriolet ne pèse que 66 kg de plus que la version coupé, capote comprise. La rigidité structurelle reste identique à celle du coupé (un exploit rare dans l’univers des cabriolets).

Sous le capot, on retrouve le V8 biturbo de 4.0 litres développant 665 chevaux et un couple de 800 Nm. Cette mécanique s’associe à une boîte automatique à 8 rapports qui transmet la puissance aux roues arrière. Les performances sont époustouflantes : 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 325 km/h.

Une capote record

Le système de capote établit un nouveau record dans sa catégorie : il ne faut que 6,8 secondes pour l’ouvrir ou la fermer, une opération possible jusqu’à 50 km/h. Cette rapidité a néanmoins un impact sur le volume du coffre, qui passe de 345 litres en version coupé à 201 litres.

Châssis et technologies de pointe

Le châssis bénéficie d’une répartition des masses quasi parfaite (49/51). La suspension associe doubles triangles à l’avant et multibras à l’arrière. Le freinage fait appel à des disques de 401 mm à l’avant (étriers 6 pistons) et 361 mm à l’arrière (étriers 4 pistons). Une option freins carbone-céramique est disponible.

L’électronique n’est pas en reste avec un différentiel arrière piloté électroniquement. Les roues de 21 pouces sont chaussées de pneumatiques Michelin spécialement développés pour le modèle.

Personnalisation et exclusivité

La palette de personnalisation s’enrichit de trois nouvelles teintes de carrosserie. Les jantes proposent quatre designs différents et les étriers de frein peuvent arborer sept coloris distincts. Pour les clients les plus exigeants, le département Q by Aston Martin permet une personnalisation quasi illimitée.

Les premières livraisons sont prévues pour le second trimestre 2025. Le prix n’a pas encore été communiqué, mais on peut s’attendre à un tarif avoisinant les 200 000 euros sur le marché français.

(Je dois avouer que la rapidité d’ouverture de la capote m’impressionne particulièrement – imaginez pouvoir réagir aussi vite qu’une averse surprise en été !)

Cette Vantage Roadster représente l’alliance parfaite entre l’artisanat britannique traditionnel et l’innovation technologique moderne. Elle s’inscrit dans la lignée des grand tourisme découvrables, tout en apportant sa touche de modernité et de performances exceptionnelles.