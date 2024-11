L’Aston Martin Valkyrie prête à conquérir Le Mans et le WEC

Ce que vous devez retenir Avec une entrée en scène spectaculaire prévue pour 2025, l’Aston Martin Valkyrie s’apprête à faire sensation dans le monde de la course automobile, notamment au célèbre Mans et dans le championnat du monde d’endurance.

l’Aston Martin Valkyrie : une légende en devenir

Le monde de l’automobile sportive est sur le point de vivre une nouvelle révolution avec l’introduction de l’Aston Martin Valkyrie. Conçue pour être une référence parmi les hypercars, cette voiture promet des performances époustouflantes qui ne manqueront pas d’impressionner les amateurs de vitesse. Dotée d’un design futuriste, elle incarne la quintessence de l’innovation et du savoir-faire britannique.Dans le cadre de ce projet ambitieux, Aston Martin a décidé de franchir une nouvelle étape en participant au championnat du monde d’endurance (WEC) avec deux unités de son prototype. La compétition verra la Valkyrie arborer deux numéros emblématiques : #007 et #009, rendant hommage aux succès passés de la marque dans les courses automobiles.

Alex Riberas : un pilote prêt à relever le défi

L’intronisation d’Alex Riberas comme l’un des pilotes principaux de ce programme est un choix stratégique. Ce Barcelonais passionné par la compétition automobile a déjà démontré ses compétences lors des précédentes saisons du WEC et de l’IMSA américain au sein du prestigieux The Heart of Racing. Sa collaboration avec Aston Martin promet d’apporter une dynamique unique à l’équipe.Riberas se tiendra derrière le volant du modèle #009, chargé d’histoire puisqu’il rappelle les triomphes des Aston Martin DBR9 aux 24 Heures du Mans en 2007 et 2008. Cette opportunité représente pour lui non seulement un honneur, mais également un rêve devenu réalité.

un moteur V12 atmosphérique qui fait vibrer

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de l’Aston Martin Valkyrie réside dans son moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres. Ce bijou technologique promet non seulement des performances extraordinaires mais également un son incomparable qui fera frissonner tous les passionnés présents lors des compétitions.La première apparition officielle en course est prévue sur le circuit de Qatar pour les 1 812 kilomètres programmés en février 2025. L’attente autour de cet événement ne cesse d’accroître, alimentée par la curiosité suscitée par cette nouveauté.

Harry Tincknell : partenaire clé chez Aston Martin

Harry Tincknell, autre nom bien connu dans le milieu, sera associé à cette aventure en tant que pilote principal du modèle #007. Fort d’une expérience impressionnante marquée par deux victoires notables aux 24 Heures du Mans dans différentes catégories (LMP2 et LMGTE Pro), il constitue sans nul doute un atout majeur pour Aston Martin dans sa quête vers la victoire absolue.La participation conjointe avec Alex Riberas renforce encore davantage les ambitions élevées affichées par Aston Martin pour dominer cette compétition prestigieuse.

présence confirmée sur le territoire américain

Aston Martin ne limite pas ses aspirations uniquement au WEC ; elle entend aussi briller sur le sol américain via sa participation annoncée aux compétitions IMSA au sein même catégorie GTP dédiée aux prototypes. Les célèbres 12 Heures Sebring marqueront ainsi leur entrée dès mi-mars prochain.Cette stratégie globale témoigne clairement que chaque détail a été minutieusement pensé afin assurer succès durable tout autour globe.

les espoirs espagnols s’enflamment

L’arrivée attendue Alex Riberas catégorie Hypercar offre désormais perspectives alléchantes plusieurs pilotes espagnols capables prétendre victoire ultime tant Le Mans qu’en WEC entier.Nul autre Miguel Molina (actuel champion couronne glorieuse endurance internationale) continuera porter couleurs Ferrari tandis Daniel Juncadella représentera Corvette section LMGT3.Tout porte croire saison prochaine sera riche rebondissements rivalités palpitantes entre constructeurs équipes haut niveau.