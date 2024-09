Lando Norris pilote une McLaren P1 LEGO grandeur nature à Silverstone

LEGO et McLaren Automotive ont dévoilé une incroyable McLaren P1 construite entièrement en briques LEGO Technic et capable de rouler. Le pilote de Formule 1 Lando Norris a eu l’honneur de tester cette création unique sur le mythique circuit de Silverstone.

Une prouesse technique et créative

Cette réplique grandeur nature de la McLaren P1 est un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie et de créativité :

342 817 pièces LEGO Technic utilisées pour sa construction

utilisées pour sa construction Un poids total de 1 220 kg

Des dimensions identiques à la vraie McLaren P1 : 4 980 mm de long, 2 101 mm de large et 1 133 mm de haut

Capable de rouler et de braquer, une première pour une construction LEGO de cette taille

Une motorisation électrique innovante

Contrairement à la McLaren P1 originale, cette version LEGO est propulsée par un moteur électrique. Le système de propulsion combine :

Des batteries LEGO Technic Function

Une batterie standard de voiture électrique

Cette configuration fait de la McLaren P1 LEGO la création LEGO la plus avancée technologiquement à ce jour.

Un projet collaboratif d’envergure

La réalisation de ce véhicule hors du commun a nécessité :

8 344 heures de travail

L’implication de 23 spécialistes (ingénieurs, designers et constructeurs) de LEGO et McLaren

Cette collaboration étroite entre les deux entreprises a permis de relever les nombreux défis techniques et de design inhérents à un tel projet.

Un baptême sur un circuit légendaire

Le choix de Silverstone pour le premier tour de roue de cette McLaren P1 LEGO n’est pas anodin. Ce circuit emblématique du championnat de Formule 1 est étroitement lié à l’histoire de McLaren, qui y a remporté de nombreuses victoires au fil des ans.

Lando Norris, pilote McLaren en Formule 1, a eu l’honneur de prendre le volant de cette création unique pour son tour inaugural. Son expérience en course et sa connaissance approfondie de Silverstone en ont fait le pilote idéal pour cette démonstration spectaculaire.

Une version miniature accessible aux fans

Pour ceux qui rêveraient de posséder leur propre McLaren P1 en LEGO, une version à l’échelle 1:8 est disponible à l’achat :

Prix : 450 dollars américains (environ 420 euros)

Disponible sur le site officiel de LEGO et dans certains magasins sélectionnés

Cette version réduite permet aux passionnés de construire leur propre McLaren P1, offrant une expérience de montage complexe et gratifiante.

Un projet qui repousse les limites

Cette McLaren P1 LEGO grandeur nature démontre une fois de plus la capacité de LEGO à repousser les limites de la créativité et de l’ingénierie. Elle illustre également la force de la collaboration entre LEGO et McLaren, deux marques reconnues pour leur innovation et leur excellence technique.

Au-delà de l’exploit technique, ce projet spectaculaire sert également à promouvoir l’intérêt pour l’ingénierie et le design automobile auprès du grand public, en particulier des jeunes générations.

Pour ceux qui souhaitent voir cette incroyable McLaren P1 LEGO en action, une vidéo de son tour de piste à Silverstone avec Lando Norris au volant est disponible en ligne, offrant un aperçu fascinant de cette création unique en son genre.