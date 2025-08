Lamborghini Temerario : la nouvelle supercar italienne défie les Alpes avec son V8 hybride

Ce que vous devez retenir Présentée en août 2024 lors de la Monterey Car Week, la Temerario a provoqué un engouement immédiat.

La Lamborghini Temerario vient de faire ses premiers tours de roue sur les routes sinueuses des Alpes, et le spectacle est saisissant. Cette nouvelle venue dans l’écurie de Sant’Agata Bolognese prend la succession de l’emblématique Huracán, mais avec une approche technique radicalement différente.

Un V8 qui monte à 10 000 tr/min : du jamais vu

Fini le temps du V10 atmosphérique qui rugissait comme une bête sauvage. La Temerario mise sur un tout nouveau moteur V8 4,0 litres biturbo qui révolutionne les codes du segment. Ce bloc d’exception peut grimper jusqu’à 10 000 tours par minute, une prouesse technique inédite sur une voiture de série de cette catégorie.

Avec une puissance spécifique de 200 ch par litre, ce V8 développe 800 chevaux entre 9 000 et 9 750 tr/min. Le couple maximal de 730 Nm se déploie entre 4 000 et 7 000 tours, offrant une progressivité remarquable dans toute la plage d’utilisation.

L’hybridation au service de la performance

Mais la vraie révolution se cache dans l’architecture hybride rechargeable de cette italienne. Trois moteurs électriques refroidis par huile de 150 chevaux chacun viennent épauler le V8 thermique. Cette configuration permet d’approcher la barre symbolique des 1 000 chevaux, tout en gardant une chaîne cinématique compacte.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le 0 à 100 km/h s’expédie en 2,7 secondes, tandis que le 0 à 200 km/h ne demande que 7,3 secondes. La vitesse maximale atteint les 340 km/h. De quoi faire pâlir d’envie bon nombre de concurrentes.

Design et aérodynamique : quand la technique devient art

Au-delà des performances, la Temerario transforme l’aérodynamique en véritable sculpture. Chaque ligne de sa carrosserie a été pensée pour optimiser la stabilité à haute vitesse, la gestion thermique et l’efficacité du freinage. Un équilibre délicat entre esthétique et fonction qui caractérise si bien l’école italienne.

Cette approche n’est pas qu’une question d’image. La marque au taureau a voulu créer une voiture utilisable au quotidien, pas seulement un jouet de circuit réservé aux dimanches ensoleillés. Une philosophie qui tranche avec certaines supercars uniquement taillées pour la piste.

Un prix qui reflète l’exclusivité

Pour s’offrir cette merveille technologique, il faudra débourser 320 369 euros en version de base. Avec les frais de transport et de livraison (3 583 euros), la facture grimpe à 323 952 euros. Un tarif qui positionne la Temerario dans le segment premium des supercars hybrides.

Un succès commercial immédiat

Présentée en août 2024 lors de la Monterey Car Week, la Temerario a provoqué un engouement immédiat. En quelques semaines seulement, Lamborghini avait déjà vendu pratiquement toute sa production prévue pour 2025. Un phénomène rare pour une voiture que la plupart des clients n’avaient même pas encore vue en chair et en os.

Cette demande exceptionnelle s’explique par la réputation du Huracán, l’un des modèles les plus vendus de l’histoire de la marque. Avec environ 2 500 unités prévues par an (chiffre non officiel), la Temerario pourrait bien suivre les traces de sa devancière.

Lamborghini surfe sur une vague de succès

L’arrivée de la Temerario coïncide avec une année record pour Lamborghini. En 2024, la marque a écoulé 10 687 véhicules dans le monde, soit une hausse de 6% par rapport à l’année précédente. Une performance d’autant plus remarquable que ces chiffres n’incluent pas encore les ventes de la nouvelle venue.

Présente dans 56 pays, Lamborghini mise gros sur ce nouveau modèle pour maintenir sa dynamique commerciale. La question reste de savoir si cette V8 hybride saura conquérir les puristes habitués au chant si caractéristique du V10 atmosphérique.

Une chose est sûre : avec ses 10 000 tr/min et sa technologie de pointe, la Temerario ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque italienne. Un pari audacieux qui pourrait bien redéfinir les codes de la supercar moderne.