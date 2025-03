La Xiaomi SU7 Ultra : quand un géant de la téléphonie bouscule le monde automobile de luxe

Le constructeur chinois Xiaomi frappe un grand coup dans l’univers des voitures électriques avec sa SU7 Ultra, une berline sportive qui défie directement les références du segment comme la Tesla Model S Plaid et la Porsche Taycan Turbo GT. Avec ses 1 584 chevaux et ses performances exceptionnelles, cette sportive chinoise s’impose comme l’une des voitures électriques les plus puissantes et rapides du marché.

Une sportive électrique aux performances stratosphériques

Lorsque Xiaomi avait annoncé son intention de se lancer dans la fabrication automobile, nombreux étaient les sceptiques. Comment un fabricant de smartphones pouvait-il réussir dans un domaine aussi complexe que l’automobile ? La réponse est désormais sous nos yeux avec la SU7 Ultra, la version la plus extrême de la première berline électrique du géant technologique chinois.

Cette SU7 Ultra ne fait pas dans la demi-mesure. Équipée de deux moteurs électriques développant chacun 578 chevaux, elle dispose d’une puissance cumulée de 1 584 chevaux. Des chiffres qui lui permettent d’écraser littéralement la concurrence, avec 440 chevaux de plus que la Porsche Taycan Turbo GT et 564 chevaux de plus que la Tesla Model S Plaid. Cette cavalerie impressionnante se traduit par des performances dignes des hypercars : une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1,97 secondes, un 0 à 200 km/h expédié en 5,87 secondes et une vitesse maximale de 350 km/h sur circuit.

Un record qui fait trembler Tesla et Porsche

La Xiaomi SU7 Ultra n’est pas qu’une simple voiture aux chiffres impressionnants sur le papier. Elle l’a prouvé en octobre dernier en battant le record du Nürburgring dans la catégorie des berlines quatre portes, avec un chrono de 6 minutes, 46 secondes et 874 millièmes. Une performance qui lui a permis de surclasser la Tesla Model S Plaid de 40 secondes sur le circuit allemand réputé pour être l’un des plus exigeants au monde.

Pour atteindre un tel niveau de performance, les ingénieurs de Xiaomi n’ont négligé aucun aspect. Le système de freinage a été spécialement développé en partenariat avec AP Racing, utilisant des plaquettes capables de supporter des températures supérieures à 800 degrés. Ce dispositif génère jusqu’à 2,36 G lors des freinages et permet à la voiture de s’arrêter en seulement 25 mètres depuis 100 km/h.

Une technologie de batterie à la pointe de l’innovation

Si les performances de la SU7 Ultra impressionnent, sa batterie n’est pas en reste. Xiaomi a fait appel à CATL pour développer une batterie Qilin 2.0 spécifique, offrant une puissance de décharge maximale de 1 330 kW, un voltage de 897 V et une capacité de 93,7 kWh. Selon le constructeur, cette batterie serait même renforcée avec un matériau « à l’épreuve des balles », garantissant une sécurité optimale.

L’autonomie n’a pas encore été précisée avec exactitude pour le marché français, mais la capacité de recharge rapide est impressionnante : la batterie peut récupérer 80% de sa capacité en seulement 11 minutes. Une prouesse technologique qui place la SU7 Ultra parmi les voitures électriques les plus rapides à recharger du marché.

Un design aérodynamique optimisé pour la performance

Visuellement, la Xiaomi SU7 Ultra se distingue nettement de la version standard par plusieurs éléments spécifiques. La voiture est construite sur une structure en fibre de carbone et utilise des matériaux ultralégers pour maintenir son poids à 1 900 kg malgré sa taille imposante et sa batterie conséquente.

La version de production reste fidèle au prototype présenté il y a quelques mois. L’élément le plus marquant est sans doute l’imposant aileron arrière en fibre de carbone capable de générer une force d’appui aérodynamique de 2 145 kg. La SU7 Ultra dispose également d’un grand diffuseur arrière actif qui s’ouvre et se ferme automatiquement pour optimiser l’aérodynamisme en fonction des conditions de conduite.

Les passages de roues élargis et les pare-chocs plus agressifs complètent cette allure de supercar électrique, avec un splitter avant plus proéminent qui accentue son caractère sportif. L’ensemble confère à la voiture une présence visuelle impressionnante, à mi-chemin entre l’élégance d’une berline de luxe et l’agressivité d’une voiture de course.

Les ambitions mondiales de Xiaomi dans l’automobile

Le lancement de la SU7 Ultra s’inscrit dans une stratégie plus large pour Xiaomi. Comme l’a déclaré Lei Jun, PDG de l’entreprise lors de la présentation, le constructeur chinois aspire à devenir l’un des cinq premiers fabricants automobiles mondiaux dans les 15 prochaines années.

Une ambition qui peut sembler démesurée, mais qui prend tout son sens quand on observe la capacité d’innovation et les moyens financiers dont dispose le géant technologique. Xiaomi a déjà prouvé sa capacité à s’imposer rapidement sur des marchés très compétitifs, comme celui des smartphones où la marque figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux.

La SU7 Ultra représente ainsi bien plus qu’une simple voiture électrique performante : elle est la vitrine technologique d’un groupe qui entend révolutionner l’industrie automobile comme il l’a fait avec l’électronique grand public.

Une tarification aggressive face aux géants établis

En termes de prix, la Xiaomi SU7 Ultra se positionne de façon particulièrement agressive face à ses concurrents directs. En Chine, la voiture est proposée en trois versions : la version de base à environ 67 500 euros, la version avec pack Racing à environ 80 300 euros, et la version Nürburgring à environ 104 000 euros.

Si ces prix sont maintenus lors d’une éventuelle commercialisation en France (hors taxes et bonus/malus écologiques), la SU7 Ultra se positionnerait à un niveau similaire à celui de la Tesla Model S Plaid. En revanche, elle serait proposée à moins de la moitié du prix d’une Porsche Taycan Turbo GT, cette dernière étant vendue autour de 260 000 euros en Europe.

Cette stratégie tarifaire agressive pourrait bien être l’un des principaux atouts de Xiaomi pour s’imposer sur le marché des voitures électriques haut de gamme en Europe, à condition que la marque parvienne à surmonter les défis liés à l’homologation et à la mise en place d’un réseau de distribution et de service après-vente.

L’avenir de la SU7 Ultra sur le marché français

Pour l’instant, la Xiaomi SU7 Ultra est disponible uniquement en Chine, où les réservations ont débuté le 2 mars dernier. Le constructeur n’a pas encore confirmé de calendrier précis pour les premières livraisons, ni pour une éventuelle commercialisation en Europe et en France.

Si Xiaomi parvient à surmonter les obstacles réglementaires et logistiques pour introduire sa berline électrique sur le marché français, elle pourrait représenter une alternative séduisante aux modèles européens et américains. La marque bénéficie déjà d’une forte notoriété en France grâce à ses smartphones et autres produits électroniques, ce qui pourrait faciliter son entrée sur le marché automobile hexagonal.

L’arrivée de la SU7 Ultra en France marquerait une nouvelle étape dans l’évolution du marché automobile électrique, où les constructeurs chinois s’imposent progressivement comme des acteurs incontournables. Avec ses performances exceptionnelles et son positionnement tarifaire agressif, cette berline sportive pourrait bien redéfinir les standards du segment et obliger les constructeurs historiques à revoir leur stratégie.

Une révolution technologique signée Xiaomi

La SU7 Ultra illustre parfaitement la convergence entre les mondes de la technologie et de l’automobile. En tant que géant technologique, Xiaomi apporte une vision différente de celle des constructeurs traditionnels, en plaçant l’innovation et l’intégration numérique au cœur de son approche.

Si la version Ultra met l’accent sur les performances, elle bénéficie également de tout l’écosystème technologique développé par Xiaomi. La voiture intègre ainsi le système d’exploitation HyperOS, le même que celui utilisé sur les smartphones de la marque, permettant une intégration fluide avec les autres produits Xiaomi et offrant une expérience utilisateur cohérente.

Cette approche « tech first » distingue Xiaomi des constructeurs automobiles traditionnels et pourrait représenter un avantage concurrentiel significatif auprès des consommateurs technophiles. Dans un monde où la voiture devient progressivement un objet connecté et intelligent, la vision de Xiaomi pourrait bien s’avérer visionnaire.

Le défi des constructeurs chinois sur le marché mondial

L’offensive de Xiaomi avec sa SU7 Ultra s’inscrit dans un mouvement plus large des constructeurs chinois sur le marché mondial de l’automobile électrique. Après BYD, NIO, Xpeng ou encore Zeekr, c’est au tour de Xiaomi de montrer les ambitions chinoises dans ce secteur stratégique.

Cette montée en puissance intervient dans un contexte géopolitique particulier, marqué par des tensions commerciales entre la Chine et l’Occident. En Europe, la Commission européenne a récemment ouvert une enquête sur les subventions accordées aux constructeurs chinois de véhicules électriques, qui pourraient déboucher sur des droits de douane supplémentaires.

Malgré ces obstacles, la qualité et les performances des véhicules électriques chinois, dont la SU7 Ultra est un exemple emblématique, pourraient bien convaincre les consommateurs européens. Le rapport qualité-prix proposé par ces nouvelles marques représente un défi majeur pour les constructeurs européens, qui doivent désormais faire face à une concurrence redoutable sur leur propre terrain.

La Xiaomi SU7 Ultra incarne ainsi parfaitement cette nouvelle ère de l’automobile électrique, où l’innovation technologique, les performances et la compétitivité tarifaire redessinent les contours d’un marché en pleine mutation. Qu’elle arrive ou non sur le marché français, cette berline sportive électrique marque déjà l’histoire de l’automobile par ses performances exceptionnelles et symbolise l’émergence d’une nouvelle génération de constructeurs issus du monde de la technologie.