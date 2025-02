La Xiaomi SU7 Ultra pulvérise le record du Porsche Taycan sur le circuit de Shanghai

Ce que vous devez retenir La Xiaomi SU7 Ultra a réalisé un exploit retentissant en bouclant un tour du circuit de Shanghai en seulement 2 minutes, 9 secondes et 94 centièmes.

Les ingénieurs de Xiaomi ont par ailleurs accordé une attention particulière au refroidissement des batteries et des moteurs, permettant à la voiture de maintenir ses performances sur la durée.

La réussite de la Xiaomi sur ce circuit démontre sa capacité à allier vitesse de pointe, tenue de route et efficacité dans les freinages.

La berline électrique chinoise Xiaomi SU7 Ultra vient de marquer l’histoire en établissant un nouveau record sur le prestigieux Circuit International de Shanghai. Avec un temps de 2:09.94, elle surclasse la précédente référence détenue par la Porsche Taycan Turbo GT de près de deux secondes, démontrant ainsi les impressionnantes capacités de l’industrie automobile chinoise.

Une performance qui bouscule la hiérarchie

La Xiaomi SU7 Ultra a réalisé un exploit retentissant en bouclant un tour du circuit de Shanghai en seulement 2 minutes, 9 secondes et 94 centièmes. Cette performance époustouflante lui permet de détrôner la Porsche Taycan Turbo GT, qui détenait jusqu’alors le record avec un temps de 2:11.28.

Ce résultat ne manquera pas de faire réagir les observateurs du monde automobile, tant il bouleverse les idées reçues sur la hiérarchie entre les constructeurs traditionnels européens et les nouveaux acteurs chinois. La SU7 Ultra démontre que Xiaomi, géant de l’électronique, a su transposer son savoir-faire technologique dans le domaine automobile avec brio.

Les atouts techniques de la Xiaomi SU7 Ultra

Pour atteindre un tel niveau de performance, la Xiaomi SU7 Ultra s’appuie sur une fiche technique impressionnante. Dotée d’une motorisation électrique développant plus de 800 chevaux, elle dispose d’une transmission intégrale et d’une batterie haute capacité lui assurant une autonomie conséquente.

La berline chinoise bénéficie également d’une aérodynamique travaillée, avec un coefficient de traînée (Cx) parmi les plus bas du marché. Son châssis en aluminium et carbone lui confère rigidité et légèreté, deux qualités essentielles pour briller sur circuit. Les ingénieurs de Xiaomi ont par ailleurs accordé une attention particulière au refroidissement des batteries et des moteurs, permettant à la voiture de maintenir ses performances sur la durée.

Un circuit exigeant qui révèle le potentiel de la SU7 Ultra

Le Circuit International de Shanghai, long de 5,451 kilomètres, est réputé pour sa technicité et sa diversité. Il comporte des virages rapides, des épingles serrées et une longue ligne droite où la SU7 Ultra a pu atteindre la vitesse impressionnante de 323 km/h.

Ce tracé, qui accueille régulièrement des compétitions internationales comme le Grand Prix de Formule 1 de Chine, constitue un véritable banc d’essai pour les véhicules de haute performance. La réussite de la Xiaomi sur ce circuit démontre sa capacité à allier vitesse de pointe, tenue de route et efficacité dans les freinages.

Les implications pour l’industrie automobile

Le record établi par la Xiaomi SU7 Ultra ne se limite pas à une simple prouesse chronométrique. Il symbolise l’émergence de la Chine comme acteur majeur de l’industrie automobile haut de gamme, capable de rivaliser avec les marques les plus prestigieuses.

Cette performance pourrait accélérer la transition vers l’électrique dans le segment des berlines sportives, traditionnellement dominé par les moteurs thermiques. Elle démontre que les véhicules électriques peuvent offrir des sensations de conduite et des performances comparables, voire supérieures, à leurs homologues à essence.

La réaction attendue des constructeurs européens

Face à cette démonstration de force, les constructeurs européens, Porsche en tête, ne resteront certainement pas les bras croisés. On peut s’attendre à une réponse rapide, que ce soit sous la forme d’évolutions techniques sur les modèles existants ou de nouveaux véhicules spécifiquement conçus pour reprendre l’avantage sur circuit.

Cette émulation pourrait profiter aux consommateurs, en accélérant l’innovation dans le domaine des véhicules électriques hautes performances. La compétition entre constructeurs devrait se traduire par des améliorations en termes d’autonomie, de temps de recharge et de performances pures.

L’avenir prometteur de Xiaomi dans l’automobile

Avec ce record, Xiaomi affirme clairement ses ambitions dans le secteur automobile. La marque chinoise, connue principalement pour ses smartphones et ses objets connectés, prouve qu’elle a les capacités techniques et financières pour s’imposer sur ce nouveau marché.

La SU7 Ultra n’est que le premier modèle d’une gamme qui devrait s’étoffer dans les années à venir. Xiaomi pourrait rapidement devenir un acteur incontournable de l’électrification du parc automobile mondial, en proposant des véhicules alliant technologie de pointe et performances élevées.

Un défi pour les infrastructures de recharge

L’arrivée de véhicules électriques aussi performants que la Xiaomi SU7 Ultra soulève la question des infrastructures de recharge. Pour exploiter pleinement le potentiel de ces voitures, il sera nécessaire de développer un réseau de bornes rapides capable de recharger les batteries en un temps minimal.

Les pouvoirs publics et les opérateurs privés devront accélérer le déploiement de stations de recharge haute puissance, particulièrement le long des axes autoroutiers et à proximité des circuits automobiles. C’est à cette condition que les propriétaires de ces super-berlines électriques pourront profiter pleinement de leurs véhicules, y compris lors de longs trajets ou de journées sur circuit.

Vers une nouvelle ère de la mobilité électrique sportive

Le record établi par la Xiaomi SU7 Ultra sur le circuit de Shanghai marque indéniablement le début d’une nouvelle ère pour l’automobile sportive. Il prouve que les véhicules électriques peuvent non seulement égaler, mais aussi surpasser les performances des modèles thermiques les plus aboutis.

Cette évolution technologique pourrait avoir des répercussions importantes sur le monde de la compétition automobile. On peut imaginer l’émergence de nouvelles catégories dédiées aux véhicules électriques hautes performances, voire une électrification progressive des championnats existants.

Qu’il s’agisse de courses d’endurance, de compétitions de vitesse pure ou de rallyes, les constructeurs auront à cœur de démontrer la fiabilité et les performances de leurs modèles électriques dans les conditions les plus exigeantes. Cette dynamique ne manquera pas de faire progresser la technologie, au bénéfice final des véhicules de série et des consommateurs.