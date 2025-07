La voiture électrique retrouve enfin le sourire en Europe

Ce que vous devez retenir En mai 2025, les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 1,6 % par rapport à la même période de 2024.

Si on élargit le périmètre au Royaume-Uni, à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse, la progression atteint même 27,2 %.

Une décision judicieuse quand on sait qu’une récente étude révèle que la majorité des ventes de voitures électriques neuves en Europe sont réalisées par des entreprises plutôt que par des particuliers.

Le marché automobile européen traverse depuis quelques années une période délicate. Entre la crise sanitaire de 2020 et les multiples turbulences économiques qui ont suivi, les ventes de voitures neuves ont enchaîné les baisses. Mais voilà qu’une lueur d’espoir pointe enfin à l’horizon, et elle porte un nom : la voiture électrique.

Une croissance qui fait du bien au moral

Les derniers chiffres de l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) apportent un vent de fraîcheur bienvenu. En mai 2025, les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 1,6 % par rapport à la même période de 2024. Pas de quoi crier victoire, mais c’est déjà ça.

Plus intéressant encore : les voitures électriques ont bondi de 25 % sur ce même mois de mai. Si on élargit le périmètre au Royaume-Uni, à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse, la progression atteint même 27,2 %. Sur les cinq premiers mois de 2025, ce sont 701 089 véhicules zéro-émission qui ont trouvé preneur.

Résultat ? La part de marché de l’électrique grimpe à 15,4 % en Europe, contre 12,1 % sur la même période l’an dernier. Une belle progression qui redonne le moral aux constructeurs (et qui devrait rassurer ceux qui doutaient encore de l’avenir de cette technologie).

L’Allemagne tire le marché vers le haut

Tous les pays européens ne logent pas à la même enseigne face à la mobilité électrique. L’Allemagne, par exemple, fait figure de locomotive avec 140 713 véhicules électriques vendus depuis janvier, soit une hausse spectaculaire de 43,2 %.

Cette performance n’est pas le fruit du hasard. Le gouvernement allemand a récemment remis en place des aides fiscales pour les entreprises qui passent à l’électrique. Une décision judicieuse quand on sait qu’une récente étude révèle que la majorité des ventes de voitures électriques neuves en Europe sont réalisées par des entreprises plutôt que par des particuliers.

La Belgique et les Pays-Bas emboîtent le pas avec des performances encourageantes. Ces trois marchés représentent à eux seuls 62 % de toutes les immatriculations électriques européennes. Pas mal pour des pays qui avaient pris du retard il y a encore quelques années.

Des performances contrastées selon les pays

Si certains marchés explosent littéralement (Chypre affiche +190 %, la Pologne +118 %), d’autres peinent à suivre le rythme. Ces chiffres impressionnants s’expliquent par un effet de rattrapage : ces pays partaient de très loin en matière d’équipement électrique.

Le prix reste un frein majeur pour de nombreux automobilistes, même si le coût d’usage d’une voiture électrique s’avère inférieur à celui d’un véhicule thermique. Les aides publiques jouent un rôle déterminant : on a d’ailleurs observé des chutes brutales des ventes dans les pays ayant supprimé leurs bonus écologiques.

La France à contre-courant

Mauvaise nouvelle pour l’Hexagone : la France nage à contre-courant de cette dynamique positive. Les ventes de véhicules électriques ont reculé de 7,1 % depuis janvier 2025. Pire encore, sur le seul mois de mai, la baisse atteint 18,7 %.

Comment expliquer cette contre-performance ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D’abord, la France dispose déjà d’un parc électrique relativement développé comparé à d’autres pays européens. Ensuite, les modifications récentes du bonus écologique ont pu refroidir certains acheteurs potentiels.

Cette situation française interpelle d’autant plus que nos voisins européens montrent la voie. Faut-il revoir la stratégie nationale ? La question mérite d’être posée.

Constructeurs : les gagnants et les perdants

Du côté des constructeurs, les résultats varient considérablement. Le groupe Stellantis accuse une baisse de 10 % depuis le début de l’année, même si Alfa Romeo tire son épingle du jeu avec +33 %. Renault progresse de 6,6 %, porté notamment par le succès phénoménal d’Alpine (+128 %).

Le groupe Volkswagen s’en sort honorablement avec +4,8 %, tandis que Toyota connaît des difficultés (-6,2 %). Ces écarts révèlent des stratégies différentes face à la transition électrique.

L’avenir s’écrit en électrique

Malgré les disparités géographiques et les défis qui subsistent, la tendance générale reste positive pour la voiture électrique en Europe. Les constructeurs adaptent leurs gammes, les infrastructures de recharge se densifient, et les mentalités évoluent progressivement.

Cette croissance des ventes électriques européennes s’inscrit dans un mouvement de fond. Les réglementations environnementales se durcissent, les technologies progressent, et les coûts de production baissent. Autant de signaux qui confirment que l’électrique n’est plus une mode passagère mais bien l’avenir de l’automobile.

Reste à savoir si cette dynamique se confirmera dans les mois à venir. Une chose est sûre : après des années de doutes et de tâtonnements, la mobilité électrique européenne semble enfin trouver son rythme de croisière.