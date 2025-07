La voiture électrique devait dominer l’Europe en 2026 : pourquoi la réalité rattrape les constructeurs

Ce que vous devez retenir Ola Källenius, le patron de Mercedes, a résumé la situation avec une franchise désarmante .

2026 était censée être l’année du triomphe de la voiture électrique en Europe. Les constructeurs nous promettaient une révolution, les politiques européennes poussaient dans cette direction, et tout semblait aligné pour un basculement massif vers l’électromobilité. Mais aujourd’hui, force est de constater que la réalité du terrain raconte une tout autre histoire.

Si quelque chose nous a appris ces dernières années dans l’industrie automobile, c’est qu’il ne faut jamais faire des plans sur la comète. Surtout quand ces projections reposent plus sur des convictions idéologiques que sur une analyse froide du marché.

Les promesses dorées de l’électrification

Entre 2020 et 2021, c’était l’euphorie chez les constructeurs. Pratiquement toutes les marques automobiles ont annoncé des plans d’électrification ambitieux, avec des dates butoirs pour abandonner définitivement les moteurs thermiques. L’horizon magique ? 2030 dans la plupart des cas.

Cette frénésie trouvait ses racines dans les politiques de l’Union européenne, avec en point d’orgue l’interdiction des moteurs à combustion prévue pour 2035. L’objectif affiché était simple : réduire les émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Audi fut l’une des marques les plus audacieuses. La firme aux quatre anneaux avait annoncé qu’elle ne lancerait plus que des modèles électriques à partir de 2026, éliminant progressivement toute sa gamme thermique. Une décision spectaculaire qui devait faire des émules.

Le réveil brutal de 2024

Mais voilà, 2024 a joué les douches froides. L’année qui devait marquer le décollage définitif du véhicule électrique s’est transformée en une leçon d’humilité pour tout le secteur. Les ventes ont stagné, voire reculé dans certains segments.

Face à cette réalité, Audi a dû revoir sa copie. La marque allemande continue désormais le développement de moteurs essence et diesel au-delà de 2026. Et elle n’est pas seule dans ce cas : Mercedes, Ford, Volvo, Aston Martin, Volkswagen… Tous ont ajusté leurs calendriers initiaux.

Ola Källenius, le patron de Mercedes, a résumé la situation avec une franchise désarmante : « Peut-être avons-nous été trop optimistes ». (Une litote qui en dit long sur l’écart entre les ambitions et la réalité du marché.)

Une timide amélioration en 2025

L’année 2025 montre des signes d’amélioration par rapport à 2024, mais restons lucides : il n’était pas difficile de faire mieux après une année aussi décevante. L’offre électrique s’est étoffée avec l’arrivée de modèles plus accessibles, notamment des voitures chinoises comme la Leapmotor T03 et la BYD Dolphin Surf.

Ces nouvelles venues peuvent s’acquérir pour moins de 13 000 euros grâce aux financements et au Plan MOVES III. Un prix qui commence enfin à titiller l’intérêt des consommateurs français, traditionnellement sensibles au rapport qualité-prix.

Malgré tout, les chiffres de vente des véhicules électriques restent en deçà des prévisions les plus optimistes. Le rythme d’adoption sera plus lent que prévu, c’est désormais une évidence.

La baisse des prix des batteries : une lueur d’espoir

En fin d’année 2024, la consultora Goldman Sachs a publié une étude prometteuse : le prix des batteries pour automobiles électriques devrait chuter de 50% en 2025. Une nouvelle qui pourrait changer la donne économique du secteur.

Cette baisse des coûts s’explique par plusieurs facteurs convergents : les avancées technologiques dans la fabrication, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation de matériaux moins onéreux. La batterie représentant environ 40% du coût total d’une voiture électrique, son prix influence directement la compétitivité finale.

L’étude prévoyait que le prix par kilowattheure passerait sous la barre symbolique des 100 dollars (environ 95 euros). Ce seuil est considéré comme le point d’équilibre où les électriques peuvent concurrencer directement les thermiques, sans subventions publiques.

L’effondrement des matières premières

Un autre rapport de S&P Global confirme cette tendance baissière. Les prix des métaux essentiels pour les batteries ont chuté spectaculairement ces dernières années. Le cobalt est passé de 70 000 dollars la tonne métrique en 2022 à environ 30 000 dollars en 2024.

Même trajectoire pour le carbonate de lithium : d’un pic à 70 000 dollars la tonne, il est tombé bien en dessous de 15 000 dollars en 2024. Ces chutes vertigineuses impactent directement les coûts de production des batteries.

Quand l’idéalisme rencontre la réalité

Aujourd’hui, fabriquer une voiture électrique coûte effectivement moins cher qu’il y a quelques années. Et cette tendance va probablement se poursuivre. Mais de là à imaginer qu’elles égaleront ou dépasseront en popularité les voitures thermiques comme le prédisait Goldman Sachs, il y a un fossé.

Les faits sont têtus : la majorité des plans annoncés par les constructeurs étaient tout simplement irréalisables. Trop idéalistes, déconnectés des attentes réelles des consommateurs et des contraintes du marché.

Cela ne signifie pas que 2026 ne marquera aucun progrès dans l’univers de la voiture électrique. De nouveaux modèles arriveront, avec des prix qui approcheront les 25 000 euros. Mais nous sommes encore loin de voir la voiture électrique dominer l’Europe.

Peut-être seront-elles majoritaires à la fin de la décennie, comme le suggère le rapport de l’IEA mentionné en préambule. L’avenir nous le dira, mais une chose est sûre : la transition énergétique automobile prendra plus de temps que prévu. Et c’est peut-être mieux ainsi, car elle se fera de manière plus réfléchie et durable.