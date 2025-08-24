La voiture économique de Huawei arrive en septembre

Ce que vous devez retenir Ce SUV sera le cinquième véhicule de la Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), une conjonction qui bénéficie du savoir-faire technologique de Huawei associé à celui du groupe automobile SAIC.

Il va offrir de petites dimensions par rapport aux autres modèles comme le Aito M7 et le Luxeed R7, et son prix devrait être autour de 26 000 euros sur le marché chinois.

Les dimensions de la voiture sont également intéressantes, avec un longueur de 4,78 mètres, une largeur de 1,91 mètre et une hauteur de 1,66 mètre, accompagnées d’un empattement de 2,84 mètres.

Le nouveau SUV de Huawei : le Shangjie H5

Huawei, connue pour ses technologies avancées, se lance dans l’univers automobile avec une nouvelle proposition plus accessible. Son prochain modèle, le Shangjie H5, promet d’apporter une alternative intéressante sur le marché des SUV de taille moyenne, offrant des versions entièrement électrifiées et des modèles avec prolongateur d’autonomie.

Ce SUV sera le cinquième véhicule de la Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), une conjonction qui bénéficie du savoir-faire technologique de Huawei associé à celui du groupe automobile SAIC. La première présentation officielle est attendue pour le mois de septembre, créant déjà une certaine attente parmi les passionnées d’automobiles.

Le Shangjie H5 sera proposé dans des versions avec un moteur à combustion interne et des modèles entièrement électriques. Il va offrir de petites dimensions par rapport aux autres modèles comme le Aito M7 et le Luxeed R7, et son prix devrait être autour de 26 000 euros sur le marché chinois. Il faut donc rester attentif à son arrivée en Europe.

Du côté du design, le véhicule affiche un aesthetics contemporain avec des phares fins et élégants ainsi que d’impressionnantes prises d’air à l’avant. Ces éléments de style soulignent l’identité dynamique de la voiture, tandis qu’un capteur LiDAR intégré témoigne de ses capacités en matière de conduite autonome grâce au système Huawei ADS 4.

Les dimensions de la voiture sont également intéressantes, avec un longueur de 4,78 mètres, une largeur de 1,91 mètre et une hauteur de 1,66 mètre, accompagnées d’un empattement de 2,84 mètres. À l’arrière, l’ensemble est complété par des feux arrière connectés par une barre chromée, créant une harmonie visuelle sur toute la largeur du véhicule.

En ce qui concerne les performances, la version EREV s’équipe d’un moteur à essence de 1,5 litre produit par SAIC, offrant une puissance de 96 chevaux. Cette motorisation est conçue pour agir comme générateur, prolongant ainsi l’autonomie de la voiture à 230 kilomètres en mode électrique, et jusqu’à 1 300 kilomètres en combinant les deux sources d’énergie.

Les modèles entièrement électriques (BEV) portent la puissance du moteur électrique entre 150 kW (environ 204 chevaux) et 180 kW (245 chevaux). En termes d’autonomie, ces véhicules peuvent atteindre jusqu’à 655 kilomètres, selon les normes du cycle chinois CLTC. Des variantes avec des autonomies de 525, 535, 640 et 655 kilomètres seront probablement disponibles, offrant ainsi une flexibilité qui peut convenir à différents usages.

Il est à noter que HIMA attribue à ses marques des noms en anglais se terminant par « -o ». Néanmoins, pour le Shangjie, la dénomination anglaise officielle reste à confirmer. À titre d’information, « Shangjie » est la transcription phonétique de son nom chinois.

Alors, que pensez-vous du potentiel de ce Shangjie H5 ? Son approche à la fois technologique et esthétique pourrait bien en faire un acteur prometteur sur le marché européen. Reste à voir comment il se comportera face à la concurrence et quelles seront ses réelles offres de performances.