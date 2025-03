La vague de revente des Tesla s’intensifie suite aux prises de position politiques

Une tendance inquiétante se dessine pour le constructeur de véhicules électriques. De nombreux propriétaires de Tesla ont commencé à vendre leurs voitures, las d’être la cible d’actions hostiles ou en désaccord avec les récentes prises de position politiques du patron de la marque.

Depuis plusieurs semaines, une série d’agressions visant les véhicules Tesla se propage rapidement, y compris en France. Cette situation a créé un climat pesant pour les propriétaires qui n’ont rien à voir avec les choix personnels du dirigeant de l’entreprise.

Le phénomène de rejet social qui frappe Tesla

Ce mouvement s’inscrit dans ce qu’on appelle aujourd’hui la « culture de l’annulation« , un phénomène social qui consiste à rejeter publiquement une personne ou une organisation suite à des décisions jugées inappropriées par certains groupes.

Pour Tesla, ce mouvement porte un nom : « Tesla Takedown« , impulsé par des personnalités du monde du cinéma. Les récents engagements politiques du PDG et son entrée dans l’administration au sein du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) ont provoqué une vague de protestations qui s’étend rapidement.

Le problème réside dans la façon dont ces protestations s’expriment : rayures sur les carrosseries, dégradations des concessions, et même dans certains cas extrêmes, incendies volontaires. (On est bien loin des débats d’idées civilisés, n’est-ce pas?)

Les propriétaires se séparent de leurs véhicules

Face à cette situation, de nombreux propriétaires ont fait le choix de vendre leurs Tesla. Selon les données citées par des sources fiables, « les Tesla de modèle 2017 ou plus récents représentaient 1,4% de tous les véhicules échangés jusqu’au 15 mars« , soit une hausse notable par rapport au 0,4% de l’année précédente.

On note un niveau record d’échanges de véhicules Tesla contre d’autres marques. Cette augmentation s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’arrivée de nouveaux concurrents dans le secteur des véhicules électriques, comme les marques chinoises.

Mais le lien évident entre le patron de Tesla et ses engagements politiques joue aussi un rôle majeur. Certains propriétaires vendent leurs voitures non pas à cause des attaques subies, mais par désaccord avec les positions du PDG. Une artiste américaine récompensée aux Grammy Awards a ainsi déclaré en se séparant de sa Tesla : « Il arrive un moment où tu dois décider avec qui tu es prêt à t’aligner ».

Des conséquences graves pour les propriétaires

Les témoignages se multiplient : insultes, vandalisme, mise à l’écart sociale… Les propriétaires de Tesla font face à des situations parfois dramatiques, sans avoir aucun lien avec les prises de position du dirigeant de la marque.

La justice commence à réagir fermement face à ces débordements. Des peines allant jusqu’à 20 ans d’emprisonnement ont été évoquées pour les auteurs de ces actes. Une procureure a même qualifié ces actions de « terrorisme domestique contre les propriétés Tesla« .

Une occasion en or pour la concurrence

Cette situation crée une vraie opportunité pour les autres constructeurs. Les propriétaires qui abandonnent Tesla se tournent vers des alternatives, ce qui profite aux marques concurrentes, surtout les plus récentes sur le marché des véhicules électriques.

Le timing est d’autant plus ironique que Tesla connaît actuellement sa meilleure période en termes de ventes. Mais combien de temps cette dynamique pourra-t-elle résister face à cette vague de rejet?

Vous êtes propriétaire d’une Tesla? Avez-vous déjà songé à vous en séparer en raison de ce climat? Ces questions se posent désormais chez de nombreux possesseurs de véhicules de la marque américaine.

Cette affaire nous rappelle à quel point la frontière entre choix de consommation et positionnement politique devient de plus en plus ténue dans notre société. Un phénomène qui dépasse largement le cadre de l’automobile et questionne notre rapport aux marques que nous choisissons.