La transition électrique va-t-elle vraiment tuer les voitures thermiques ? l’avertissement sans filtre venu d’Allemagne

Ce que vous devez retenir Parce que, selon la marque, le cycle de vie des voitures et des technologies ne peut être réduit à une simple échéance administrative.

En clair, prendre en compte l’ensemble du cycle de vie des voitures — de la production au recyclage — et non seulement les émissions à l’échappement.

Non pas comme une lubie, mais comme une stratégie d’indépendance vis-à-vis de la Chine — aujourd’hui dominante dans la chaîne de valeur des batteries, des matériaux aux composants électroniques.

BMW ne cache plus son désaccord avec la stratégie énergétique actuelle de l’Union européenne. La marque allemande, profondément impliquée dans la mutation de l’industrie automobile, alerte désormais sur ce qu’elle considère comme une série de décisions dangereuses pour l’avenir du secteur.

Des choix politiques jugés « destructeurs »

Depuis plusieurs années, le cap est clair à Bruxelles : l’objectif est d’éradiquer les motorisations thermiques neuves à partir de 2035. Un calendrier jugé intenable par de nombreux acteurs, à commencer par BMW. La firme pointe une approche trop rigide, sans réelle alternative proposée au tout électrique, ce qui limiterait l’innovation et les options pour les automobilistes comme pour les industriels.

Du côté de Munich, on défend une électrification progressive, étalée sur « trois à quatre décennies ». Une vision radicalement différente de celle de l’UE. Pourquoi autant de temps ? Parce que, selon la marque, le cycle de vie des voitures et des technologies ne peut être réduit à une simple échéance administrative. Les chaînes d’approvisionnement, les habitudes de conduite, les infrastructures… tout cela prend du temps à se transformer. Et parfois bien plus que prévu.

des droits de douane qui frappent… les européens

Autre sujet sensible : les taxes commerciales. L’Europe a récemment appliqué un droit de douane allant jusqu’à 31 % sur les véhicules importés de Chine. Une décision prise au nom de la protection du marché européen, mais qui, selon BMW, pénalise aussi ses propres intérêts. Car de nombreuses marques européennes possèdent des usines en Asie : ces taxes affectent donc directement leur capacité à exporter vers leur propre marché intérieur.

En parallèle, les négociations entre les États-Unis et l’Union européenne sur d’éventuels droits de douane supplémentaires inquiètent beaucoup moins l’entreprise allemande. Pourquoi ? Car elle dispose déjà d’un outil industriel solide outre-Atlantique. L’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, produit chaque année environ 400 000 voitures, dont une grande partie est destinée à l’export. De quoi absorber les chocs tarifaires à venir, au moins partiellement.

L’interdiction des voitures thermiques neuves en 2035 ? un non-sens industriel

Pour BMW, l’interdiction des voitures à moteur à combustion interne sans offrir d’alternative autre que l’électrique pur est un pari risqué. La marque insiste : il ne s’agit pas de refuser la transition énergétique, mais de demander une approche plus pragmatique. En clair, prendre en compte l’ensemble du cycle de vie des voitures — de la production au recyclage — et non seulement les émissions à l’échappement.

L’électrique est-il toujours plus vertueux ? Pas nécessairement, surtout si l’on regarde l’origine des matériaux, l’énergie utilisée pour fabriquer les batteries, ou encore les capacités de recyclage actuelles. Ces aspects restent encore peu discutés au niveau européen.

Selon la marque, ce modèle d’électrification forcée risque même d’être abandonné d’ici trois ans, faute de rentabilité. Un retour à la réalité industrielle et économique ? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est que la filière a besoin d’une diversité technologique pour se développer durablement.

Le pari de l’hydrogène, loin d’être abandonné

On l’oublie souvent dans le débat, mais toutes les marques ne misent pas exclusivement sur la batterie. BMW continue de croire au hydrogène comme solution d’avenir. Non pas comme une lubie, mais comme une stratégie d’indépendance vis-à-vis de la Chine — aujourd’hui dominante dans la chaîne de valeur des batteries, des matériaux aux composants électroniques.

Investir dans l’hydrogène, c’est aussi anticiper un monde où les ressources critiques ne seront pas éternellement disponibles ou accessibles. Et cela peut permettre de garder une certaine autonomie technologique en Europe. La firme défend donc sa vision face aux critiques, non sans une pointe d’ironie (« nous ne sommes pas idiots, nous réfléchissons », a-t-on pu entendre à ce sujet).

La voiture thermique n’a pas dit son dernier mot

Un fait simple, mais souvent oublié dans les projections : les voitures thermiques déjà en circulation ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Des millions de modèles à essence ou diesel continueront de rouler bien après 2035. Et ce marché — celui de l’entretien, des pièces, de l’occasion — restera actif pendant des décennies.

En somme, parler d’un « après-thermique » au présent est prématuré. Même si les ventes de voitures électriques progressent, la demande reste hétérogène selon les pays, les classes sociales et les usages. Forcer l’électrique à tout prix pourrait creuser davantage les écarts plutôt que les réduire.

Et vous, êtes-vous prêt à ne plus jamais conduire une voiture thermique ? Ou pensez-vous que d’autres solutions comme les carburants synthétiques ou l’hydrogène méritent une vraie place dans le débat ?