La Toyota Supra va-t-elle enfin avoir sa cousine Lexus ?

Ce que vous devez retenir La marque ne peut pas se permettre de rater le coche avec un modèle aussi symbolique que la Supra.

Une Supra « de base » pour le plaisir de conduite quotidien, et une version survitaminée pour les amateurs de sensations fortes.

Toyota semble déterminé à maintenir vivante la flamme de la Supra, et l’idée d’une version Lexus ne peut que renforcer l’attrait de cette future génération.

Sept années se sont écoulées depuis le retour triomphal de la GR Supra sur nos routes. Cette icône japonaise approche doucement de la fin de son cycle commercial, mais les passionnés peuvent dormir tranquilles : Toyota a déjà confirmé qu’une nouvelle génération pointera le bout de son nez dans les années à venir.

Ce qui rend cette future mouture encore plus intéressante, ce sont les rumeurs persistantes qui nous arrivent du pays du Soleil-Levant. La prochaine Supra pourrait bien ne pas arriver seule sur le marché. Imaginez-vous une version Lexus développée en parallèle ? Cette perspective fait déjà saliver les amateurs de coupés sportifs haut de gamme.

Une collaboration inédite entre Toyota et Lexus

L’idée n’est pas si farfelue qu’elle en a l’air. Souvenez-vous des années 90 : la A80 Supra partageait déjà ses fondations avec la Toyota Soarer et la Lexus SC. Cette approche permettait aux deux marques de mutualiser les coûts de développement tout en proposant des caractères distincts.

Aujourd’hui, cette stratégie pourrait permettre à Lexus de combler un vide béant dans sa gamme. Depuis l’arrêt des RC et RC F Coupé, la marque premium japonaise manque cruellement d’un vrai coupé sportif. Une Supra habillée aux couleurs de Lexus tomberait à pic.

Fini le partenariat avec BMW

La nouvelle la plus marquante concerne la fin annoncée de la collaboration avec BMW. Adieu donc au six-cylindres en ligne bavarois qui équipe actuellement la Supra ! Toyota a décidé de reprendre son indépendance mécanique, et c’est probablement mieux ainsi.

Le constructeur nippon mise désormais sur son tout nouveau moteur quatre-cylindres de 2,0 litres développé en interne. Cette motorisation sera couplée à un système hybride auto-rechargeable, une technologie que Toyota maîtrise comme personne. La puissance transitera vers les roues arrière via une boîte automatique (on imagine qu’une version manuelle pourrait suivre, du moins on l’espère).

Un concept qui inspire

Pour avoir une idée du design futur, il faut regarder du côté de l’Electrified Sport Concept présenté en 2021. Cette étude de style pourrait bien servir de base stylistique pour la nouvelle génération. Les lignes pures et tendues de ce concept laissent présager une Supra moderne et racée.

Si la version Lexus voit effectivement le jour, attendez-vous à retrouver la même base technique que sa cousine Toyota. Les différences se situeront dans l’habillage extérieur, l’aménagement intérieur et la qualité des matériaux. Lexus a cette capacité unique à transformer une base relativement simple en produit raffiné.

Une attente qui se prolonge

Patience sera mère de vertu pour les futurs acquéreurs. Dans le meilleur des scénarios, la nouvelle Supra ne débarquera pas avant 2026. Plus réalistement, il faudra patienter jusqu’en 2027 pour la voir dans les concessions. La version Lexus, si elle existe, arriverait logiquement quelques mois plus tard.

Cette timeline peut paraître longue, mais elle permettra à Toyota de peaufiner sa nouvelle architecture hybride. La marque ne peut pas se permettre de rater le coche avec un modèle aussi symbolique que la Supra. Les attentes sont énormes, et la concurrence ne dort pas.

Un pari sur l’hybridation

Le choix de l’hybridation peut surprendre sur un modèle aussi sportif. Pourtant, cette technologie s’impose comme une évidence dans le contexte actuel. Elle permet de concilier performances et respect de l’environnement, deux exigences difficilement compatibles il y a encore quelques années.

Toyota pourrait même jouer la carte de la différenciation en proposant différents niveaux de puissance selon les versions. Une Supra « de base » pour le plaisir de conduite quotidien, et une version survitaminée pour les amateurs de sensations fortes. Sans oublier la potentielle déclinaison Lexus, positionnée sur le segment premium.

Ces prochaines années s’annoncent décisives pour l’avenir des coupés sportifs japonais. Toyota semble déterminé à maintenir vivante la flamme de la Supra, et l’idée d’une version Lexus ne peut que renforcer l’attrait de cette future génération. Reste à voir si ces rumeurs se concrétiseront dans la réalité.