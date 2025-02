La technologie hybride Peugeot : une révolution qui simplifie la mobilité électrique

Ce que vous devez retenir Performance et efficience au rendez-vousLe système hybride combine un moteur électrique de 28 ch (55 Nm) à une batterie de 0,9 kWh, permettant une conduite en mode 100% électrique dans certaines conditions.

La gamme Peugeot connaît actuellement une transformation majeure avec l’introduction d’une technologie hybride innovante sur l’ensemble de ses modèles populaires. Cette évolution technologique répond aux attentes des conducteurs en quête d’une mobilité plus économique et écologique, sans les contraintes liées à la recharge des véhicules 100% électriques.

Une nouvelle génération de motorisation hybride

Au cœur de cette innovation se trouve un nouveau moteur essence 3 cylindres 1.2L intégrant le cycle Miller, équipé d’une turbine à géométrie variable et d’un calage variable des soupapes. Ce bloc est exclusivement couplé à une nouvelle boîte automatique à double embrayage e-DCS6 à 6 rapports. Les ingénieurs ont opté pour une chaîne de distribution plutôt qu’une courroie, garantissant une fiabilité accrue.

Performance et efficience au rendez-vous

Le système hybride combine un moteur électrique de 28 ch (55 Nm) à une batterie de 0,9 kWh, permettant une conduite en mode 100% électrique dans certaines conditions. Cette technologie offre un gain de couple à bas régime et une réduction de consommation pouvant atteindre 15%. En ville, les modèles Peugeot Hybrid peuvent rouler en mode électrique sur plus de 50% du temps.

Une gamme complète adaptée à tous les besoins

La technologie est proposée en deux niveaux de puissance : 100 et 136 chevaux. Le Peugeot 208 Hybrid bénéficie des deux versions, la plus puissante étant réservée à la finition GT. Les SUV 2008, 3008, le nouveau 408, ainsi que les 308 (berline et break) et le 5008 sont équipés exclusivement de la version 136 ch.

Des avantages économiques tangibles

L’adoption d’une Peugeot Hybrid s’accompagne d’avantages financiers significatifs : une consommation réduite, des émissions limitées et, pour la majorité des modèles (hors 3008 et 5008), une exonération de la carte grise dans plusieurs régions françaises. (Un vrai plus pour le portefeuille !)

La nouvelle boîte automatique e-DCS6 intègre un mode sport et permet une conduite manuelle via les palettes au volant. Sa conception compacte a été spécifiquement pensée pour optimiser le fonctionnement hybride. Cette transmission représente une avancée majeure dans l’efficience du système.

Les batteries lithium-ion se rechargent automatiquement pendant la conduite, offrant ainsi une solution pratique sans nécessité de branchement externe. Cette technologie permet de profiter des avantages de l’électrification sans contrainte supplémentaire.

Vous vous demandez peut-être si le passage à l’hybride vaut vraiment le coup ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en conditions urbaines, la technologie permet non seulement de réduire significativement l’empreinte carbone, mais aussi de réaliser des économies substantielles sur le carburant. (Et franchement, qui n’aime pas faire des économies ?)

L’ensemble de la gamme hybride Peugeot est désormais disponible en France, avec des tarifs alignés sur les attentes du marché. La marque au lion démontre ainsi sa capacité à proposer des solutions de mobilité innovantes et accessibles, adaptées aux enjeux contemporains.