La technologie hybride 4xe de Jeep : une transmission intégrale électrifiée innovante

Ce que vous devez retenir La marque américaine Jeep révolutionne sa gamme avec sa technologie hybride rechargeable 4xe, un système qui allie performances et respect de l’environnement sans compromettre les capacités tout-terrain qui ont fait sa réputation.

Le fonctionnement du système 4xe en détailSur les modèles Renegade et Compass, le système associe un moteur essence 1.

La garantie s’étend sur 4 ans ou 160 000 km pour les éléments mécaniques, et 8 ans ou 160 000 km pour la batterie.

La marque américaine Jeep révolutionne sa gamme avec sa technologie hybride rechargeable 4xe, un système qui allie performances et respect de l’environnement sans compromettre les capacités tout-terrain qui ont fait sa réputation. Cette évolution technologique marque un tournant majeur pour le constructeur emblématique des SUV et 4×4.

Une électrification intelligente pour préserver l’ADN Jeep

La technologie 4xe représente bien plus qu’une simple hybridation. Elle incarne la vision moderne de Jeep pour maintenir ses performances légendaires tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels. Le système combine astucieusement motorisation thermique et électrique pour offrir une expérience de conduite unique.

Le fonctionnement du système 4xe en détail

Sur les modèles Renegade et Compass, le système associe un moteur essence 1.3L turbo à deux moteurs électriques. La puissance totale atteint 190 ou 240 chevaux selon les versions. La transmission intégrale est assurée par un moteur électrique dédié sur l’essieu arrière (e-Axle).

Les versions les plus sophistiquées équipent les Wrangler et Grand Cherokee. Elles disposent d’un moteur 2.0L turbo couplé à deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 380 chevaux et un couple impressionnant de 637 Nm. La consommation moyenne annoncée est particulièrement basse : 2,9 L/100 km pour le Grand Cherokee et 3,3 L/100 km pour le Wrangler.

Une autonomie électrique adaptée au quotidien

Les batteries permettent de parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode 100% électrique – parfait pour les trajets urbains quotidiens. En mode hybride, le système optimise automatiquement l’utilisation des deux types de motorisation pour maximiser l’efficience.

Des avantages concrets au quotidien

L’adoption d’un modèle Jeep 4xe s’accompagne d’avantages pratiques : exonération de carte grise dans certaines régions, accès aux zones à faibles émissions, et des coûts d’utilisation réduits. La garantie s’étend sur 4 ans ou 160 000 km pour les éléments mécaniques, et 8 ans ou 160 000 km pour la batterie.

Une technologie qui redéfinit le tout-terrain

Les modèles Wrangler et Grand Cherokee 4xe conservent toutes leurs capacités légendaires avec leur transmission intégrale verrouillable et leur boîte de transfert. La puissance électrique instantanée améliore même le contrôle en tout-terrain, notamment à basse vitesse.

Cette évolution technologique démontre la capacité de Jeep à se réinventer sans trahir son héritage. Le système 4xe représente une réponse intelligente aux défis de la mobilité moderne, alliant performances, polyvalence et responsabilité environnementale.