La Smart #5 se prépare à accueillir une version hybride rechargeable

Dans un revirement stratégique inattendu, Smart s’apprête à diversifier sa gamme en intégrant une motorisation hybride rechargeable sur son SUV #5. Une décision qui marque un tournant significatif pour la marque, initialement engagée dans une stratégie 100% électrique.

Une adaptation aux réalités du marché automobile

La joint-venture entre Mercedes-Benz et Geely réagit aux signaux du marché. Les essais de prototypes hybrides rechargeables sont déjà en cours, comme en témoignent plusieurs photos d’essais qui circulent sur la toile. Cette évolution reflète une réalité : le passage au tout électrique nécessite des étapes intermédiaires pour certains automobilistes.

Une technologie héritée du groupe Geely

Le système hybride rechargeable prévu pour la Smart #5 devrait s’inspirer de celui utilisé dans le Galaxy 7 EM-i. Cette motorisation, baptisée ‘Thor’, associe un moteur thermique 1.5L de 110 chevaux à un bloc électrique de 215 chevaux. L’ensemble repose sur une transmission électronique pilotée (E-DHT) particulièrement sophistiquée.

Des performances prometteuses

Deux options de batteries seront proposées : une version de 8,5 kWh et une autre plus généreuse de 19,1 kWh. La version haute capacité permettrait d’atteindre une autonomie totale dépassant les 1000 kilomètres (en combinant l’électrique et le thermique). Un argument de poids face aux versions 100% électriques actuelles qui offrent entre 400 et 500 kilomètres d’autonomie.

Le maintien de la gamme électrique

Les versions électriques du #5 resteront bien sûr au catalogue, avec leurs motorisations de 335 ch en propulsion et 416 ch en transmission intégrale. Ces modèles conservent leurs batteries respectives de 76 et 100 kWh, fonctionnant sur des architectures 400V et 800V.

Un mouvement plus large dans l’industrie

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus générale. Lotus, autre marque du groupe Geely, adopte une approche similaire en assouplissant ses objectifs de transition vers le tout électrique. (Une décision qui montre bien que même les constructeurs les plus ambitieux doivent parfois adapter leur feuille de route.)

Le prix de cette nouvelle version hybride rechargeable devrait se positionner entre 45 000 et 55 000 euros sur le marché français, un tarif qui la placerait en concurrence directe avec des modèles comme le Volvo XC40 Recharge ou le Mercedes GLA 250e.

Cette évolution de la gamme Smart illustre parfaitement les défis actuels de l’industrie automobile : comment concilier les objectifs environnementaux avec les attentes concrètes des consommateurs ? La solution hybride rechargeable apparaît comme un compromis intelligent pour accompagner la transition énergétique.