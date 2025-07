La Rimac Nevera R pulvérise tous les records : 431 km/h en électrique !

Ce que vous devez retenir C’est exactement ce que vient de réaliser la Rimac Nevera R, la version survitaminée de l’hypercar électrique qui fait trembler les géants de l’industrie automobile.

Imaginez une voiture capable d’atteindre 400 km/h puis de s’arrêter complètement en moins de 26 secondes. C’est exactement ce que vient de réaliser la Rimac Nevera R, la version survitaminée de l’hypercar électrique qui fait trembler les géants de l’industrie automobile. Cette performance, vérifiée de manière indépendante par Dewesoft, place définitivement l’électrique au niveau des plus prestigieuses supercars thermiques.

Des chiffres qui donnent le vertige

La Nevera R a établi son record le plus spectaculaire lors des tests effectués sur les installations de Papenburg en Allemagne. L’exercice du 0 à 400 km/h puis retour à l’arrêt complet s’est bouclé en 25,79 secondes, soit une amélioration de plus de 4 secondes par rapport à la version standard. Pour mettre ces chiffres en perspective, la plupart des voitures de sport mettent environ 4 secondes… pour atteindre 100 km/h.

Les accélérations intermédiaires révèlent la véritable personnalité de cette machine. Le 0 à 100 km/h s’expédie en 1,72 seconde, tandis que les 200 km/h sont atteints en 3,95 secondes. À 300 km/h, le chronos affiche 7,89 secondes. Ces performances placent la Nevera R dans une catégorie à part, là où seules quelques hypercars peuvent prétendre rivaliser.

La technologie au service de la performance pure

Comment expliquer de telles performances ? La recette ne se limite pas à une simple augmentation de puissance. La Nevera R développe certes 2 107 chevaux (contre 1 914 pour la version de base), mais c’est l’approche globale qui fait la différence.

Les ingénieurs ont repensé l’aérodynamisme avec un aileron arrière fixe et un diffuseur plus imposant, générant 15% de charge aérodynamique supplémentaire. Cette optimisation améliore aussi l’efficacité de 10%, un détail qui compte à haute vitesse. Les nouveaux pneus Michelin Cup 2 participent également à cette quête de performance, réduisant le sous-virage de 10% tout en augmentant l’adhérence latérale.

Le système de vectorisation du couple aux quatre roues a été entièrement recalibré pour exploiter au maximum ces pneumatiques haute performance. Chaque détail compte quand on vise l’excellence absolue.

Une vitesse de pointe vertigineuse

La vitesse maximale constitue probablement l’exploit le plus marquant : 431,45 km/h. Cette performance établit un nouveau record pour un véhicule électrique et démontre que l’électrification n’impose aucune limitation en termes de vitesse pure. Pour atteindre cette vitesse, la Nevera R nécessite 17,35 secondes depuis l’arrêt, un temps qui laisse rêveur.

Le freinage depuis 400 km/h révèle une autre facette impressionnante de cette hypercar. Seulement 8,44 secondes suffisent pour immobiliser complètement la voiture, un exploit rendu possible par des systèmes de freinage régénératif couplés à des étriers haute performance.

L’évolution d’une success story

Cette performance s’inscrit dans la continuité des succès de la marque croate. La Nevera originale avait déjà établi 23 records en une seule journée lors des tests de 2023. Aujourd’hui, sa version R surpasse tous ces records et en ajoute un 24ème à son palmarès.

Cette progression témoigne de la capacité d’innovation de Rimac. En seulement quelques années, la marque a réussi à repousser les limites du possible en matière de performance automobile électrique. (On se souvient encore de l’époque où certains doutaient de la capacité de l’électrique à rivaliser avec les moteurs thermiques les plus puissants…)

L’ambition affichée ne s’arrête pas là. Les équipes de développement continuent de travailler sur de nouvelles améliorations, promettant d’autres surprises dans les mois à venir. Cette course à la performance pousse l’ensemble de l’industrie vers des innovations toujours plus audacieuses.

Une révolution silencieuse

Au-delà des chiffres bruts, la Nevera R symbolise une transformation profonde de l’automobile de prestige. Cette hypercar conserve les qualités pratiques d’un véhicule utilisable au quotidien, contrairement à certaines concurrentes qui sacrifient tout au profit de la performance pure.

L’électrification permet également d’explorer de nouveaux territoires en matière de gestion du couple et de répartition de la puissance. Les quatre moteurs électriques offrent une précision de contrôle impossible à atteindre avec un moteur thermique traditionnel.

Ces 24 records mondiaux marquent une étape dans l’histoire de l’automobile électrique. Ils prouvent que cette technologie peut non seulement égaler, mais surpasser les références établies par des décennies de développement des moteurs à combustion. La Nevera R écrit une nouvelle page de cette histoire, avec des performances qui auraient semblé irréalisables il y a encore quelques années.