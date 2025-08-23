«La rentrée de Caterham en Formule 1 se prépare»

Ce que vous devez retenir Parmi eux, une figure intrigante émerge, celle de Saad Kassis-Mohamed, un jeune millionnaire du Koweït, qui ambitionne de ramener le nom de Caterham sur la grille de départ de la Formule 1.

Caterham : retour en F1 ?

Dans le monde fascinant des sports automobiles, l’entrée dans la cour des grands peut s’avérer un chemin semé d’embûches. Pourtant, de nombreux passionnés sont prêts à relever le défi. Parmi eux, une figure intrigante émerge, celle de Saad Kassis-Mohamed, un jeune millionnaire du Koweït, qui ambitionne de ramener le nom de Caterham sur la grille de départ de la Formule 1.

Âgée de seulement 24 ans, Saad Kassis-Mohamed est déjà une personnalité influente en Afrique. Avec son entreprise SKM Capital, elle s’emploie à acquérir le nom de l’équipe de Formule 1 qui a fait les beaux jours de la compétition dans le passé. Son objectif ? Voir Caterham revivre sur les circuits d’ici 2027, en suivant un modèle similaire à celui de l’ancien propriétaire, Tony Fernandes, qui avait simplement acheté la marque sans les lourdes obligations de l’entité précédente.

Pour Kassis-Mohamed, la renommée de Caterham est indéniable, mais l’absence de présence sur le circuit représente un obstacle. “Une marque comme Caterham a une histoire, mais elle n’est plus sur la grille. Acheter le nom permettrait d’accélérer le processus de commercialisation, sans être alourdi par des dettes ou des héritages complexes,” explique-t-elle. Ce retour serait également rendu possible grâce à une structure financière plus transparente dans la Formule 1, permettant ainsi d’attirer des investisseurs.

Le plan d’investissement initial s’élève à environ 280 millions d’euros sur trois ans. Ce montant vise à rassembler une équipe de départ d’environ 230 membres, avec une montée en puissance progressive. Les activités devraient commencer dans des infrastructures à Silverstone dès 2026, et les premiers essais devraient avoir lieu d’ici la fin de cette même année. Comment ne pas être curieux face à cette ambition ?

Mais même si Kassis-Mohamed parvient à sécuriser le nom de Caterham et à injecter les fonds nécessaires, il y a un seuil supplémentaire à franchir. Pour participer aux futures saisons de la F1, il doit : passer par le processus d’homologation auprès de la Fédération Internationale de l’Automobile. Les obstacles ne s’arrêtent pas là. Les équipes déjà en place, comme Andretti et Cadillac, ont récemment montré leur réticence à partager les droits commerciaux, compliquant encore plus l’intégration d’une nouvelle équipe.

Caterham a une place spéciale dans le cœur des fans de la course, une histoire qu’il serait fascinant de redécouvrir. Le sentiment d’assister à la renaissance de cette marque au sein de la Formule 1 ne peut qu’exciter les amateurs de la discipline. Souvent, lorsqu’une voiture emblématique revient sous les feux des projecteurs, il y a cette sensation palpable parmi les supporters, une connexion à l’adrénaline des courses passées.

À l’ère des sports mécaniques modernes, ces enjeux ne se limitent pas seulement aux performances sur la piste. Le savoir-faire technique, l’innovation et le potentiel de gestion financière sont aussi des éléments cruciaux. La nouvelle Caterham devra jongler habilement avec toutes ces variables si elle souhaite réellement faire son retour triomphal. N’est-ce pas ce que nous attendons tous ?

Alors voilà, le monde de la Formule 1 est prêt à accueillir des visages nouveaux et des projets ambitieux. La question persiste : Kassis-Mohamed réussira-t-elle à surmonter ces défis ? Les prochains mois s’annoncent décisifs pour cette aventure effrénée.