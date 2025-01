La Renault Clio diesel: Un champion de l’autonomie avec des avantages fiscaux

Ce que vous devez retenir Même la version d’entrée de gamme propose un équipement généreux incluant les dernières technologies en matière de sécurité et de connectivité.

La Renault Clio fait peau neuve et conserve une gamme de motorisations particulièrement complète. La version diesel se distingue par une autonomie remarquable dépassant les 1300 kilomètres – un atout majeur pour les grands rouleurs.

Une motorisation diesel moderne et efficiente

Le bloc diesel 1.5 Blue dCi développe une puissance de 100 chevaux à 3750 tr/min et un couple généreux de 260 Nm dès 1750 tr/min. Cette motorisation bénéficie d’une technologie de turbo à géométrie variable, garantissant des performances optimales à tous les régimes.

La consommation mixte homologuée ne dépasse pas les 4,2 litres aux 100 km en cycle mixte WLTP. Associée à un réservoir d’une capacité généreuse de 55 litres, cette sobriété exceptionnelle permet d’atteindre une autonomie record de 1310 kilomètres.

Un équipement complet et moderne

La Clio diesel se décline en deux niveaux de finition: Evolution et Evolution Plus. Même la version d’entrée de gamme propose un équipement généreux incluant les dernières technologies en matière de sécurité et de connectivité. (J’apprécie particulièrement l’intégration du système multimédia compatible Android Auto et Apple CarPlay – un must have en 2024).

Une expérience de conduite raffinée

Le moteur Blue dCi se montre particulièrement silencieux et raffiné. Le système Stop&Start nouvelle génération fonctionne en douceur, tandis que la boîte manuelle à 6 rapports offre des passages de vitesses précis et agréables. Le couple généreux permet une conduite souple en ville comme sur autoroute.

Des avantages économiques significatifs

La version diesel de la Clio bénéficie d’avantages fiscaux intéressants sur le marché français. Les émissions de CO2 contenues permettent une fiscalité allégée. La garantie constructeur s’étend sur 5 ans ou 100 000 km, offrant une tranquillité d’esprit appréciable.

La nouvelle Clio diesel représente un choix pertinent pour les conducteurs parcourant de longues distances régulièrement. Son efficience remarquable, son confort de conduite et ses équipements modernes en font une proposition convaincante dans le segment des citadines polyvalentes.

(Un petit conseil de passionné : si vous faites plus de 20 000 km par an, la version diesel reste particulièrement intéressante en termes de coût d’usage global)

Une signature visuelle modernisée

Le restylage apporte une touche de modernité bienvenue avec la nouvelle identité visuelle Renault. Les feux de jour à LED en forme de C renforcent la personnalité du véhicule, tandis que la calandre redessinée affirme son caractère.