La Renault 5 Turbo 3E : 540 ch dans un format compact de 4 mètres – folie ou génie ?

La renaissance électrique de la Renault 5 prend une dimension absolument délirante avec la Turbo 3E. Ce modèle ultra-puissant de 540 ch est désormais disponible à la réservation dans les concessions de la marque au losange. Attention, ce bolide n’a rien d’accessible financièrement, mais son arrivée marque la création d’un segment totalement inédit : celui des « mini-supercars électriques« .

Ce qui semblait être une simple étude de style a finalement abouti à un modèle de production. La marque française transforme ainsi la nouvelle R5 électrique en une véritable bête de course, avec des caractéristiques qui donnent le vertige. (Et franchement, qui aurait imaginé voir un jour une petite citadine avec la puissance d’une supercar ?)

La renaissance d’un mythe en version électrique

Officiellement entrée en production le 17 mars dernier, la Renault 5 Turbo 3E a vu ses carnets de commandes s’ouvrir le 22 mars en France. Ce modèle se veut l’héritier spirituel des mythiques R5 Turbo et Turbo 2 qui ont marqué l’histoire automobile française dans les années 80.

La voiture sera exposée dans les nouveaux centres rnlt récemment inaugurés à Paris, mais aussi à travers l’Europe à Madrid, Bruxelles, Rotterdam, Berlin, Milan, Londres et même à Riyad, avant de faire une apparition remarquée au Festival de Vitesse de Goodwood qui se tiendra du 10 au 13 juillet.

Bien que son look futuriste puisse faire penser à un concept-car, il s’agit bel et bien d’un véhicule de série (même s’il se trouve encore en phase d’homologation technique). Renault a prévu une production limitée à exactement 1 980 exemplaires, un chiffre qui n’est pas anodin puisqu’il fait référence à l’année de présentation de la première R5 Turbo.

Un gabarit compact mais des prestations de supercar

Avec ses 4,08 mètres de long, 2,03 mètres de large et 1,38 mètre de haut, la Turbo 3E reste dans la catégorie des citadines du segment B. Pour vous donner une idée, elle affiche pratiquement la même longueur qu’une Clio actuelle, mais avec une largeur bien plus généreuse et une hauteur réduite.

Selon la marque au losange, ce modèle inaugure un nouveau segment de marché, celui des « mini-supercars« . Et pour cause : aucun autre véhicule de cette taille n’offre des performances aussi impressionnantes, même à l’heure où la technologie électrique permet d’atteindre des puissances considérables dans des formats réduits.

Une mécanique électrique sophistiquée

La R5 Turbo 3E est dotée d’une architecture technique hors du commun. Elle embarque deux moteurs électriques placés sur l’essieu arrière, chacun entraînant une roue. Cette configuration en fait une propulsion pure qui développe l’équivalent de 540 ch avec un couple phénoménal de 4 800 Nm, délivré de façon quasi instantanée comme seul un moteur électrique peut le faire.

Les équipes techniques de Renault ont réalisé un travail remarquable pour maintenir le poids à seulement 1 450 kg. Comment ? Grâce à une structure en fibre de carbone qui allège l’ensemble et permet au bolide d’abattre le 0 à 100 km/h en à peine 3,5 secondes. Des chiffres dignes des supercars les plus prestigieuses !

L’énergie est stockée dans une batterie lithium-ion de 70 kWh, offrant une autonomie annoncée à plus de 400 kilomètres par charge. Voilà qui devrait rassurer ceux qui craignent de ne pas pouvoir profiter longtemps des performances de leur jouet.

Technologie de charge ultra-rapide

La recharge n’est pas en reste avec une puissance maximale de 350 kW en courant continu. Cette capacité lui permet de passer de 15% à 80% de batterie en seulement 15 minutes. Tout cela est rendu possible par une architecture électrique sous 800 volts, à la pointe de la technologie actuelle. Le véhicule intègre aussi la charge bidirectionnelle (V2L et V2G), permettant d’utiliser sa batterie comme source d’énergie externe.

Le développement de cette petite bombe a été confié à Alpine, la division sportive de Renault, et son assemblage est réalisé dans l’usine Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. Ampere apporte son expertise en matière de logiciels et d’architecture électronique, tandis que Mobilize facilite les services de recharge. Une collaboration entre différentes branches du groupe Renault qui montre l’ambition placée dans ce projet.

Un prix à la hauteur de l’exclusivité

Vous êtes tenté ? Pour espérer mettre la main sur ce bolide électrique, il faudra suivre un processus bien précis. Les personnes intéressées doivent d’abord remplir un formulaire sur le site internet de Renault. Le concessionnaire sélectionné prendra ensuite contact pour organiser un rendez-vous, durant lequel un acompte de 50 000 euros sera demandé pour garantir la priorité d’achat.

Les clients auront également la possibilité de choisir le numéro de leur exemplaire parmi la série limitée de 1 980 unités, un privilège facturé par la marque. Quant au prix final, la Renault 5 Turbo 3E est proposée à partir de 155 000 euros – tarif réservé aux 500 premiers exemplaires produits.

Ivan Segal, directeur des ventes et opérations de la marque Renault, explique : « Nous avons mis en place un système de réservation innovant à la hauteur de ce véhicule exceptionnel, qui représente un formidable atout pour l’image de la marque Renault. D’une part, il permet aux clients de s’assurer dès aujourd’hui une commande prioritaire dans le réseau. D’autre part, il nous aidera à finaliser le développement de la Renault 5 Turbo 3E et à livrer les premiers véhicules en 2027. »

Alors, trop de puissance dans un si petit format ? Ou révolution géniale qui marque l’avènement d’un nouveau segment automobile ? La question reste posée, mais une chose est sûre : avec ce modèle radical, Renault bouscule les codes et réécrit les règles du jeu. Vous imaginez piloter 540 ch dans une voiture de la taille d’une Clio ?