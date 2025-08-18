La renaissance de la légendaire Lancia Montecarlo

Ce que vous devez retenir À l’exception de modèles comme le Mazda MX-5, qui pourrait évoluer vers une version électrique, ou celle du MG Cyberster, le paysage automobile est majoritairement dominé par des modèles premium et des coupés de haute gamme, tels que la Porsche 911 et la BMW Série 4, qui évoluent dans des sphères très différentes.

La Lancia Montecarlo a toujours occupé une place spéciale dans le cœur des passionnées de voitures italiennes. Depuis sa première apparition sur le marché en 1975, ce coupé à moteur central a su séduire par son design créé par la célèbre maison de design Pininfarina. Cette voiture, à la fois accessible et performante, est devenue un symbole de l’industrie automobile italienne.

Les différentes versions de la Montecarlo étaient toutes strictement des deux places, proposées principalement en coupé, avec quelques rares modèles en version Targa dotée d’un toit amovible. Destinée à un public ciblé, cette sportive turinoise a dépassé les prévisions commerciales, avec près de 8 000 exemplaires vendus. Un chiffre respecté pour l’époque.

Il est fascinant de constater que son succès s’est étendu jusqu’aux États-Unis, témoignant de la reconnaissance internationale dont la marque Lancia jouissait à cette époque dorée.

Revenons à nos jours. Il semble que créer une réinvention de ce modèle soit une entreprise compliquée. La catégorie des roadsters compacts bi-places est désormais un marché de niche. À l’exception de modèles comme le Mazda MX-5, qui pourrait évoluer vers une version électrique, ou celle du MG Cyberster, le paysage automobile est majoritairement dominé par des modèles premium et des coupés de haute gamme, tels que la Porsche 911 et la BMW Série 4, qui évoluent dans des sphères très différentes.

Malgré tout, nombreux sont celles et ceux qui continuent de rêver. Angelo Berardino, un professionnel du secteur automobile, a pris l’initiative de revivifier, grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, sa propre vision de la Lancia Montecarlo pour 2025.

Cette interprétation « romantique » de la voiture est entièrement alimentée par essence, un choix délibéré de son créateur, qui souhaite préserver l’essence des vieux modèles sportifs italiens. Avec son design, il réussit, dans une large mesure, à évoquer l’esprit de l’époque, à l’image de l’Alfa Romeo 33 Stradale de 2023.

Cependant, malgré ces créations numériques, les projets actuels de la Lancia semblent s’orienter vers d’autres priorités. Dans un avenir proche, la marque mise sur la relance de la nouvelle Gamma en 2026 et sur le Ypsilon à moteur thermique, prévu d’arriver d’ici 2029, sans oublier la très attendue nouvelle Lancia Delta.

Tout cela soulève une question intéressante : pourquoi un tel engouement pour un modèle des années 70 ? À l’heure des véhicules électriques et des normes de pollution de plus en plus strictes, la nostalgie pour des modèles comme la Lancia Montecarlo persiste. Peut-être s’agit-il d’un désir profond de connexion à l’histoire automobile, ou simplement d’un amour pour le design et la performance traditionnels.