La renaissance de la 2CV : sa transformation en roadster captivant

Vous avez une vieille Citroën 2CV qui se détériore dans votre jardin ou votre garage ? Ne cherchez plus comment lui donner une seconde vie ! La société néerlandaise Burton propose une solution vraiment séduisante pour métamorphoser cette icône française en un élégant roadster qui ne manquera pas d’attirer tous les regards.

Un kit de transformation qui respecte l’âme de la 2CV

Burton, qui s’est fait un nom dans le monde des pièces détachées et des modifications pour la légendaire 2CV, a créé l’une des plus jolies propositions pour réinventer ce véhicule mythique. Le résultat ? Une petite sportive à l’allure vintage qui ravira les amateurs de sensations authentiques.

La bonne nouvelle : ce kit de transformation est désormais homologué pour circuler sur les routes publiques. Vous pouvez dire adieu à votre 2CV traditionnelle et bonjour à un roadster plein de charme sans avoir à vous soucier des questions légales. (Et entre nous, c’est quand même plus amusant de rouler en toute légalité !)

Compatible avec les modèles AZKA et AZKA-A

Le kit s’adapte aux modèles AZKA ou AZKA-A de la 2CV et – c’est là que ça devient vraiment intéressant – ne nécessite aucune modification du groupe motopropulseur d’origine. Vous gardez donc l’authenticité mécanique tout en obtenant un look complètement nouveau.

Que contient exactement ce kit ? Il comprend tous les éléments nécessaires à la métamorphose :

Une nouvelle carrosserie

Des ailes redessinées

Un capot au style rétro

Un pare-brise adapté

Un tableau de bord repensé

Des ceintures de sécurité trois points

Un arceau de sécurité

Vous pouvez aussi ajouter diverses options pour personnaliser votre création : sièges sur mesure, habillage intérieur, capote souple, couvre-tonneau… De quoi rendre votre roadster unique !

Un style qui rappelle les glorieuses années 60

Visuellement, la Burton roadster nous ramène directement aux sportives des années 60. Sa face avant verticale, ses phares ronds et sa partie arrière tout en courbes lui confèrent une allure résolument classique mais terriblement séduisante.

À l’arrière se cache une surprise de taille : un coffre étonnamment spacieux de 600 litres ! Qui aurait cru qu’une si petite auto puisse offrir un tel volume de chargement ? Voilà qui la rend aussi pratique qu’amusante.

Un habitacle minimaliste mais attachant

À l’intérieur, l’esprit reste fidèle à la simplicité légendaire de la 2CV. Deux compteurs ronds constituent le tableau de bord, tandis qu’une banquette à deux places remplace les sièges individuels habituels. L’ambiance est résolument rétro, décontractée et sans prétention – parfaite pour les balades du dimanche et les petites escapades.

Pas d’écran tactile, pas de gadgets électroniques superflus… juste l’essentiel pour une conduite pure. (Dans un monde où la technologie envahit tout, cet aspect « back to basics » a quelque chose de rafraîchissant, vous ne trouvez pas ?)

Des sensations de conduite authentiques

Sous le capot, rien ne change : on retrouve le fameux bicylindre à plat refroidi par air développant 29 chevaux. Ce n’est certainement pas avec cette puissance que vous allez battre des records d’accélération ! Mais là n’est pas l’intérêt.

Avec un poids plume d’à peine 600 kg, cette petite sportive offre des sensations de conduite vraiment pures. Elle nous rappelle cette époque où le plaisir au volant venait de la légèreté et du contact direct avec la route, plutôt que d’une puissance brute rarement exploitable au quotidien.

La Burton se savoure à vitesse modérée, cheveux au vent, au rythme des virages et des lignes droites de nos belles routes de campagne. Une vision presque poétique de l’automobile, non ?

Combien ça coûte et comment se lancer ?

Le kit de transformation est proposé à 11 000 euros, dont 4 000 euros correspondent à la main-d’œuvre. L’installation n’est pas anodine puisqu’elle demande environ 40 heures de travail. Ce tarif peut varier selon l’état initial de votre 2CV – une base très dégradée demandera sans doute plus d’efforts.

Attention : cette transformation doit être réalisée par un professionnel qualifié. Pour l’instant, seuls les ateliers du 2CV Méhari Club Cassis, en France, sont habilités à effectuer cette opération. Il faudra donc prévoir un petit voyage dans le sud si vous êtes tentés !

Si vous n’avez pas de 2CV mais que ce roadster vous fait rêver, pas de panique : Burton propose aussi des modèles complets et personnalisés. Leur prix oscille entre 25 000 et 30 000 euros selon les options choisies et le degré de personnalisation souhaité.

Une seconde jeunesse pour une légende automobile

Cette transformation représente une façon originale de préserver l’héritage de la 2CV tout en lui offrant une nouvelle identité. Au lieu de laisser une vieille auto se dégrader, pourquoi ne pas lui donner un nouveau souffle ?

Le concept séduit de plus en plus d’amateurs qui cherchent à associer charme vintage et plaisir de conduite sans les contraintes d’une restauration classique. Et avouons-le : rouler dans un tel véhicule ne manquera pas d’attirer les regards et d’engager les conversations lors de vos arrêts !

Alors, tentés par l’aventure d’une 2CV transformée en roadster Burton ? C’est peut-être la meilleure façon de faire revivre ce petit bout d’histoire automobile française avec une touche de modernité et d’originalité.