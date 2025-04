La Red Bull RB17 : une hypercar plus rapide qu’une Formule 1

Imaginez une voiture qui dépasse les performances d’une Formule 1 tout en étant accessible à des pilotes amateurs. C’est le pari audacieux que s’est lancé Red Bull avec sa RB17, un hypercar exclusif dont seulement 50 exemplaires seront produits. Ce bolide représente l’aboutissement du savoir-faire de l’écurie britannique en matière d’aérodynamique et de performances pures.

Un concept radical à mi-chemin entre F1 et hypercar

La différence entre la Red Bull RB17 et une monoplace de Formule 1? Simplement un habitacle fermé, des roues couvertes et un second siège passager. Pour le reste, l’équipe de Milton Keynes s’est fixé l’objectif d’offrir aux 50 futurs propriétaires une expérience de conduite quasi identique à celle d’une F1 – mais exclusivement sur circuit, bien sûr.

Si posséder une véritable F1 reste un rêve inaccessible (même en l’achetant, il faudrait toute une équipe de mécaniciens et des pièces à remplacer régulièrement), la RB17 veut changer la donne. Cette révolution a un prix : chaque exemplaire coûtera plus de 6,5 millions d’euros.

Des performances qui défient les lois de la physique

La carrosserie fluide et sculpturale de la RB17 s’inspire directement des monoplaces Red Bull Racing, mais sans les contraintes des règlements de la FIA. « Notre objectif est qu’elle soit plus rapide qu’une Formule 1 », affirme Rob Gray, directeur technique de Red Bull Advanced Technologies.

« Pour l’instant, c’est un objectif, mais nos simulations montrent des chronos plus rapides que les records des F1 sur plusieurs circuits. Ces chiffres se basent sur des cartographies aérodynamiques issues de calculs informatiques et non encore sur des tests en soufflerie », explique Gray. Un prototype d’essai réel est attendu plus tard cette année.

« Si certains éléments ne fonctionnent pas comme prévu, nous aurons peut-être des difficultés, mais pour le moment, tout indique que nous atteignons nos objectifs. » Le plus impressionnant? Ces temps sont réalisés par différents pilotes d’essai, pas uniquement par des pilotes de course professionnels. La RB17 a été conçue pour qu’un amateur talentueux puisse approcher ses limites de performance.

Un moteur V10 atmosphérique qui fait rêver

Conçue exclusivement par Red Bull après la fin de sa collaboration avec Aston Martin sur la Valkyrie, la RB17 devait initialement embarquer un moteur V8 biturbo avec transmission intégrale. Ces plans ont été abandonnés au profit d’une propulsion simple et d’une boîte séquentielle à six rapports.

Le V8 initial a été remplacé par un V10 atmosphérique de 4,5 litres fabriqué par Cosworth. L’objectif? Plus de 1000 chevaux pour le moteur seul, et plus de 1200 chevaux au total avec le système hybride. Pour atteindre ces valeurs, le moteur pourra grimper jusqu’à 15 000 tr/min, utilisant des soupapes pneumatiques comme en F1.

Le poids de la voiture sera inférieur à 900 kg à vide, très proche des 800 kg des F1 actuelles. La masse supplémentaire provient surtout de l’habitacle à deux places, le passager étant positionné légèrement en retrait et à droite du pilote pour gagner en espace.

Un moteur puissant mais durable

Malgré sa puissance phénoménale, la durée de vie du moteur sera étonnamment longue : jusqu’à 24 000 kilomètres avant une révision complète. La RB17 pourra fonctionner avec de l’essence ordinaire, et les propriétaires auront le choix entre un échappement avec ou sans silencieux, pour s’adapter aux circuits ayant des restrictions sonores.

Une technologie de pointe au service de la performance

Les systèmes hydrauliques de la suspension (composée bien sûr de doubles triangles) permettront d’ajuster la hauteur et le comportement de la voiture selon le niveau de compétence du pilote.

L’aérodynamique sera active avec des ailettes mobiles, tandis que des ventilateurs haute tension dirigeront l’air vers le diffuseur pour générer plus d’appui à basse vitesse. L’aileron arrière est constitué de deux éléments pour une meilleure gestion aérodynamique.

Des pneus qui font la différence

Les propriétaires auront accès à trois types de pneumatiques : un pneu pluie, un slick standard et un pneu « secret » qui ne sera disponible que lors d’événements officiels supervisés par Michelin. Selon Gray, avec ces pneus spéciaux, la voiture peut gagner jusqu’à 6 secondes au tour sur le circuit de Spa-Francorchamps par rapport aux slicks standard.

Bien sûr, les performances monstrueuses de la RB17 signifient que la plupart des pilotes ne pourront pas exploiter tout son potentiel sans un entraînement physique intensif. Red Bull proposera des programmes d’entraînement et des journées de piste pour les acheteurs – qui conserveront l’entière propriété de leurs voitures sans restrictions d’utilisation.

Un projet sans compromis

La RB17 ne sera pas homologuée pour la route, mais des entreprises comme Lanzante ont déjà manifesté leur intérêt pour la rendre légale dans certains pays.

Gray a finalement souligné que la RB17 sera d’emblée à son apogée et qu’il n’y aura pas de version « B-spec » ou améliorée. « C’est la voiture ultime. Nous voulons qu’elle soit l’expression absolue de la performance. Et nous espérons qu’elle le sera », a conclu Rob Gray.

(À titre personnel, je trouve fascinant qu’une écurie de F1 se lance dans un tel projet. Et vous, seriez-vous prêt à dépenser 6,5 millions d’euros pour ressentir les sensations d’un pilote de F1?)