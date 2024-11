la première voiture de la nouvelle ère Jaguar sera dévoilée dans moins d’un mois

La célèbre marque britannique Jaguar s’apprête à révolutionner l’industrie automobile avec le lancement imminent de son premier modèle qui marquera un tournant décisif. Préparez-vous à découvrir ce bijou dans seulement quelques semaines, même si sa version de production prendra encore quelques mois avant de voir le jour.

jaguar : une marque au cœur d’une transformation historique

Jaguar, icône du luxe et de l’élégance britannique, traverse une période de changement sans précédent en près de neuf décennies d’histoire. Cette transition s’opère vers une gamme entièrement électrique, signe d’une adaptation aux nouvelles normes écologiques et technologiques. Ce bouleversement implique un adieu émouvant à ses modèles actuels pour accueillir une nouvelle génération que nous découvrirons progressivement.Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé qu’elle lèvera le voile sur cette innovation majeure dès le 2 décembre prochain. Bien que cet événement suscite une grande excitation, il convient de noter qu’il s’agira avant tout d’un concept car. Une présentation prévue lors de la prestigieuse Semaine de l’Art à Miami, aux États-Unis, où la marque compte bien marquer les esprits.

une attente prolongée pour la version finale

Bien que la révélation du concept car soit imminente, les amateurs devront patienter jusqu’à l’été 2026 pour découvrir la version finale du modèle en production. Cette information a émergé suite à des déclarations attribuées au directeur exécutif Adrian Mardell lors d’une conférence spécialisée.Cette première création sous le nouveau paradigme Jaguar devrait suivre la présentation du Range Rover Velar renouvelé par sa marque sœur, prévue pour le printemps 2026. Ainsi, les passionnés devront faire preuve d’un peu plus de patience avant de pouvoir admirer ce véhicule sur les routes.

le succès déjà présent pour le range rover électrique

L’enthousiasme autour des futurs véhicules électriques ne se limite pas aux seuls concepts. En effet, JLR a déjà enregistré plus de 48 000 demandes pour son Range Rover électrique, prouvant l’engouement croissant pour des voitures alliant prestige et respect de l’environnement.Dans le même temps, un autre modèle attire l’attention : le Defender OCTA. Avec ses caractéristiques uniques telles qu’une suspension surélevée et des pneus impressionnants de 33 pouces, ce véhicule est propulsé par un puissant moteur V8 biturbo issu du partenariat avec BMW.

des résultats financiers encourageants malgré les défis

Malgré certains obstacles liés à l’approvisionnement en aluminium dû à des intempéries affectant un fournisseur essentiel, JLR affiche une résilience remarquable dans ses résultats financiers du deuxième trimestre. Les revenus totaux ont atteint environ 7,4 milliards d’euros (6 500 millions de livres), soit une légère baisse par rapport à l’année précédente.Malgré cela, JLR clôture ce trimestre avec un bénéfice net après impôts s’élevant à près de 325 millions d’euros (283 millions de livres), légèrement supérieur aux résultats obtenus douze mois auparavant.Une étape cruciale se prépare dans l’univers automobile alors que Jaguar nous promet des innovations captivantes alignées sur ses valeurs traditionnelles tout en embrassant les solutions modernes indispensables.