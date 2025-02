La Porsche Taycan établit un nouveau record Guinness de drift sur glace

Ce que vous devez retenir Une performance glaciale au-delà du cercle polaireC’est sur la piste gelée du Porsche Arctic Center de Levi en Finlande, à environ 150 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, que cet exploit a été réalisé.

La marque de Stuttgart repousse une nouvelle fois les limites avec sa berline électrique sportive. La Porsche Taycan GTS vient d’établir un record mondial impressionnant en réalisant le plus long drift électrique sur glace jamais enregistré.

Une performance glaciale au-delà du cercle polaire

C’est sur la piste gelée du Porsche Arctic Center de Levi en Finlande, à environ 150 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, que cet exploit a été réalisé. L’instructeur Jens Richter a maintenu la voiture en dérive contrôlée pendant 46 minutes, parcourant exactement 17,503 kilomètres en 132 tours sur une piste circulaire spécialement aménagée de 59 mètres de diamètre.

Un défi technique complexe

La tentative n’a pas été sans embûches. Une première tentative a dû être interrompue après 11 kilomètres, la glace s’étant dégradée plus rapidement que prévu sous l’effet des forces exercées par la voiture. L’équipe a alors adapté sa stratégie en optant pour des pneumatiques équipés de clous plus courts et en profitant de la baisse des températures nocturnes pour durcir la surface glacée.

Une préparation méticuleuse

La Taycan GTS était chaussée de pneus Michelin de série dotés de clous d’un millimètre sur les quatre roues. Un GPS professionnel enregistrait avec précision la distance parcourue et les actions du pilote, tandis que des capteurs surveillaient les mouvements du volant, l’accélération, le freinage et les forces G.

Un palmarès électrique qui s’étoffe

Ce record s’ajoute à une collection déjà impressionnante. La Taycan avait déjà établi trois autres records Guinness, notamment avec une Taycan Cross Turismo qui avait atteint la plus grande variation d’altitude pour un véhicule électrique (5 573 mètres) sur la route du Xinjiang au Tibet en 2023.

L’expertise Porsche dans le grand froid

Le Porsche Arctic Center n’en est pas à son coup d’essai. Depuis 1996, ce centre forme chaque année plus de 1 500 conducteurs à la maîtrise sur glace et neige. Le site, qui s’étend sur 300 000 mètres carrés, a récemment bénéficié d’une rénovation complète supervisée par Hermann Tilke, l’architecte renommé de nombreux circuits de Formule 1.

Cette performance souligne la capacité des véhicules électriques à exceller dans des conditions extrêmes. La Taycan GTS, avec sa puissance maîtrisée et son comportement précis, démontre que l’électrification n’est pas incompatible avec les sensations fortes et le sport automobile, même dans les conditions les plus difficiles.

(Un petit clin d’œil aux sceptiques qui doutaient des capacités des voitures électriques par grand froid – voilà qui devrait les faire réfléchir!)