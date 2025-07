La Porsche Cayenne électrique débarque : voici ce qui va changer

Ce que vous devez retenir Cette version entièrement électrique du SUV phare de la marque allemande devrait être dévoilée avant la fin de l’année 2025, et les premières images d’espionnage nous donnent déjà un aperçu de ce qui nous attend.

Après avoir électrifié sa Macan, Porsche s’apprête à franchir une nouvelle étape avec sa Cayenne EV. Cette version entièrement électrique du SUV phare de la marque allemande devrait être dévoilée avant la fin de l’année 2025, et les premières images d’espionnage nous donnent déjà un aperçu de ce qui nous attend.

Une approche similaire à celle de la Macan électrique

Comme pour la Macan EV, Porsche a choisi de maintenir une coexistence entre les versions thermique et électrique de sa Cayenne. Cette stratégie permet à la marque de Stuttgart de ménager la transition tout en explorant de nouvelles voies stylistiques pour ses modèles électrifiés.

Les clichés espions révèlent une parenté évidente avec la Macan électrique, tant au niveau des proportions que des choix esthétiques. Cette cohérence dans le langage stylistique témoigne d’une volonté de créer une identité visuelle propre aux véhicules électriques de la gamme.

Un design qui divise déjà

Si l’avant de la Cayenne EV conserve des proportions familières, l’ensemble adopte un style plus futuriste et angulaire. Les optiques avant reprennent le nouveau code stylistique Porsche, avec des prises d’air triangulaires en partie basse et une large calandre équipée de persiennes verticales orientables.

L’arrière risque de faire couler beaucoup d’encre. Les feux LED effilés et la bande lumineuse pleine largeur pourraient bien diviser les puristes de la marque. Cette signature lumineuse moderne tranche avec l’ADN plus traditionnel que l’on connaît à Porsche (même si la tendance s’affirme déjà sur d’autres modèles récents).

Un habitacle technologique à quatre écrans

L’intérieur marque une rupture franche avec l’approche traditionnelle de Porsche. La Cayenne électrique embarque pas moins de quatre écrans : un écran incurvé non tactile face au conducteur, deux écrans tactiles sous un panneau de verre unifié au centre, et un dernier écran dans la console basse dédié au contrôle de la climatisation et des sièges.

Cette débauche technologique n’exclut pas totalement les commandes physiques. Certains boutons demeurent, notamment pour le volume sonore ou la température. Une décision qui fait écho aux critiques essuyées par le groupe Volkswagen concernant l’usage exclusif de commandes tactiles sur ses récents modèles électriques.

Des performances à la hauteur du blason

Sur le plan technique, la Cayenne EV devrait s’appuyer sur une version évoluée de l’architecture PPE 800 volts. Cette plateforme promet une autonomie accrue et des performances encore plus élevées que sur la Macan électrique.

Les premières informations évoquent une puissance supérieure aux 739 chevaux de la Cayenne Turbo E-Hybrid actuelle. Une donnée qui place d’emblée cette électrique dans la cour des très grandes. La capacité de remorquage pourrait atteindre 3 500 kg, un record dans cette catégorie qui confirme les ambitions polyvalentes de ce SUV.

Une commercialisation mondiale dans les mois qui suivent

L’officialisation de la Cayenne EV est attendue avant la fin 2025, avec une commercialisation qui devrait débuter peu après au niveau mondial. Cette chronologie relativement serrée témoigne de l’urgence ressentie par Porsche pour accélérer son virage électrique, notamment face à la concurrence croissante sur ce segment premium.

Cette nouvelle Cayenne électrique s’inscrit dans la stratégie d’électrification progressive de Porsche, qui vise à proposer des alternatives zéro émission sans renier son héritage sportif. Un pari audacieux qui devra convaincre une clientèle habituée aux sensations uniques des mécaniques thermiques de la marque.

Reste à voir si cette Cayenne EV parviendra à séduire au-delà des early adopters de l’électrique premium. Sa réussite conditionnera sans doute l’accélération du programme d’électrification de toute la gamme Porsche dans les années à venir.