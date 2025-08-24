La petite Mercedes G-Class pourrait également arriver avec des moteurs thermiques.

Ce que vous devez retenir Il y a presque deux ans, le patron de la célèbre marque allemande a annoncé, lors du Salon International de l’Automobile de Munich, l’arrivée d’une nouvelle version de la célèbre G-Class, surnommée « Baby ».

La concurrence sur le marché des SUV électrique se renforce, et il serait judicieux pour la marque d’apporter ce modèle à la lumière rapidement pour ne pas perdre cette occasion unique.

La Mercedes « Baby » G-Class : où en est-on ?

Il y a presque deux ans, le patron de la célèbre marque allemande a annoncé, lors du Salon International de l’Automobile de Munich, l’arrivée d’une nouvelle version de la célèbre G-Class, surnommée « Baby ». Ce concept avait suscité beaucoup d’attente. Pourtant, 23 mois plus tard, la Mercedes n’a toujours pas concrétisé ce projet. Le modèle présenté initialement sous forme de croquis n’a guère évolué sur le plan tangible. À chaque occasion de présentation, même lors de l’annonce récente d’une vaste offensive produit, la « Baby » G-Class reste cachée sous un drap.

Plus intriguant, il semble que la Mercedes ait revu ses plans pour ce modèle. Cela pourrait expliquer le manque de nouvelles concrètes à son sujet. Annoncé comme un véhicule entièrement électrique, ce modèle aurait dû reposer sur la plateforme MB:EA de la marque, utilisant une architecture de 800 volts. La nouvelle batterie de cinquième génération promettait une autonomie dépassant les 500 kilomètres. De quoi séduire les futurs automobilistes avec une véritable perspective d’utilisation quotidienne.

Cela étant dit, une question se pose maintenant : cet modèle sera-t-il uniquement équipé de groupes motopropulseurs électriques ? Ou bien verra-t-on aussi l’ajout de moteurs thermiques ? Ce débat émerge après les préférences de nombreux acheteurs pour la version thermique de la G-Class. La Mercedes pourrait donc envisager une version hybride, en utilisant la plateforme MMA et un nouveau moteur à essence de 1,5 litre, quatre cylindres.

Il convient également de se demander : quel impact souhaiterait avoir Mercedes sur le marché des SUV urbains ? Le fait de rendre la « Baby » G-Class plus accessible pourrait attirer un nouveau public en quête d’un véhicule élégant, maniable et performant. Qui n’a pas rêvé d’avoir sous la main une voiture alliant le luxe et la praticité quotidienne ?

En attendant de recevoir plus d’informations, le mystère autour de cette « Baby » G-Class persiste. Les fans de la G-Class originelle sont sans doute impatients d’observer l’évolution de ce projet. Espérons que Mercedes ne tardera pas trop à remplacer le drap par une présentation officielle. La concurrence sur le marché des SUV électrique se renforce, et il serait judicieux pour la marque d’apporter ce modèle à la lumière rapidement pour ne pas perdre cette occasion unique

En somme, la « Baby » G-Class, avec ses promesses d’innovation et son style iconique, a tout pour séduire. Cependant, il ne reste qu’à espérer qu’elle parvienne un jour à voir le jour. La route est encore longue, mais l’excitation autour de son potentiel reste palpable.