La Volkswagen Tayron vient de franchir une étape majeure dans sa carrière naissante. Cette nouvelle venue dans la gamme allemande a brillamment passé les tests de collision Euro NCAP et s’est vue attribuer la note maximale de cinq étoiles. Un résultat qui ne doit rien au hasard, tant cette SUV familiale embarque dès sa version d’entrée de gamme un équipement de sécurité particulièrement complet.

Vous cherchez un véhicule qui protège vraiment votre famille ? La Tayron pourrait bien répondre à vos attentes. Positionnée entre la Tiguan et la Touareg dans l’offre Volkswagen, elle propose un compromis intéressant pour les familles nombreuses.

Un équipement de sécurité impressionnant dès la série

Ce qui frappe d’emblée avec cette nouvelle SUV allemande, c’est la richesse de son équipement de série en matière de sécurité. Volkswagen n’a pas lésiné sur les systèmes d’aide à la conduite, même sur les versions les moins chères. On retrouve ainsi le système Front Assist avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons et cyclistes.

Le maintien dans la voie Lane Assist fait également partie de la dotation standard, tout comme la reconnaissance des panneaux de signalisation. Mais la Tayron va plus loin avec son régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop-and-go, particulièrement pratique dans les embouteillages (on sait tous à quel point c’est pénible de passer son temps à freiner et accélérer).

L’aide au changement de voie Side Assist surveille les angles morts, tandis que le système avancé de détection de fatigue du conducteur veille sur votre état de vigilance. Une attention particulière a aussi été portée à la protection des occupants avec des airbags latéraux arrière, des airbags rideaux et même un airbag central.

Four critères d’évaluation, une seule note

L’Euro NCAP ne distribue pas ses étoiles à la légère. L’organisme européen évalue les véhicules selon quatre critères bien précis : la protection des adultes, celle des enfants, la sécurité des usagers vulnérables comme les piétons ou cyclistes, et enfin l’efficacité des systèmes de prévention d’accidents.

Sur chacun de ces points, la Tayron a fait ses preuves. Ses ceintures de sécurité à trois points avec prétensionneurs pour les places arrière extérieures, ses points d’ancrage ISOFIX pour les sièges enfants ou encore son système de contrôle électronique de stabilité participent tous à cette note d’excellence.

Des motorisations variées pour tous les usages

Côté mécanique, Volkswagen propose sa Tayron avec plusieurs motorisations hybrides et conventionnelles. L’offre comprend des versions mild-hybrid, essence, diesel et plug-in hybrid. Cette dernière mérite qu’on s’y attarde : elle offre une autonomie électrique pouvant atteindre 127 kilomètres, de quoi couvrir la plupart des trajets quotidiens sans consommer une goutte de carburant.

Pour les familles qui partent souvent en vacances avec la remorque, la capacité de tractage de 2,5 tonnes devrait largement suffire. Et si vous avez besoin de place, sachez que la Tayron peut accueillir jusqu’à sept personnes grâce à sa troisième rangée de sièges (sauf sur les versions hybrides rechargeables où l’espace est occupé par la batterie).

Un intérieur pensé pour la famille moderne

L’habitacle de cette SUV allemande mise sur la modularité et la qualité. Le système d’infodivertissement se veut intuitif, même si l’on sait que Volkswagen a parfois eu quelques difficultés avec ses interfaces tactiles par le passé. L’espace de chargement généreux complète un ensemble pensé pour les familles actives.

La Tayron incarne cette nouvelle génération de SUV familiales qui ne sacrifient ni la sécurité ni le confort. Avec ses cinq étoiles Euro NCAP en poche, elle peut prétendre séduire les parents soucieux de protéger leur progéniture. Reste maintenant à découvrir ses tarifs sur le marché français et sa date de commercialisation précise.

Cette note maximale aux crash-tests européens confirme une fois de plus l’engagement de Volkswagen en matière de sécurité routière. Une philosophie qui guide la marque depuis des décennies et qui trouve ici une nouvelle illustration réussie.