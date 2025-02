La nouvelle Seat Arona passe la vitesse supérieure avec son moteur 115 chevaux

Ce que vous devez retenir Le constructeur espagnol a retravaillé la motorisation de son modèle phare Arona, lui offrant un gain de puissance bienvenu sans augmenter son budget carburant.

La Seat Arona conserve ses dimensions contenues (4,15 mètres) qui en font un allié précieux en ville, mais gagne en caractère grâce à son nouveau bloc essence.

Le coffre de 400 litres s’avère particulièrement bien pensé, avec un seuil de chargement bas et une forme régulière qui facilite le rangement des bagages.

Seat réveille son SUV urbain star avec une évolution technique majeure. Le constructeur espagnol a retravaillé la motorisation de son modèle phare Arona, lui offrant un gain de puissance bienvenu sans augmenter son budget carburant. Entre dynamisme retrouvé et équipement enrichi, cette mise à jour mérite-t-elle vraiment votre attention ? Notre essai complet vous dit tout.

Une évolution subtile mais efficace

Le monde des SUV urbains ne cesse d’évoluer, et Seat l’a bien compris. La marque espagnole a choisi d’optimiser son best-seller plutôt que de le révolutionner. La Seat Arona conserve ses dimensions contenues (4,15 mètres) qui en font un allié précieux en ville, mais gagne en caractère grâce à son nouveau bloc essence.

Le trois cylindres 1.0 TSI développe maintenant 115 chevaux, contre 110 précédemment. Une augmentation qui peut sembler modeste sur le papier, mais qui transforme l’expérience de conduite au quotidien. Les ingénieurs ont aussi retravaillé la cartographie moteur pour améliorer la réponse à l’accélérateur. Le résultat ? Une voiture plus réactive, particulièrement appréciable lors des dépassements sur route.

Un style qui ne laisse pas indifférent

Sur la route, la Seat Arona se démarque par sa silhouette distinctive. Les designers ont réussi à créer un SUV compact qui ne ressemble à aucun autre. La face avant arbore la nouvelle identité visuelle de la marque, avec une calandre hexagonale et des phares LED au regard acéré. La version FR Vision se pare d’éléments spécifiques comme les jantes alliage 17 pouces « Dynamic » et les coques de rétroviseurs noir laqué.

Notre modèle d’essai, habillé d’une robe Rouge Désir associée à un toit noir, attirait les regards. C’est rafraîchissant de voir un constructeur proposer des combinaisons de couleurs audacieuses dans un segment souvent dominé par les tons gris et noirs.

Un habitacle qui fait le job

L’intérieur de la Seat Arona reflète la philosophie de la marque : priorité à l’ergonomie et à la fonctionnalité. Les plastiques moussés sur la planche de bord apportent une touche qualitative appréciable. L’écran tactile de 21 centimètres (8,25 pouces) répond avec fluidité et intègre désormais la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

L’espace aux places arrière surprend pour un véhicule de ce gabarit. Deux adultes voyagent confortablement, avec un dégagement aux genoux correct. Le coffre de 400 litres s’avère particulièrement bien pensé, avec un seuil de chargement bas et une forme régulière qui facilite le rangement des bagages.

Sur la route : le plaisir au rendez-vous

Le nouveau moteur 1.0 TSI change vraiment la donne. Avec 200 Nm de couple disponibles dès 2000 tr/min, les reprises sont franches. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 10 secondes, mais c’est surtout l’agrément au quotidien qui séduit. La boîte manuelle à six rapports offre des passages courts et précis.

Lors de notre essai dans l’arrière-pays niçois, nous avons particulièrement apprécié le comportement routier. Le châssis combine avec talent confort et dynamisme. Les suspensions filtrent efficacement les imperfections tout en maintenant une assiette stable en virage. La direction, précise et consistante, participe au plaisir de conduite.

Des tarifs qui restent attractifs

La Seat Arona démarre à 23 990 euros en finition FR Vision. Un positionnement agressif face à la concurrence, notamment le Renault Captur qui débute à 24 900 euros. L’équipement comprend la climatisation automatique bi-zone, le système de navigation connecté avec les services SEAT CONNECT, et une kyrielle d’aides à la conduite.

La garantie constructeur de quatre ans ou 100 000 km renforce l’attractivité de l’offre. Les coûts d’entretien restent maîtrisés, avec des révisions espacées de 30 000 km ou deux ans. Notre moyenne de consommation de 6,5 l/100 km en usage mixte témoigne d’une sobriété honorable pour un SUV essence.

Notre avis final

La Seat Arona 2024 progresse là où il le fallait. Sa nouvelle motorisation lui confère un dynamisme bienvenu sans compromettre son efficience. L’habitabilité généreuse et les équipements modernes en font un choix pertinent pour les familles urbaines. Face aux ténors français du segment, il joue la carte de la polyvalence et du rapport qualité-prix.

Les caractéristiques techniques

Motorisation : 3 cylindres essence turbo, 999 cm3

Puissance maximale : 115 ch à 5500 tr/min

Couple maximal : 200 Nm de 2000 à 3500 tr/min

Boîte de vitesses : Manuelle 6 rapports

Dimensions : 4,15 x 1,78 x 1,54 m

Volume de coffre : 400 litres

Consommation mixte WLTP : 5,4 l/100 km

Émissions CO2 : 124 g/km

Prix de base : 23 990 euros

Garantie : 4 ans ou 100 000 km