La nouvelle Renault 5 électrique sacrée voiture européenne de l’année 2025

La renaissance électrique de l’iconique Renault 5 marque un tournant historique dans l’industrie automobile européenne. Le jury composé de 60 journalistes automobiles issus de 23 pays vient de décerner à la R5 E-Tech electric le prestigieux titre de voiture européenne de l’année 2025, avec un score remarquable de 353 points.

Un héritage électrifié pour la nouvelle ère

Cette distinction représente le huitième sacre pour la marque au losange dans cette compétition de référence. La R5 rejoint ainsi le panthéon des modèles Renault couronnés, comme la mythique R16 en 1966 ou plus récemment le Scenic E-Tech electric en 2024. L’ADN rétro-futuriste de cette nouvelle R5 électrique séduit par son design évocateur qui réinterprète les codes stylistiques de l’originale.

Une stratégie d’électrification accessible

Développée sur la plateforme AmpR Small spécifiquement conçue pour l’Europe, la R5 E-Tech electric incarne la volonté de Renault de démocratiser la mobilité électrique. Avec un prix d’entrée fixé à 25 000 euros (hors bonus écologique), elle se positionne comme une alternative abordable et désirable sur le segment des citadines électriques.

Une production responsable made in France

Assemblée dans le pôle industriel ElectriCity au nord de la France, la R5 électrique s’inscrit dans une démarche de production durable. Les installations ultramodernes garantissent une fabrication optimisée, réduisant l’empreinte environnementale du véhicule.

Une expérience utilisateur repensée

L’habitacle marie habilement références historiques et technologies de pointe. L’interface utilisateur intuitive et les équipements connectés créent une expérience de conduite moderne et agréable. (Un petit clin d’œil amusant : le levier de vitesse rétro rappelle celui de la R5 originelle, mais en version digitale !)

Un maillon essentiel de la stratégie Renault

Cette nouvelle R5 s’inscrit dans le plan stratégique de la marque visant à enrichir sa gamme électrique. Elle sera bientôt rejointe par une réinterprétation moderne de la Renault 4, renforçant ainsi l’offensive électrique sur le segment B. La R5 E-Tech electric illustre parfaitement la capacité de Renault à conjuguer héritage émotionnel et innovation technologique.

Les premiers retours des essais soulignent l’équilibre réussi entre performances, autonomie et agrément de conduite. Avec une batterie optimisée pour un usage urbain et péri-urbain, la R5 électrique répond aux attentes d’une clientèle en quête de mobilité zéro émission sans compromis sur le plaisir.

Cette reconnaissance européenne valide la pertinence des choix technologiques et stylistiques de Renault. La R5 E-Tech electric prouve qu’il est possible de proposer un véhicule électrique attractif, accessible et performant, capable de séduire aussi bien les nostalgiques que les nouveaux convertis à l’électromobilité.