La nouvelle Renault 5 E-Tech électrique fait sensation avec son look rétro et son offre à moins de 100€ par mois

La Renault 5 E-Tech électrique s’impose déjà comme un phénomène sur le marché français. Cette citadine branchée a réussi à se hisser au deuxième rang des ventes de véhicules électriques en avril, propulsant ainsi la marque au losange à une position enviable dans le classement des constructeurs de véhicules zéro émission. Un succès qui s’explique par une combinaison gagnante d’atouts qui séduisent les automobilistes en quête d’une solution de mobilité durable et abordable.

Un prix qui défie toute concurrence

La R5 électrique affiche un tarif de base inférieur à 27 000 euros. Une somme déjà attractive, mais qui devient franchement irrésistible quand on y ajoute les aides à l’achat. Et la bonne nouvelle, c’est que Renault avance le montant du bonus écologique (4 500 euros minimum, et jusqu’à 7 000 euros avec la prime à la conversion pour un véhicule de plus de sept ans).

Le constructeur va même plus loin avec une offre de financement ultra-compétitive : moyennant un apport d’environ 9 000 euros, vous pouvez repartir au volant de la version d’entrée de gamme pour seulement 95 euros par mois. Vous préférez un apport moins élevé? Les mensualités restent raisonnables, ne dépassant jamais 300 euros. La formule inclut de plus un chargeur garanti 5 ans et une carte Mobilize Charge Pass pour les recharges publiques. Au bout de 3 ans, libre à vous de la rendre ou d’opter pour un nouveau modèle.

Un design qui joue la carte de la nostalgie

Ce n’est pas un hasard si cette auto fait tourner les têtes. La nouvelle R5 réinterprète avec brio les codes stylistiques de l’iconique modèle des années 70. On retrouve ses phares sympathiques, ses feux arrière verticaux, ses ailes sculptées, sa ligne de toit colorée et même une réinterprétation moderne de la grille d’aération sur le capot. Un cocktail visuel qui fonctionne à merveille et ravive des souvenirs chez les plus âgés tout en séduisant une nouvelle génération.

Une personnalisation poussée

La R5 E-Tech se décline en cinq teintes distinctes : jaune pop, vert pop, bleu nuit, blanc nacré et noir brillant. Mais ce n’est que le début des possibilités de customisation. Le catalogue propose pas moins de 104 accessoires, dont des stickers graphiques pour le toit et les portières avant, disponibles en deux motifs (numbeR5 et unlimited5).

L’habitacle n’est pas en reste avec ses 19 litres de rangements modulables qui peuvent être agrémentés d’accessoires imprimés en 3D dans l’usine de Flins. Un détail amusant? Un panier en osier spécialement conçu pour transporter les baguettes de pain sans salir la sellerie. La touche finale vient du sélecteur de vitesses ‘e-pop’, lui aussi personnalisable selon vos goûts.

Une expérience utilisateur résolument moderne

Si son look joue la carte vintage, la Renault 5 électrique propose une expérience technologique bien ancrée dans son époque. Elle intègre des équipements habituellement réservés aux segments supérieurs, comme le système openR link avec Google intégré ou l’avatar Reno qui fait office d’assistant personnel.

La fonction V2G (Vehicle-to-Grid) permet à la voiture de renvoyer de l’électricité vers le réseau aux heures de pointe, tandis que la technologie Plug & Charge simplifie les sessions de recharge en supprimant la nécessité de badges ou applications. Et avec plus de 300 kilomètres d’autonomie, cette citadine s’avère parfaitement adaptée aux trajets quotidiens et aux escapades du week-end.

Une citadine qui répond aux enjeux actuels

Compacte, design, et bénéficiant de l’étiquette zéro émission de la DGT, la R5 E-Tech représente une réponse idéale aux défis de la mobilité urbaine. Elle allie praticité pour se faufiler en ville et se garer facilement, absence d’émissions locales, et coûts d’utilisation réduits. (Entre nous, quand on pense que les prix des carburants ne cessent de grimper, passer à l’électrique devient presque une évidence, non?)

Avec cette nouvelle venue dans sa gamme, Renault démontre sa volonté de démocratiser la mobilité électrique en proposant un modèle accessible qui ne sacrifie ni le style, ni la technologie, ni le plaisir d’utilisation. Un pari qui semble déjà gagné au vu des premiers chiffres de ventes.

Alors, prêt à succomber au charme rétro-futuriste de la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique? Elle pourrait bien représenter le futur de la mobilité urbaine – un futur qui nous fait un sympathique clin d’œil au passé.