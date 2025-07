La nouvelle Nissan Leaf menacée par les restrictions chinoises sur les terres rares

Ce que vous devez retenir La firme nippone serait contrainte de revoir à la baisse ses objectifs de production pour la nouvelle Leaf en raison de cette pénurie de composants.

Le constructeur japonais traverse une période délicate et mise beaucoup sur le lancement de sa Leaf 2026 prévu pour la fin de l’année.

Cette nouvelle mouture doit accompagner un vaste plan de restructuration qui prévoit la fermeture de sept usines et la suppression de 15% des effectifs.

La Nissan Leaf de nouvelle génération pourrait connaître des difficultés de production avant même son lancement commercial. Cette situation délicate trouve son origine dans les récentes restrictions d’exportation imposées par la Chine sur les matériaux stratégiques.

Présentée il y a seulement un mois, la nouvelle génération de la Leaf avait pourtant tout pour séduire. Complètement repensée, cette berline électrique japonaise promettait d’être plus compétitive que jamais. Mais voilà que les nuages s’amoncellent au-dessus de cette renaissance tant attendue.

Un déjà-vu qui rappelle la crise des puces électroniques

Cette problématique n’est pas inédite dans l’industrie automobile. Vous vous souvenez peut-être de 2022 et de la fameuse crise des microprocesseurs ? À l’époque, la pénurie de ces petits composants électroniques avait mis l’ensemble du secteur à genoux. Les délais de livraison s’étaient envolés, dépassant parfois les 12 mois pour certains modèles.

Aujourd’hui, c’est l’essor du véhicule électrique qui génère une nouvelle forme de tension sur la chaîne d’approvisionnement. Les constructeurs se battent pour sécuriser leur accès aux matériaux indispensables à la fabrication des batteries et des moteurs électriques.

Les terres rares au cœur du problème

La Chine a récemment durci ses conditions d’exportation concernant les terres rares et les aimants. Ces éléments jouent un rôle déterminant dans la production des voitures électriques, notamment pour les batteries et les moteurs. Ford et Suzuki ont déjà ressenti les effets de ces mesures restrictives.

Pour Nissan, la situation devient préoccupante. La firme nippone serait contrainte de revoir à la baisse ses objectifs de production pour la nouvelle Leaf en raison de cette pénurie de composants. L’Association Européenne des Fournisseurs Automobiles a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme, évoquant une « interruption significative » de la chaîne d’approvisionnement.

Ce qui inquiète le plus ? Cette crise ne touche pas seulement les voitures électriques. Les véhicules à moteur thermique subissent également les contrecoups de ces restrictions, menaçant des milliers d’emplois dans l’Union Européenne.

Des conséquences sur la restructuration de Nissan

Ces difficultés de production tombent au pire moment pour Nissan. Le constructeur japonais traverse une période délicate et mise beaucoup sur le lancement de sa Leaf 2026 prévu pour la fin de l’année. Cette nouvelle mouture doit accompagner un vaste plan de restructuration qui prévoit la fermeture de sept usines et la suppression de 15% des effectifs.

L’objectif ? Économiser plus de 2,3 milliards d’euros d’ici l’exercice fiscal 2026 grâce à des licenciements, une amélioration de l’efficacité productive et une simplification de la gamme. Un pari audacieux que ces problèmes d’approvisionnement pourraient bien compromettre.

La métamorphose de la Leaf

Malgré ces nuages, la nouvelle Nissan Leaf mérite qu’on s’y attarde. Fini le temps de la berline compacte, place au SUV ! Cette transformation radicale se traduit par des dimensions généreuses : 4,35 mètres de long, 1,18 mètre de large et 1,55 mètre de haut. L’empattement de 2,69 mètres promet un habitacle spacieux pour cinq occupants.

Le coffre n’est pas en reste avec plus de 400 litres de volume utile. Une capacité qui devrait satisfaire les familles en quête d’une voiture électrique pratique au quotidien.

Deux motorisations pour reconquérir le marché

Nissan a tiré les leçons du passé. Les anciennes générations de la Leaf souffraient de deux maux : un manque de puissance et une autonomie limitée. La nouvelle venue corrige ces défauts avec deux versions distinctes.

La première développe 130 kW (soit 177 chevaux) et s’appuie sur une batterie de 52 kWh. Cette configuration permet d’atteindre 436 kilomètres d’autonomie selon le cycle d’homologation. La recharge rapide en courant continu s’effectue à 105 kW.

La version haut de gamme pousse le curseur encore plus loin. Avec 160 kW (218 chevaux) et une batterie de 75 kWh, cette variante annonce plus de 600 kilomètres d’autonomie. La puissance de recharge grimpe à 150 kW, de quoi récupérer rapidement de l’énergie lors des longs trajets.

Ces performances placent la nouvelle Leaf dans la cour des grandes face à ses concurrentes européennes et coréennes. Reste à savoir si les problèmes de production n’entameront pas ses chances de succès commercial.

Les tarifs pour le marché français n’ont pas encore été communiqués, mais cette incertitude sur l’approvisionnement pourrait bien influencer la stratégie tarifaire de Nissan. Une situation à suivre de près dans les prochains mois.