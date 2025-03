La nouvelle Nissan Leaf 2025 fait peau neuve : un SUV électrique avec plus de 600 km d’autonomie

La troisième génération de la Nissan Leaf arrive prochainement sur nos routes. Ce modèle emblématique, l’un des pionniers de la mobilité électrique moderne, se réinvente complètement en adoptant une silhouette de SUV et promet une autonomie dépassant les 600 kilomètres.

Lancée initialement en 2010, la Leaf a été l’un des tout premiers véhicules électriques grand public. Précurseur dans son domaine, elle a parfois souffert de ce statut avant-gardiste. La marque japonaise entend bien redorer son blason avec cette nouvelle version attendue pour 2025.

Un design totalement repensé

Finie l’allure atypique qui caractérisait les versions précédentes ! La nouvelle Leaf adopte un style plus conventionnel et surtout, se transforme en SUV. Ce choix stratégique n’est guère surprenant vu l’engouement des consommateurs pour ce segment depuis plusieurs années.

Les premières images dévoilées par Nissan révèlent un avant élégant avec une signature lumineuse d’un seul tenant, aux extrémités effilées. On remarque des feux diurnes en forme de C qui rappellent (un peu) l’univers Renault. Le véhicule arbore un frontal épuré, des protections plastiques sur les passages de roues et un toit noir contrastant avec la carrosserie.

Parmi les détails notables : des poignées de portes escamotables et une prise de recharge située sur l’aile avant gauche. La silhouette adopte un profil coupé avec une chute prononcée après le montant B.

Une plateforme éprouvée

La nouvelle Leaf reposera sur la plateforme CMF-EV, déjà utilisée par l’Ariya, le grand frère électrique de Nissan, mais aussi par les Renault Megane E-Tech et Scenic électriques. Cette architecture technique moderne garantit un excellent compromis entre espace intérieur et dynamique de conduite.

Bien que le constructeur reste discret sur les caractéristiques techniques, il est fort probable que la gamme de motorisations s’inspire de celle du Scenic électrique. François Bailly, responsable produit de Nissan Europe, a d’ores et déjà annoncé que l’objectif d’autonomie dépasserait les 600 kilomètres – un bond majeur par rapport aux versions actuelles.

Une stratégie électrique ambitieuse

Cette nouvelle Leaf s’inscrit dans un plan plus large de Nissan pour le marché européen. La marque a annoncé simultanément l’arrivée d’un nouveau Micra qui partagera sa base technique avec la Renault 5 E-Tech, ainsi qu’une troisième génération du Juke, lui aussi 100% électrique, prévue pour 2026.

La production de la nouvelle Leaf sera assurée dans l’usine ultramoderne de Nissan à Sunderland, au nord-est de l’Angleterre. Un choix qui confirme l’engagement européen du constructeur japonais.

(N’est-ce pas fascinant de voir comment un modèle qui paraissait presque trop futuriste à ses débuts finit par adopter les codes du marché pour séduire le plus grand nombre ?)

L’aboutissement d’une évolution

Cette transformation en SUV marque l’aboutissement d’une évolution progressive. La première génération avait un design vraiment atypique, la deuxième (2018) avait déjà adouci ses traits les plus extravagants, et voilà que la troisième adopte les codes stylistiques du moment.

Vous souvenez-vous de l’époque où posséder une Leaf vous classait immédiatement dans la catégorie des « écolos-geeks » ? Avec cette nouvelle mouture, Nissan vise clairement une clientèle plus large.

La présentation officielle complète est attendue dans les prochains mois de 2024, pour une commercialisation en 2025. Le prix reste encore un mystère, mais gageons qu’il se positionnera dans la moyenne des SUV électriques familiaux de cette catégorie.

Cette troisième génération de Leaf a tout pour réussir son pari : allier l’expérience d’un pionnier de l’électrique à une formule qui séduit le grand public. Reste à voir si les performances tiendront leurs promesses sur la route.