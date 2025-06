La nouvelle Mitsubishi ASX hybride 2025 débarque : plus puissante et moins de 29 000 euros

Ce que vous devez retenir À l’inverse, le mode e-Save préserve la charge de la batterie au-dessus de 40%, privilégiant alors le moteur à essence.

Mitsubishi vient de lever le voile sur sa nouvelle ASX HEV 2025, une version hybride non rechargeable qui apporte un souffle nouveau à ce SUV compact japonais. Avec son étiquette ECO et un prix d’entrée sous la barre des 29 000 euros, cette nouveauté pourrait bien séduire les automobilistes français en quête d’efficience.

Une gamme resserrée mais efficace

Force est de constater que Mitsubishi ne joue pas la carte de la profusion. Le constructeur aux trois diamants se contente actuellement de quatre modèles sur le marché français. Trois d’entre eux sont récents : la Colt, l’ASX (toutes deux dérivées de modèles Renault), et le nouveau Outlander. Seule l’Eclipse Cross tire sa révérence depuis plus longtemps.

Cette collaboration avec Renault s’avère payante. Elle permet à Mitsubishi de proposer des véhicules en phase avec les attentes actuelles du marché, sans pour autant diluer son identité. L’ASX, basée sur la Captur de seconde génération, en est l’exemple parfait.

15 chevaux de plus sous le capot

La grande nouveauté de cette ASX HEV 2025 réside dans son système hybride repensé. Le constructeur japonais a revu sa copie en profondeur, et ça se ressent. Cette nouvelle mouture développe désormais 160 chevaux, soit 15 de plus que la version précédente. Une augmentation de 10% qui peut paraître modeste sur le papier, mais qui change la donne au quotidien.

Le couple moteur n’est pas en reste puisqu’il grimpe de 15% pour atteindre 170 Nm. Concrètement, vous ressentez une voiture plus alerte, plus spontanée dans ses réactions. Le 0 à 100 km/h s’effectue maintenant en 8,5 secondes, gagnant ainsi 1,4 seconde par rapport à l’ancien modèle. Pas mal pour un SUV familial !

Une batterie qui change la donne

Le véritable atout de cette ASX réside dans sa nouvelle batterie de traction de 1,4 kWh. Cette pille a vu sa capacité énergétique bondir de 20%. Résultat ? Le temps de conduite en mode 100% électrique est tout simplement doublé.

En ville, cette hybridation montre tous ses avantages. L’ASX peut rouler jusqu’à 80% du temps en mode électrique pur lors de vos trajets urbains. Imaginez l’économie de carburant : jusqu’à 40% de consommation en moins ! (Sans compter la réduction des émissions polluantes, votre portefeuille vous remerciera.)

Des modes de conduite pensés pour l’usage réel

Mitsubishi a intégré deux fonctions intéressantes à cette nouvelle mécanique. Le mode e-Drive permet de rouler en électrique tout en utilisant le moteur thermique comme générateur. Malin ! À l’inverse, le mode e-Save préserve la charge de la batterie au-dessus de 40%, privilégiant alors le moteur à essence.

La transmission aussi a eu droit à sa cure de jouvence. Plus silencieuse, plus efficiente, elle participe au caractère raffiné de cette ASX hybride. Vous voulez notre avis ? Ces améliorations techniques se ressentent vraiment au volant.

Deux finitions bien équipées

Cette ASX HEV 2025 se décline en deux niveaux : Kaiteki et Kaiteki+. Dès la version d’entrée, l’équipement se montre généreux. Rétroviseurs chauffants et électriques, jantes alliage 18 pouces, vitres teintées, éclairage d’ambiance, accès et démarrage sans clé, climatisation automatique… La liste est longue.

Côté technologie embarquée, l’écran tactile de 9,3 pouces trône au centre de la planche de bord, avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. La caméra de recul, les capteurs de stationnement avant et arrière, ainsi que la recharge sans fil pour smartphone complètent ce tableau déjà bien fourni.

La version Kaiteki+ monte encore d’un cran

Envie de plus de raffinement ? La finition supérieure ajoute le toit panoramique électrique, la navigation intégrée, le système audio Harman Kardon à 8 haut-parleurs, les sièges avant chauffants avec réglage électrique pour le conducteur, le combiné d’instruments digital de 10 pouces et la sellerie cuir.

Question sécurité, cette ASX fait dans le haut de gamme. Freinage d’urgence avec détection des piétons, reconnaissance des panneaux, alerte et maintien dans la voie, phares Full LED adaptatifs, surveillance d’angles morts, régulateur de vitesse adaptatif… L’arsenal est complet.

Un prix qui défie la concurrence

Voici le point qui pourrait faire toute la différence : le tarif. Cette Mitsubishi ASX HEV 2025 démarre à 28 690 euros en finition Kaiteki. La version Kaiteki+ grimpe à 32 890 euros. Pour un SUV hybride aussi bien équipé, ces prix restent attractifs face à la concurrence.

Cette nouvelle ASX hybride semble avoir tous les atouts pour séduire. Reste à voir si les automobilistes français mordront à l’hameçon. Une chose est sûre : avec cette évolution, Mitsubishi prouve qu’elle sait encore surprendre dans un marché de plus en plus concurrentiel.