La nouvelle Mercedes Classe C électrique se dévoile

Ce que vous devez retenir Une technologie de pointe au service de l’autonomieLe constructeur allemand a misé sur une architecture électrique sophistiquée de 800 volts, similaire à celle utilisée par les véhicules les plus avancés du marché.

La nouvelle Classe C électrique devrait se positionner comme une alternative séduisante aux Tesla Model 3 et BMW i4, avec un niveau de finition et de confort caractéristique de la marque.

Un lancement stratégiqueLa commercialisation est prévue pour 2025, un timing qui correspond à la montée en puissance du marché électrique premium en Europe.

La marque à l’étoile s’apprête à révolutionner sa gamme avec une version 100% électrique de sa célèbre Classe C. Les derniers clichés d’essais capturés nous donnent un aperçu inédit de ce nouveau modèle qui marque une rupture significative avec la lignée EQ.

Une nouvelle direction stylistique pour Mercedes

Les photos espion récemment obtenues montrent un prototype fortement camouflé, mais qui laisse entrevoir des changements majeurs dans l’approche esthétique de Mercedes. La face avant adopte une signature visuelle inédite, avec une calandre repensée et des optiques qui s’éloignent résolument du style distinctif de la gamme EQ actuelle.

Une technologie de pointe au service de l’autonomie

Le constructeur allemand a misé sur une architecture électrique sophistiquée de 800 volts, similaire à celle utilisée par les véhicules les plus avancés du marché. L’objectif affiché est ambitieux : atteindre une autonomie avoisinant les 800 kilomètres en cycle WLTP. Cette performance placerait la Classe C électrique en position de force face à ses concurrentes directes.

Un positionnement stratégique sur le segment premium

Dans un marché où la bataille fait rage entre constructeurs premium, Mercedes compte bien tirer son épingle du jeu. La nouvelle Classe C électrique devrait se positionner comme une alternative séduisante aux Tesla Model 3 et BMW i4, avec un niveau de finition et de confort caractéristique de la marque.

Des innovations technologiques majeures

Le système de recharge rapide permettra de récupérer plusieurs centaines de kilomètres en quelques minutes seulement. L’habitacle devrait intégrer la dernière génération du système MBUX, avec une interface utilisateur encore plus intuitive et des fonctionnalités connectées étendues.

Une production rationalisée

La nouvelle Classe C électrique sera produite sur des lignes d’assemblage flexibles, capables de gérer simultanément les versions thermiques et électriques. Cette approche permettra d’optimiser les coûts de production tout en maintenant les standards de qualité élevés de la marque.

Un lancement stratégique

La commercialisation est prévue pour 2025, un timing qui correspond à la montée en puissance du marché électrique premium en Europe. Les tarifs devraient se situer entre 65 000 et 85 000 euros selon les versions, positionnant le véhicule au cœur du segment premium électrique.

Les premières livraisons européennes sont attendues pour le dernier trimestre 2025, avec une gamme qui devrait proposer plusieurs niveaux de puissance et d’équipement. (Une stratégie qui rappelle le succès du lancement de la première Classe C en 1993.)

La nouvelle Classe C électrique représente un tournant majeur pour Mercedes, qui confirme ainsi sa transition vers une gamme entièrement électrifiée d’ici 2030. Cette berline premium incarne parfaitement la vision d’une mobilité luxueuse et durable que défend la marque stuttgartoise.